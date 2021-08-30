Венгрия – Англия: прогноз и ставки БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч квалификации Чемпионата Мира 2022 Венгрия – Англия, который состоится 02 сентября 2021 года
Венгрия
Сборная Венгрии оставила о себе очень приятно впечатление от выступлений на ЧЕ 2020, несмотря на невыход коллектива из группы. Футболисты бились в каждом матче с сильнейшими сборными Европы и до последних минут имели шансы продолжить свое выступление в плей-офф. В квалификации на ЧМ 2022 Венгрия занимает второе место и имеет семь очков, на два пункта отставая от англичан.
23 июня сборная Венгрии сыграла вничью с Германией (2:2), а 19 июня команда сыграла вничью со сборной Франции (1:1).
Англия
Англичане только в финале Евро 2020 не смогли одержать важную и историческую победу под руководством Гарэта Саутгейта. Тренер собрал боеспособный коллектив, который может бороться с любой сборной и достигать результата. У коллектива все хорошо в квалификации к ЧМ 2022, а именно девять очков в трех стартовых турах отбора. Однако, англичанам не следует недооценивать соперника, ведь венгры могут создать проблемы родоначальникам футбола.
11 июля Англия проиграла финал Евро 2020 в матче с Италией (1:2), а седьмого числа команда в дополнительное время прошла в полуфинале Данию (2:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит Венгрия – 8.07
- Ничья – 4.25
- Победит Англия – 1.471
Статистика
- Венгрия выиграла четыре матча из последних десяти матчей, а Англия одержала восемь побед за этот промежуток времени
- Восемь из десяти последних матчей Англии на выезде закончились исходом «обе забьют — нет»
- Шесть из семи последних матчей между командами закончились победой англичан
- Три последних матча между сборными завершились исходом «обе забьют»
Прогноз
Поставить на ничейный результат, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 4.25. Венгрия в домашних стенах постарается ни в чем не уступить английской сборной и вполне вероятно, что команды поделят очки в матче, небогатом на голевые моменты.