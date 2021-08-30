Венгрия – Англия: прогноз и ставки БК Pinnacle

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сегодня, 13:57

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч квалификации Чемпионата Мира 2022 Венгрия – Англия, который состоится 02 сентября 2021 года

Венгрия

Сборная Венгрии оставила о себе очень приятно впечатление от выступлений на ЧЕ 2020, несмотря на невыход коллектива из группы. Футболисты бились в каждом матче с сильнейшими сборными Европы и до последних минут имели шансы продолжить свое выступление в плей-офф. В квалификации на ЧМ 2022 Венгрия занимает второе место и имеет семь очков, на два пункта отставая от англичан.

23 июня сборная Венгрии сыграла вничью с Германией (2:2), а 19 июня команда сыграла вничью со сборной Франции (1:1).

Англия

Англичане только в финале Евро 2020 не смогли одержать важную и историческую победу под руководством Гарэта Саутгейта. Тренер собрал боеспособный коллектив, который может бороться с любой сборной и достигать результата. У коллектива все хорошо в квалификации к ЧМ 2022, а именно девять очков в трех стартовых турах отбора. Однако, англичанам не следует недооценивать соперника, ведь венгры могут создать проблемы родоначальникам футбола.

11 июля Англия проиграла финал Евро 2020 в матче с Италией (1:2), а седьмого числа команда в дополнительное время прошла в полуфинале Данию (2:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит Венгрия – 8.07

Ничья – 4.25

Победит Англия – 1.471

Статистика

Венгрия выиграла четыре матча из последних десяти матчей, а Англия одержала восемь побед за этот промежуток времени

Восемь из десяти последних матчей Англии на выезде закончились исходом «обе забьют — нет»

Шесть из семи последних матчей между командами закончились победой англичан

Три последних матча между сборными завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на ничейный результат, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 4.25. Венгрия в домашних стенах постарается ни в чем не уступить английской сборной и вполне вероятно, что команды поделят очки в матче, небогатом на голевые моменты.