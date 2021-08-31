По бразильской системе. У сборной России не будет одного капитана, только толпа лейтенантов-совместителей

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31 августа 2021, 21:00

Ответ на один из интригующих вопросов получен.

Капитанов будет много

Карпина во время каждого его выхода в люди спрашивали о том, кто будет новым капитаном сборной России. Валерий Георгиевич со свойственной ему непосредственностью отвечал, что не знает, и вообще это то, о чем голова у него болит в последнюю очередь. Как бы то ни было, решение принять было необходимо, и сегодня его озвучил Георгий Джикия, который считался главным претендентом на повязку:

На сегодняшний день у нас не будет одного капитана, их будет несколько. Мы так решили на собрании, потому что хочется, чтобы каждый в нашей обновлённой сборной чувствовал эту ответственность. Не стоит удивляться, если в каждом матче с капитанской повязкой будут разные футболисты. Любой может вывести на поле сборную.

Георгий и пресс-служба сборной России не потрудились пояснить, может ли капитаном стать любой футболист, или все-таки есть список лиц, обладающих лицензией для ношения повязки. Предположу, что первым капитаном при Карпине в матче со сборной Хорватии станет как раз Джикия, раз решение команды было вложена в его уста для донесения до болельщиков.

Такая практика в недавнем прошлом была у сборной Бразилии

В преддверии ЧМ -2018 травму получил Дани Алвес, и главный тренер Тите решил, что у сборной Бразилии не может быть одного капитана. В товарищеских матчах повязку носили Каземиро, Фернандиньо, Неймар и даже Габи Жезус, а непосредственно на мундиале капитанами успели побывать Тиаго Силва, Марсело и Миранда. «Пентакампены» дошли до четвертьфинала, где потерпели поражение от сборной Бельгии.

У сборной России нет выраженного лидера на поле

Само по себе капитанское звание в футболе не дает особых преференций, однако сложившаяся ситуация показательна и говорит о том, что в составе сборной России сейчас нет настоящего вожака — того, кто является лидером по своей натуре, на чьем плече повязка смотрится органично в сочетании с личностью носителя отличительного знака. В любом мужском коллективе есть такой альфа-самец или несколько, которые вынуждены делить сферы влияния или доказывать право на единоличное доминирование.

В сборной России уже давно вакуум лидерства. Черчесов выбирал лидером Дзюбу, и Артём действительно может взбодрить партнеров словом и делом, но он тоже не человек-кремень, не злой и отважный вожак, просто один из центров притяжения коллектива в силу своих коммуникативных способностей. Кстати, Станислав Саламович пытался донести эту мысль на своей знаменитой пресс-конференции. Тогда у него получилось скомкано (впрочем, как и все остальное), но общий смысл можно было уловить при должной подготовке:

Габулов и Джанаев из той породы ребят, которые мимо не пройдут. Дзюба и Джикия, конечно, лидеры, но баланса «один добрый, другой страшный» нам не хватило.

И снова «страшным лидером» должен быть главный тренер

Карпин сменил Черчесова на тренерском мостике сборной России и стал новым «царем горы». Хорошо, когда тренер дерзкий и смелый, но еще лучше, когда он может занимать положение «над схваткой», полагаясь в части настроя коллектива на футболистов с сильной харизмой. Черчесову, а теперь и Карпину не на кого положиться, они вынуждены выполнять рутинную работу по созданию атмосферы, брать на себя функции лидеров стаи.

Больше других капитанскую повязку в этом созыве сборной России заслуживает как раз Валерий Георгиевич, но ему по статусу не положено, поэтому устроили смотр капитанов — может быть, кто-то себя проявит или хотя бы окажется фартовым. В общем-то, это честно по отношению к команде, в которой нет готового вожака. Остается надеяться, что в таких условиях он скорее созреет или проявится.

Лицо этой команды определит Карпин

Больше некому, потому что он не только главный тренер, но и очевидная альфа этого коллектива. Точно так же было и с Черчесовым, их объединяют лидерские качества, но типаж совершенно разных. Станислав Саламович по своей собственной градации является «страшным лидером», а вот к Валерию Георгиевичу больше подходит эпитет «дерзкий».

Черчесов прекрасно ориентируется во всевозможных иерархических структурах, реальных и мнимых, живет в мире, который поделен на сильных и слабых. Он адекватно оценивал уровень футболистов сборной России и постоянно пытался их заставить стать лучшими версиями себя. Заставить — в прямом смысле, уповал на военную дисциплину и страх неодобрения, поддерживал в игроках постоянного напряжение, которое по задумке должно было вылиться в активацию скрытых возможностей. И на каком-то этапе это даже работало.

Карпин из другого теста, он считает, что ключ к лучшей версии спортсмена — в бесстрашии, стойкой уверенности в своих силах и непризнании авторитетов. Для Карпина-футболиста их не существовало, ему реально было все равно, кого обвести или кому съездить по ногам на поле — Зидану или «ноунейму», только вылезшему из Сегунды. Черчесов накручивал концентрацию, Карпин хочет раскрепостить игроков, привить им правильное спортивное нахальство, история с капитанской повязкой — часть этого процесса: