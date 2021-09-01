«Погба без выкрутасов» из семьи беженцев и с агентом Бэйла. Камавинга – в «Реале»

1630444698

01 сентября 2021, 00:18

«Реал» в последние часы лета оформил трансфер Эдуардо Камавинги из «Ренна». «Соккер.ру» — о будущей звезде из Мадрида.

История перехода

«Реал» открыл охоту за Камавингой более года назад. Первые разговоры о том, что в Мадриде всерьез заинтересованы в этом парне, появились весной 2020 года. Возникли эти слухи на фоне возрастающего интереса к талантливому опорнику со стороны других клубов. Главными фигурантами слухов тогда были ПСЖ и «Манчестер Юнайтед».

Камавинга регулярно входил в подборки самых классных и перспективных молодых игроков мира, поэтому такой интерес не удивителен. У всех топ-клубов была важная задача. С одной стороны, они не могли позволить конкурентам перехватить такого талантливого парня. С другой же стороны, никто не хотел рисковать, подписывая фактически вчерашнего подростка за очень большие деньги.

Все ждали «вызревания» Камавинги, подтверждения его высокого уровня, доказательств того, что это не просто вспышка, а настоящий стабильный талант. Понятно, что в 17 лет показывать стабильную игру в не самой сильной команде Франции на весьма непростой позиции – это крайне тяжело. Но Камавинга в целом справился. За два предыдущих сезона он провел в «Ренне» 60 матчей, став ключевой фигурой в команде – вполне себе взрослая статистика.

Причем особенно яркие матчи выдавал против сильнейших соперников в Лиге 1 – против того же ПСЖ . Что только подогревало интерес. Но ковидная турбулентность 2020 года отвлекла топовые клубы, никто не решился сделать ставку и рискнуть – отложили. Летом 2021 года, если посмотреть на сумасшедшие трансферы и колоссальные суммы, рынок восстановился. И скауты достали заготовленные наработки.

Важно отметить, что «Реал» не стал бросаться за Камавингой сразу. Мадридцы все равно выждали начала нового сезона, чтобы снова посмотреть на Эдуардо в деле: не сдулся ли, не сбавил ли. Хотя косвенно на то, что Камавинга уйдет, указывало резкое сокращение его игрового времени в «Ренне». Французский клуб вел переговоры о его трансфере, поэтому тренер пробовал жить без этого важного хавбека, наигрывая разные варианты.

Эдуардо больше думал о вариантах продолжения карьеры. А был очень реальный – ПСЖ . Но парижане особо не расчистили среднюю линию, занимались другими важными делами, поэтому «Реал» подсуетился. «Ренн» на этой сделке неплохо подзаработал, потому что рисковал упустить Камавингу в следующем году бесплатно после истечения срока контракта. А «Реал» сейчас заплатил около 31 миллиона евро. С учетом бонусов сумма может достичь 45 миллионов.

Контракт был подписан аж на шесть лет сразу. Можно себе представить, сколько навара получил агент Камавинги, которым является небезызвестный Джонатан Барнетт. Валлиец, который оформлял трансферы Гарета Бэйла, взялся за дела Эдуардо прошлым летом, предчувствуя хороший куш.

Кстати, все это лето Барнетт пытался продать Камавингу в «Манчестер Юнайтед», предвидя уход Поля Погба оттуда. Однако семья Эдуардо хотела, чтобы он остался во Франции, так что для нее предпочтительным был вариант с ПСЖ . Только парижане исчерпали лимит финансовых возможностей на это лето и не могли побороться с «Реалом».

Непростая судьба

Прежде чем говорить о каких-то игровых качествах Камавинги, следует отметить его необычную и непростую историю. Будущий игрок «Реала» родился в 2002 году в Анголе в лагере беженцев, в семье, ушедшей из Конго. Когда Камавинге было два года, семья уехала во Францию, обосновавшись в Бретани.

Какое-то время Эдуардо серьезно занимался дзюдо, но все же решил связать свою судьбу с футболом. Кстати, злоключения его семьи продолжились и во Франции, где их дом сгорел, и почти все имущество было уничтожено. В том же году 11-летний Камавинга попал в систему «Ренна», чья академия считается одной из лучших во Франции. Но даже в таком клубе, который славится молодыми игроками, Камавинга стал «самым-самым».

Уничтожитель рекордов

Поскольку позиция опорного полузащитника не подразумевает каких-то рекордов результативности, Камавинга стал отличаться в другом плане – своим возрастом. Например, он подписал профессиональный контракт с «Ренном» в 16 лет и 1 месяц, став самым молодым его обладателем за всю историю бретонского клуба. А на поле вышел в Лиге 1 в 16 лет и 4 месяца, став самым молодым игроком в истории «Ренна». Это случилось весной 2019 года. Оцените траекторию взлета! Всего за два с половиной года никому не известный юноша стал игроком «Реала».

Но этому предшествовал заход в сборную Франции. Теоретически Камавинга мог бы поиграть и за сборные Анголы и Португалии. Однако сомнений не испытывал и выбрал логично Францию. Получив вызов в августе 2020 года, Камавинга стал самым молодым игроком, попавшим в национальную команду, со времен Рене Жерара. А тот рекорд был установлен аж в 1932 году.

Впервые в стартовом составе французов Камавинга вышел на матч с Украиной в октябре 2020 года и забил гол, став самым молодым его автором в составе сборной Франции с 1914 года, когда отличился Морис Гастиже. Словом, всюду, где Камавинга появлялся, он был самым молодым в чем-то. Наверняка «Реал» не станет исключением.

Игровая манера

Камавинга к своим 18 годам успел провести три матча за сборную Франции и аж 88 игр за «Ренн». Внушительный послужной список для такого юноши. Поэтому со стилем Камавинги многие знакомы. Это не по годам зрелый игрок, на что указывает и позиция опорного полузащитника, где привычнее видеть опытных волков, цепко уничтожающих соперников.

Но Эдуардо был словно рожден для этой позиции – настолько органичен он именно в средней линии, выступая в роли берсерка на пути вражеских атак. В части созидания Камавинга пока не так хорош. Но с его возрастом и умением читать и понимать игру это все обязательно придет. Не зря его сравнивают с еще не испорченным Полем Погба, а Зидан, при котором интерес к хавбеку стал предметным, не скупился на слова похвалы.

За предыдущие два сезона Эдуардо набил неплохую профильную статистику. Два гола и четыре голевые передачи в 60 матчах вряд ли стоит считать «профилем», а вот в среднем 1 перехват за игру, больше пяти отборов за матч и больше семи выигранных единоборств (57 процентов) – это неплохо. За игру он делает 35-40 передач с точностью 85 процентов.

Если Камавинга прибавит в физической силе, возмужает чисто технически и неизбежно наберется опыта у более чем зрелых и заслуженных партнеров по полузащите в «Реале», то мы имеем шанс увидеть одного из лучших опорников мира на следующие годы.