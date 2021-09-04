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Швейцария – Италия: прогноз и ставки БК Pinnacle

вчера, 13:33

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч квалификации Чемпионата Мира 2022 Швейцария – Италия, который состоится 05 сентября 2021 года

Швейцария

Сборная Швейцарии отличилась хорошими выступлениями на ЧЕ 2022, однако на групповом этапе команда крупно проиграла итальянцам (0:3). Теперь игроки непременно захотят взять реванш и попробуют оказать серьезное сопротивление чемпиону Европы. Коллектив занимает второе место в группе, имея в активе шесть очков после двух игр. В матче с Италией команда будет рассчитывать на стандарты и контратаки.

1 сентября сборная Швейцарии обыграла Грецию (2:1), а второго июля команда уступила в серии пенальти сборной Испании по пенальти (1:2) и покинул ЧЕ 2020.

Италия

Италия потеряла очки в прошлом матче квалификации, однако продолжает лидировать в группе, набрав 10 очков в четырех матчах. В предстоящем матче команда имеет отличный шанс оторваться на серьезное расстояние от всех оппонентов и сделать большой шаг, чтобы занять первое место в группе. Сборная Италии обладает высококлассными исполнителями во всех линиях, поэтому Швейцарии будет очень непросто.

2 сентября Италия сыграла вничью на своем поле с Болгарией (1:1), а 11 июля команда выиграла ЧЕ 2020, одолев в финале Англию в серии пенальти (2:1).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит Швейцария – 4.12
  • Ничья – 3.45
  • Победит Италия – 1.99

Статистика

  • Италия не проигрывает более 35 матчей подряд во всех турнирах
  • Швейцария выиграла семь из десяти последних домашних матчей во всех турнирах
  • Четыре из шести последних матчей между сборными закончились вничью
  • Шесть из восьми последних встреч Италии и Швейцарии закончились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на тотал меньше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.694. Обе команды хорошо играют в обороне, а поэтому мы предполагаем, что в этом матче болельщики не увидят большого количества мячей, а исход встречи решит один или два взятия ворот.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
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Источник: Soccer.Ru
Все комментарии
h84w23exukc6
h84w23exukc6
вчера в 21:29
Сборная Италия одержит победу.
shlomo
shlomo
вчера в 13:40
Итальяшки не проиграют....
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