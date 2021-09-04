Швейцария – Италия: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 13:33

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч квалификации Чемпионата Мира 2022 Швейцария – Италия, который состоится 05 сентября 2021 года

Швейцария

Сборная Швейцарии отличилась хорошими выступлениями на ЧЕ 2022, однако на групповом этапе команда крупно проиграла итальянцам (0:3). Теперь игроки непременно захотят взять реванш и попробуют оказать серьезное сопротивление чемпиону Европы. Коллектив занимает второе место в группе, имея в активе шесть очков после двух игр. В матче с Италией команда будет рассчитывать на стандарты и контратаки.

1 сентября сборная Швейцарии обыграла Грецию (2:1), а второго июля команда уступила в серии пенальти сборной Испании по пенальти (1:2) и покинул ЧЕ 2020.

Италия

Италия потеряла очки в прошлом матче квалификации, однако продолжает лидировать в группе, набрав 10 очков в четырех матчах. В предстоящем матче команда имеет отличный шанс оторваться на серьезное расстояние от всех оппонентов и сделать большой шаг, чтобы занять первое место в группе. Сборная Италии обладает высококлассными исполнителями во всех линиях, поэтому Швейцарии будет очень непросто.

2 сентября Италия сыграла вничью на своем поле с Болгарией (1:1), а 11 июля команда выиграла ЧЕ 2020, одолев в финале Англию в серии пенальти (2:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит Швейцария – 4.12

Ничья – 3.45

Победит Италия – 1.99

Статистика

Италия не проигрывает более 35 матчей подряд во всех турнирах

Швейцария выиграла семь из десяти последних домашних матчей во всех турнирах

Четыре из шести последних матчей между сборными закончились вничью

Шесть из восьми последних встреч Италии и Швейцарии закончились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на тотал меньше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.694. Обе команды хорошо играют в обороне, а поэтому мы предполагаем, что в этом матче болельщики не увидят большого количества мячей, а исход встречи решит один или два взятия ворот.