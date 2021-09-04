Швейцария – Италия: прогноз и ставки БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч квалификации Чемпионата Мира 2022 Швейцария – Италия, который состоится 05 сентября 2021 года
Швейцария
Сборная Швейцарии отличилась хорошими выступлениями на ЧЕ 2022, однако на групповом этапе команда крупно проиграла итальянцам (0:3). Теперь игроки непременно захотят взять реванш и попробуют оказать серьезное сопротивление чемпиону Европы. Коллектив занимает второе место в группе, имея в активе шесть очков после двух игр. В матче с Италией команда будет рассчитывать на стандарты и контратаки.
1 сентября сборная Швейцарии обыграла Грецию (2:1), а второго июля команда уступила в серии пенальти сборной Испании по пенальти (1:2) и покинул ЧЕ 2020.
Италия
Италия потеряла очки в прошлом матче квалификации, однако продолжает лидировать в группе, набрав 10 очков в четырех матчах. В предстоящем матче команда имеет отличный шанс оторваться на серьезное расстояние от всех оппонентов и сделать большой шаг, чтобы занять первое место в группе. Сборная Италии обладает высококлассными исполнителями во всех линиях, поэтому Швейцарии будет очень непросто.
2 сентября Италия сыграла вничью на своем поле с Болгарией (1:1), а 11 июля команда выиграла ЧЕ 2020, одолев в финале Англию в серии пенальти (2:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит Швейцария – 4.12
- Ничья – 3.45
- Победит Италия – 1.99
Статистика
- Италия не проигрывает более 35 матчей подряд во всех турнирах
- Швейцария выиграла семь из десяти последних домашних матчей во всех турнирах
- Четыре из шести последних матчей между сборными закончились вничью
- Шесть из восьми последних встреч Италии и Швейцарии закончились тоталом меньше 2.5 мячей
Прогноз
Поставить на тотал меньше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.694. Обе команды хорошо играют в обороне, а поэтому мы предполагаем, что в этом матче болельщики не увидят большого количества мячей, а исход встречи решит один или два взятия ворот.