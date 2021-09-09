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сегодня, 19:15

По крайней мере, так считает Бербатов.

Дискуссии не утихают

Как мы уже рассказывали, футбольные эксперты разных мастей и калибров прочат новому витку романа Роналду и «Манчестер Юнайтед» неудачу. Иногда это эмоциональная реакция, но часто слышны и вполне разумные аргументы: манкунианцы не собирались подписывать Криштиану, переходу португальца поспособствовал интерес «Манчестер Сити» и желание звездного футболиста во что бы то ни стало покинуть «Ювентус» в конце августа.

У Сульшера была система, которую он выстраивал последние два года. К этому лету МЮ вышел на уровень, когда команде требовалось исключительно точечное и аккуратное усиление, и Оле-Гуннар получил необходимых новичков в лице Варана и Санчо. А потом прилетел внезапный «бонус» в лице Криштиану Роналду. Да, это великий футболист. Но это великий футболист, который поломает тщательно выстраивавшуюся систему. «Ман Юнайтед» вынужден будет что-то потерять, приобретя КриРо.

Бербатов назвал ситуацию с Роналду «роскошной проблемой»

Бывший форвард «Манчестер Юнайтед», который в сезоне-2008/09 играл вместе с Роналду на «Олд Траффорд» поддержал решение клуба подписать Криштиану этим летом:

Когда у вас в атаке есть Санчо, Рэшфорд, Гринвуд, Марсьяль, Кавани и Роналду, сложно сделать каждого из них счастливым, дать ему достойную роль и много игровых минут. Почти наверняка будет кто-то недовольный своим положением, но в этом и заключается работа менеджера — управлять не только игрой, но и сознанием футболистов. Делать их счастливыми. Поэтому, конечно, возвращение Роналду — проблема для Сульшера. Но это роскошная проблема, не так ли?

Матч против «Ньюкасла» даст первые ответы

Криштиану раньше вернулся из сборной Португалии, так как из-за перебора желтых карточек не принимал участие в игре с Азербайджаном. 7 сентября он провел первую тренировку с МЮ , а 11-го наверняка дебютирует в матче с «Ньюкаслом», где Оле-Гуннар Сульшер должен продемонстрировать свою идею по внедрению португальца в игру «Красных Дьяволов».

Норвежский тренер уже категорично заявлял, что Роналду купили не для украшения скамейки запасных, так что, думается, Сульшер уже в матче с «Ньюкаслом» подтвердит свои слова включением Роналду в стартовый состав. Но как быть с пятью другими игроками линии атаки, каждый из которых является футболистом своей сборной и рассчитывает на место в старте.

Сульшер должен научиться жонглировать

Только жонглировать ему придется не апельсинами или факелами, а живыми людьми. Ротация состава — самое очевидное решение проблемы чрезмерной конкуренции. Все тот же Бербатов считает, что Роналду будет начинать с первых минут самые важные игры сезона, потому что «он особенный человек, который умеет высекать искру и побеждать», но Димитар напоминает о возрасте португальца:

Ему 36 лет, а в Премьер-Лиге очень высокий темп игры. Криштиану потребуется распределять силы, чтобы быть в лучшей форме тогда, когда его уникальные качества действительно необходимы.

Криштиану умеет адаптироваться

36-летний Роналду уже совсем не тот парень, что покинул «Ман Юнайтед» в 2009-м, с тех пор его игра претерпела несколько эволюционных изменений. Криштиану постепенно избавлялся от притяжения левого фланга, все сильнее закругляя свои смещения на ударные позиции к воротам, потом и вовсе превратился в центрального нападающего, хотя по-прежнему любит играть с напарником. Роналду адаптировался и под физические изменения своего организма — наращивал и сжигал жировую массу, подстраивая свой рабочий инструмент (тело) под текущие задачи.

И в связи с тем, что Роналду так много и успешно менялся на протяжении карьеры, кажется вполне вероятным, что на 37-м году жизни и ради игры за «Манчестер Юнайтед» он не станет закатывать истерики из-за нормирования игрового времени, которое необходимо и самому Роналду для поддержания свежести, и Сульшеру, чтобы эффективно использовать других нападающих. Криштиану несколько раз видоизменял свою игру, теперь ему нужно согласиться с другим подходом к игре.

Но у молодых все равно станет меньше игровых минут

Как ни крути, но Роналду откусит не только от пирога Кавани, он заберет время у Рэшфорда, Гринвуда и Санчо. Это практически главный аргумент скептиков. В чем-то они правы, но забота о прогрессе молодежи не должна ставиться выше интересов клуба, который хочет побеждать. И кто сказал, что в ближайшие пару сезонов молодые англичане принесут «Юнайтед» больше побед, чем опытный португалец?

Кроме того, Криштиану — фигура такого калибра, что молодым будет психологически легко проигрывать ему конкуренцию, скорее будут гордиться, что им доступны такие мастер-классы. Выступления за одну команду с Роналду должны вдохновлять футболистов, у которых все впереди. Обладатель пяти «Золотых мячей» должен дать молодой команде огромный импульс, привнести менталитет победителя в омут талантов, которые пока не научились делать уверенные шаги.