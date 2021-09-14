«Вильярреал» – «Аталанта»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 09:20

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Чемпионов «Вильярреал» – «Аталанта», который состоится 14 сентября 2021 года

«Вильярреал»

Испанский коллектив не может выиграть в чемпионате Испании, но и не проигрывает. Три ничейных результата – вот, как закончились стартовые туры Примеры для клуба. Матч с «Аталантой» станет настоящей проверкой для обладателя Лиги Европы, ведь команда очень давно участвовала в Лиге Чемпионов. Встреча обещает быть интересной и богатой на голевые моменты.

3 сентября «Вильярреал» в товарищеском матче уступил «Браге» (2:3), а 29 августа команда сыграла вничью с «Атлетико» (2:2).

«Аталанта»

Команда из Бергамо начали чемпионат не настолько успешно, как хотели бы болельщики. Коллектив имеет определенные проблемы с игровым процессом, однако Лига Чемпионов дает совсем другой настрой и надеяться на плохую форму команды сопернику не рекомендуется. В трех стартовых турах Серии А, команда смогла набрать только четыре очка. В предстоящей встрече смогут сыграть все лидеры кроме Луиса Муриэля, которого беспокоит мышечная травма.

11 сентября «Аталанта» неожиданно уступила «Фиорентине» (1:2), а 28 августа команда разошлась миром с «Болоньей» (0:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Вильярреал» – 2.45

Ничья – 3.55

Победит «Аталанта» – 2.95

Статистика

«Вильярреал» не может выиграть уже 11 матчей подряд во всех турнирах

«Аталанта» забивала в девяти из десяти последних матчей на выезде

Четыре из пяти последних матчей «Аталанты» закончились тоталом больше 2.5 мячей

Четыре из шести последних поединков «Вильярреала» закончились ничейным результатом

Прогноз

Поставить на победу «Вильярреала», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.45. Испанцы на своем поле очень хотят стартовать с победы и обрести уверенность в своих силах после серии без побед. Предполагаем минимальную победу хозяев в этом поединке.