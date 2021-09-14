«Вильярреал» – «Аталанта»: прогноз и ставки БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Чемпионов «Вильярреал» – «Аталанта», который состоится 14 сентября 2021 года
«Вильярреал»
Испанский коллектив не может выиграть в чемпионате Испании, но и не проигрывает. Три ничейных результата – вот, как закончились стартовые туры Примеры для клуба. Матч с «Аталантой» станет настоящей проверкой для обладателя Лиги Европы, ведь команда очень давно участвовала в Лиге Чемпионов. Встреча обещает быть интересной и богатой на голевые моменты.
3 сентября «Вильярреал» в товарищеском матче уступил «Браге» (2:3), а 29 августа команда сыграла вничью с «Атлетико» (2:2).
«Аталанта»
Команда из Бергамо начали чемпионат не настолько успешно, как хотели бы болельщики. Коллектив имеет определенные проблемы с игровым процессом, однако Лига Чемпионов дает совсем другой настрой и надеяться на плохую форму команды сопернику не рекомендуется. В трех стартовых турах Серии А, команда смогла набрать только четыре очка. В предстоящей встрече смогут сыграть все лидеры кроме Луиса Муриэля, которого беспокоит мышечная травма.
11 сентября «Аталанта» неожиданно уступила «Фиорентине» (1:2), а 28 августа команда разошлась миром с «Болоньей» (0:0).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Вильярреал» – 2.45
- Ничья – 3.55
- Победит «Аталанта» – 2.95
Статистика
- «Вильярреал» не может выиграть уже 11 матчей подряд во всех турнирах
- «Аталанта» забивала в девяти из десяти последних матчей на выезде
- Четыре из пяти последних матчей «Аталанты» закончились тоталом больше 2.5 мячей
- Четыре из шести последних поединков «Вильярреала» закончились ничейным результатом
Прогноз
Поставить на победу «Вильярреала», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.45. Испанцы на своем поле очень хотят стартовать с победы и обрести уверенность в своих силах после серии без побед. Предполагаем минимальную победу хозяев в этом поединке.