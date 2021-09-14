«Челси» – «Зенит»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 15:45

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Чемпионов «Челси» – «Зенит», который состоится 14 сентября 2021 года

«Челси»

Подопечные Томаса Тухеля показывают отличный футбол и уверенно начали свой путь в АПЛ . Команда выиграла Лигу Чемпионов в прошлом году, и поэтому от футболистов будут требовать гораздо больше, чем раньше. В чемпионате Англии команда набрала 10 очков в четырех турах и лидирует вместе с «Ливерпулем» и «Манчестер Юнайтед». Все эксперты пророчат уверенную победу в предстоящем матче с «Зенитом», однако недооценивать российский клуб все же не стоит.

11 сентября «Челси» уверенно обыграл «Астон Виллу» (3:0), а 28 августа команда сыграла вничью с «Ливерпулем» (1:1).

«Зенит»

Питерский клуб вернул себе лидерство в РПЛ и теперь опережает ближайшего соперника на два очка. Команда в прошлом сезоне Лиги Чемпионов выступала очень невыразительно, поэтому постарается исправить ситуацию и заявить о себе на всю Европу. В матче с «Челси» коллективу придется чаще обороняться и надеяться на редкие стандарты у ворот соперника, а также контратаки, которые удастся создать под глубоким давлением лондонцев.

11 сентября «Зенит» обыграл на своем поле «Ахмат» (3:1), а 26 августа команда в принципиальном поединке одолела ЦСКА (1:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Челси» – 1.215

Ничья – 6.72

Победит «Зенит» – 17

Статистика

«Зенит» не проигрывает 20 матчей во всех турнирах, а «Челси» не знает поражений уже 11 встреч подряд

«Челси» забивает минимум два мяча в шести последних домашних поединках

Семь из десяти последних матчей «Зенита» закончились тоталом больше 2.5 мячей

Четыре из пяти матчей «Челси» за последнее время закончились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Поставить на победу «Челси» с форой (-1.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.729. Лондонцы гораздо сильнее клуба из России и перед собственными болельщиками готовы показать отличный футбол и забрать три очка в этой встрече.