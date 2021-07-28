Готовый бомбардир для «Арсенала» и сын Рори Делапа. Изучаем потенциальных звёзд АПЛ

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вчера, 23:44

Есть повод смотреть чемпионат Англии более пристально – можно открыть новую звезду. «Соккер.ру» — о том, в какую сторону следует смотреть.

Каждый сезон в чемпионате Англии приносит новую звезду или новых звезд. От игроков, уже имеющих звездный статус, все ждут соответствующей игры. Но всякий раз находятся те, на кого толком внимания не обращают, пока они не совершат качественный прорыв и не закрепятся в звездном статусе. Британские СМИ в преддверии старта сезона пытаются угадать, кто может совершить такой прорыв. Подобные прогнозы базируются на крайне зыбкой почве, но взглянуть интересно, чтобы иметь в виду эти имена и их потенциал.

Фоларин Балогун («Арсенал»)

Болельщики «Арсенала» на протяжении нескольких сезонов ждут качественного рывка от Балогуна, которому уже 20 лет. Поскольку прогресс Мартинелли и Нкетиа немного замедлился, в предстоящем сезоне снова все взоры обратятся на Балогуна – да и по возрасту пора уже проявлять свой бомбардирский талант. В основном составе «Арсенала» форвард дебютировал в прошлом сезоне, проведя в общей сложности шесть матчей и забив два раза в пяти играх Лиги Европы.

В апреле он подписал новый четырехлетний контракт, что должно закрепить веру в успех. К слову, в сезоне-2019/20 он играл в дублирующем составе «Арсенала» и в чемпионате забил девять мячей в 18 матчах, показав свои способности хищника. Учитывая, что «канониры» на молодежь традиционно опираются, можно ждать прорыва от Балогуна в предстоящем сезоне.

Мойсес Кайседо («Брайтон»)

Минувшей зимой «Брайтон» выиграл битву за 19-летнего эквадорца у нескольких европейских клубов, заплатив 4 миллиона фунтов. Но тогда тренер «Брайтона» Грэм Поттер остудил пыл тех, кто ждал от Кайседо сразу чудес: ему требовалось время на адаптацию, акклиматизацию. Нескольких месяцев должно было хватить. И на его счету несколько впечатляющих матчей в составе команды в возрасте до 23 лет. Насколько активно Кайседо будут задействовать в основной команде, зависит от формы Ива Биссума, который здорово играет в центре полузащиты. Но его, вполне вероятно, у «Брайтона» заберут на повышение.

Лиам Делап («Манчестер Сити»)

Вот мы говорим, что «Арсенал» любит работать с молодежью, но и «Манчестер Сити» умеет точечно «выстреливать звездами» из числа совсем молодых людей. Есть мнение, что на подходе очередная такая звезда. Агуэро из «Сити» уходит, остается Габи Жезус в роли выраженного центрфорварда. Конечно, Ферран Торрес и Рахим Стерлинг тоже могут, но их амплуа немного в другом. Ясно, зачем «Сити» бьется за Кейна. Однако в случае чего, «горожане» могут обратиться в свою академию и взять оттуда 18-летнего Делапа.

Скорее всего, в определенных ситуациях так и произойдет – ротация необходима при большом количестве матчей. Делап перебрался в «Сити» из «Дерби Каунти» в 2018 году. И если вам его фамилия кажется знакомой, то вы не ошиблись – это сын Рори Делапа из «Сток Сити», который стал знаменит на весь мир своими мощными аутами. В прошлом сезоне Делап-младший забил 24 мяча в 20 матчах за команду до 23 лет. Если Делап сумеет воспользоваться шансом в основной команде, то может зацепиться за состав и стать ярким открытием.

Амад Диалло («Манчестер Юнайтед»)

Все внимание вокруг МЮ приковано к трансферам Джейдона Санчо и Рафаэля Варана, но весьма удачным вложением может оказаться и купленный в январе за 19 миллионов фунтов у «Аталанты» Диалло. Сульшер ярко рекламировал перспективы 19-летнего ивуарийца, и часть авансов он уже оправдал, показав ловкость, скорость, видение игры. Конечно, конкуренция в атаке у МЮ высокая, но команда играет во многих турнирах, и ротация неизбежна – а там все зависит снова от того, как Диалло использует шанс. Кто-то даже сравнивал его покупку с приобретением Роналду.

Коди Драме («Лидс»)

Под руководством Марсело Бьелсы «Лидс» открывает путь многим молодым игрокам – там не стесняются давать шанс. За время работы Бьелсы в «Лидсе» дебютировали более десятка футболистов младше 23 лет. И следующим может стать 19-летний Драме, который перешел из «Фулхэма» в 2020 году. У него в атаке есть конкуренты в лице Джо Гелхардта и Сэма Гринвуда, а также недавно приобретенного полузащитника Льюиса Бэйта, но универсал Драме может применить себя на многих позициях, причем довольно ярко. Не зря в прошлом сезоне его признали лучшим молодым игроком клуба – за команду до 23 лет он провел 21 матч, многие из которых становились его бенефисами.

Харви Эллиотт («Ливерпуль»)

Кажется, что Эллиотт давно на виду, но скорее из-за того, что в Премьер-Лиге он дебютировал за «Фулхэм» в 16 лет и 30 дней. Поразившись его перспективами, «Ливерпуль» подписал Эллиотта летом 2019 года. Следующие годы прошли в доведении игрока до топового уровня, когда он сможет не просто конкурировать с футболистами «красных», но и ворваться ярко в основной состав. В прошлом сезоне Эллиотт играл в аренде за «Блэкберн», где провел 42 матча, забил семь мячей и сделал 11 голевых передач. Вероятно, он готов сделать шаг вперед, к тому же «Ливерпулю» нужно освежать атаку.

Билли Гилмор («Норвич»)

Вы уже могли слышать совсем недавно это имя. Все из-за его единичных ярких выступлений в составе «Челси» в прошлом сезоне и мощных игр за сборную Шотландии на Евро-2020. Но 20-летнему хавбеку нужно сделать шаг вперед, а для этого требуется больше игрового времени. Поэтому он отправился в аренду в «Норвич». Конечно, продавать его «Челси» не собирается, но и гарантировать практику при живых Жоржиньо и Канте не может. Поэтому Гилмор будет нас всех покорять своей игрой в «Норвиче» в ближайшем сезоне.

Марк Гехи («Кристал Пэлас»)

Фигура Гехи символизирует смену парадигмы в «Кристал Пэлас», переход от ставки на опыт и зрелость под началом Роя Ходжсона к ставке на молодость и азарт под руководством Патрика Виейра. 21-летний Гехи считается одним из самых многообещающих центральных защитников в лиге. «Челси» пришлось отпустить его в «Кристал Пэлас», выручив 18 миллионов фунтов. После двух впечатляющих сезонов аренды в «Суонси» «Челси» все же не мог ему гарантировать практику, а удерживать дальше тоже не было возможности. Поэтому отпустили. В «Кристал Пэлас» Гехи должен сразу застолбить место в основе.

Оливер Скипп («Тоттенхэм»)

Скипп вернулся в состав «шпор» этим летом после продуктивной аренды в «Норвиче», за который провел 45 матчей, забил гол и сделал две голевые передачи, а главное – помог команде выиграть Чемпионшип и получил массу восторженных отзывов. «Норвич» хотел продлить аренду, но «Тоттенхэм» отказал, поняв, что такой парень пригодится в следующем сезоне. Новый главный тренер наверняка будет пересматривать приоритеты и строить новую схему, так что 20-летний Скипп получит прекрасный шанс проявить себя и закрепиться.