«Аталанта» – «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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01 ноября 2021, 15:50

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Чемпионов «Аталанта» – «Манчестер Юнайтед», который состоится 2 ноября 2021 года

«Аталанта»

Клубу из Бергамо не хватает концентрации в матчах Лиги Чемпионов. Именно по этой причине «Аталанта» идет на третьем месте с четырьмя очками. Чтобы побороться за выход в плей-офф коллективу необходимо побеждать в следующих матчах. Тогда клуб не будет зависеть от результатов параллельных матчей. В чемпионате Италии «Аталанта» идет только на пятом месте и часто теряет очки.

20 октября «Аталанта» уступила «Манчестер Юнайтед», ведя в счете по ходу матча, а 29 сентября команда минимально обыграла на своем поле «Янг Бойз» (1:0).

«Манчестер Юнайтед»

У команды Сульшера дела идут с переменным успехом. Несколько дней назад «Манчестер Юнайтед» обыграл «Тоттенхэм» (3:0), а неделю назад потерпел неприятно поражение от «Ливерпуля» (0:5). В Лиге Чемпионов более стабильная ситуация и шесть набранных очков, однако коллективу постоянно приходится отыгрываться по ходу матча. Матч с «Аталантой» обещает быть напряженным и интересным.

20 октября «Манчестер Юнайтед» одержал волевую победу над «Аталантой» (3:2), а 29 сентября оказался сильнее «Вильярреала» (2:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Аталанта» – 2.73

Ничья – 3.93

Победит «Манчестер Юнайтед» – 2.46

Статистика

Пять из шести последних матчей «Манчестер Юнайтед» завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Аталанта» проиграла только два поединка на своем поле из последних десяти во всех турнирах

Шесть последних матчей с участием клуба из Бергамо завершились исходом «обе забьют»

«Манчестер Юнайтед» не уходит с поля без забитого мяча в последних 12 матчах на выезде

Прогноз

Поставить на победу «Аталанты», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.909. Итальянский клуб неплохо смотрелся две недели назад, и тогда команде не хватило везения. Предполагаем, что в этот раз победа останется за подопечными Гасперини.