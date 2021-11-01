«Бавария» – «Бенфика». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Чемпионов «Бавария» – «Бенфика», который состоится 2 ноября 2021 года
«Бавария»
«Бавария» находится в отличной форме и не замечает соперников во всех турнирах. Разгром от «Боруссии» (0:5) в кубке Германии стал скорее досадным исключением, ведь в следующем туре Бундеслиги коллектив одержал крупную победу. В Лиге Чемпионов мюнхенский клуб имеет максимальный результат и вероятнее всего займет первое место в группе, если не проиграет предстоящий поединок.
20 октября «Бавария» крупно обыграла «Бенфику» на выезде (4:0), а 29 сентября команда разгромила на своем поле «Динамо» Киев (5:0).
«Бенфика»
«Бенфика» очень неплохо смотрелась в домашнем матче с «Баварией», однако в последние 20 минут коллектив «посыпался» и пропустил практически все, что мог в этом промежутке времени. Сейчас клуб идет на втором месте и имеет шесть очков в группе Лиги Чемпионов. В чемпионате Португалии у «Бенфики» 25 набранных очков и третье место в турнирной таблице. Тренерскому штабу придется поработать над составом, чтобы постараться правильно распределить нагрузку в разных турнирах.
20 октября «Бенфика» проиграла на своем поле «Баварии» (0:4), а 29 сентября уверенно обыграла на своем поле «Барселону» (3:0).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Бавария» – 1.193
- Ничья – 7.32
- Победит «Бенфика» – 16.2
Статистика
- «Бавария» выиграла восемь из десяти последних матчей во всех турнирах
- «Бенфика» одержала только одну победу в основное время в пяти последних поединках
- Пять из семи личных встреч между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей
- «Бавария» выиграл пять последних встреч с «Бенфикой» на своем поле
Прогноз
Поставить на победу «Баварии» с форой (-2.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.3. На данном промежутке сезону у мюнхенского клуба практически нет конкурентов в Европе, поэтому «Бенфике» не удастся набрать очки в Германии. Прогнозируем уверенную победу «Баварии».