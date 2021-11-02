«Динамо» Киев – «Барселона». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Чемпионов «Динамо» Киев – «Барселона», который состоится 2 ноября 2021 года
«Динамо» Киев
Клуб из столицы Украины невыразительно выступает в этом сезоне Лиги Чемпионов, как и предсказывало множество футбольных экспертов. Команда после трех туров набрала только одно очко и является главным фаворитом на вылет из группы с четвертого места. Чтобы изменить ситуацию, коллектив в этой встрече устроит только победа. В чемпионате Украины киевляне лидируют и опережают главного конкурента на три пункта.
20 октября «Динамо» минимально уступило на выезде «Барселоне» (0:1), а 29 сентября команда была разгромлено «Баварией» в Мюнхене (0:5).
«Барселона»
Команда из Каталонии продолжает терять очки в чемпионате Испании и идет только на девятом месте, что болельщики считают настоящей катастрофой. Благодаря победе в прошлом туре Лиги Чемпионов «Барселона» остается в борьбе за выход в плей-офф, однако в предстоящем матче Депаю и компании нужна только победа. Сейчас коллектив идет на третьем месте с тремя очками и разница мячей с конкурентами явно не в пользу испанской команды.
20 октября «Барселона» с трудом обыграла на своем поле «Динамо» Киев (1:0), а 29 сентября крупно проиграла на выезде «Бенфике» (0:3).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Динамо» Киев – 5.29
- Ничья – 4.04
- Победит «Барселона» – 1.699
Статистика
- «Динамо» проиграло три матча из последних десяти во всех турнирах, а «Барселона» уступила четыре раза
- Киевский клуб не проигрывает уже 16 матчей подряд на своем стадионе во всех турнирах
- Пять последних матчей между клубами завершились победами «Барселоны»
- «Барселона» не может выиграть на выезде уже шесть матчей подряд
Прогноз
Поставить на ничью, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 4.04. Сейчас для украинцев есть хороший шанс прервать серию поражений с «Барселоной», ведь статистика последних матчей клубов говорит за себя. Предполагаем, что встреча не выявит победителя, что не устроит ни одну команду.