«Динамо» Киев – «Барселона». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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02 ноября 2021, 15:59

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Чемпионов «Динамо» Киев – «Барселона», который состоится 2 ноября 2021 года

«Динамо» Киев

Клуб из столицы Украины невыразительно выступает в этом сезоне Лиги Чемпионов, как и предсказывало множество футбольных экспертов. Команда после трех туров набрала только одно очко и является главным фаворитом на вылет из группы с четвертого места. Чтобы изменить ситуацию, коллектив в этой встрече устроит только победа. В чемпионате Украины киевляне лидируют и опережают главного конкурента на три пункта.

20 октября «Динамо» минимально уступило на выезде «Барселоне» (0:1), а 29 сентября команда была разгромлено «Баварией» в Мюнхене (0:5).

«Барселона»

Команда из Каталонии продолжает терять очки в чемпионате Испании и идет только на девятом месте, что болельщики считают настоящей катастрофой. Благодаря победе в прошлом туре Лиги Чемпионов «Барселона» остается в борьбе за выход в плей-офф, однако в предстоящем матче Депаю и компании нужна только победа. Сейчас коллектив идет на третьем месте с тремя очками и разница мячей с конкурентами явно не в пользу испанской команды.

20 октября «Барселона» с трудом обыграла на своем поле «Динамо» Киев (1:0), а 29 сентября крупно проиграла на выезде «Бенфике» (0:3).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Динамо» Киев – 5.29

Ничья – 4.04

Победит «Барселона» – 1.699

Статистика

«Динамо» проиграло три матча из последних десяти во всех турнирах, а «Барселона» уступила четыре раза

Киевский клуб не проигрывает уже 16 матчей подряд на своем стадионе во всех турнирах

Пять последних матчей между клубами завершились победами «Барселоны»

«Барселона» не может выиграть на выезде уже шесть матчей подряд

Прогноз

Поставить на ничью, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 4.04. Сейчас для украинцев есть хороший шанс прервать серию поражений с «Барселоной», ведь статистика последних матчей клубов говорит за себя. Предполагаем, что встреча не выявит победителя, что не устроит ни одну команду.