«Реал» Мадрид – «Райо Вальекано». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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06 ноября 2021, 13:23

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Примеры «Реал» Мадрид – «Райо Вальекано», который состоится 6 ноября 2021 года

«Реал» Мадрид

«Сливочные» лидируют в группе Лиги Чемпионов и находятся в первой тройке турнирной таблицы чемпионата Испании. Можно утверждать, что повторный приход Карло Анчелотти добавил коллективу стабильности и теперь он может достигать высоких результатов. В Примере мадридский клуб идет на втором месте с 24 очками, отставая от лидера на один пункт, но при этом имея одну игру в запасе.

30 октября «Реал» Мадрид одержал выездную победу над «Эльче» (2:1), а 27 октября разошелся миром с «Осасуной» (0:0).

«Райо Вальекано»

Еще один мадридский коллектив очень приятно удивляет своих болельщиков, хотя только в этом сезоне вернулся в элитный испанский дивизион. Команда перед стартом очередного тура занимает шестое место в турнирной таблице и набрала 20 очков, что можно считать отличным результатом для новичка Ла Лиги. Матч с «Реалом», будет интересным и напряженным, ведь «королевский клуб» знает об игровых возможностях соперника и исключит его недооценку.

1 ноября «Райо Вальекано» сыграл вничью с «Сельтой» (0:0), а 27 октября команда обыграла на своем поле «Барселону» (1:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Реал» Мадрид – 1.355

Ничья – 5.76

Победит «Райо Вальекано» – 8.72

Статистика

Оба коллектива проиграли всего по два матча из десяти последних во всех турнирах

«Реал» Мадрид выиграл последние десять поединков с «Райо Вальекано» на своем поле

«Райо Вальекано» пропускает в последних восьми выездных матчах подряд

Последние две встречи команд завершились тоталом меньше 1.5 мяча

Прогноз

Поставить на победу «Реал» Мадрид с форой (-1.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.05. Подопечные Карло Анчелотти находятся в хороших физических кондициях и могут выйти на первое место в турнирной таблице. Прогнозируем уверенную победу «королевского» клуба.