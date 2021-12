В АПЛ пора отставок и назначений. «Ньюкасл» выбрал Хау, «Астон Вилла» и «Норвич» обезглавлены

Кто на новенького?

- Со старта сезона уже четверть клубов Английской Премьер-Лиги отправила в отставку тренеров, начинавших чемпионат. Три клуба назначили преемников вместо ушедших менеджеров, но две вакансии остаются открытыми.

- Только 11 тренеров в АПЛ занимают свой текущий пост дольше года. Тройка главных «долгожителей»: Шон Дайч («Бернли») — 9 лет и 10 дней, Юрген Клопп («Ливерпуль») — 6 лет и 1 месяц, Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити») — 5 лет, 4 месяца и 9 дней.

- Со старта сезона в АПЛ лишились работы 5 тренеров: Хиско Муньос («Уотфорд»), Стив Брюс («Ньюкасл»), Нуну Эшпириту Санту («Тоттенхэм»), Дин Смит («Астон Вилла») и Даниэль Фарке («Ньюкасл»).

- Присоединились к тренерскому цеху Премьер-Лиги три специалиста, прежде уже работавшие в элитном дивизионе английского футбола: Клаудио Раньери («Уотфорд»), Антонио Конте («Тоттенхэм») и Эдди Хау («Ньюкасл»). Вакансии в «Астон Вилле» и «Норвиче» остаются открытыми.

- Уволили тренеров 4 из 5 команд, занимающих пять нижних строчек в турнирной таблице (исключением стал «Тоттенхэм»). Непоколебимы только позиции Шона Дайча в «Бернли» (18-е место).

Уволен (после 7-го тура): Хиско Муньос (Испания) — 3 октября

Назначен (после 7-го тура): Клаудио Раньери (Италия) — 4 октября

Ящик тренерских рокировок открыл «Уотфорд», который решил расстаться с Хиско Муньосом после 7-го тура. Турнирной положение «шершней» не было трагическим: одержали парочку побед, набрали 7 очков и шли четырнадцатыми-пятнадцатыми, но владеющая клубом семейка Поццо не бережет тренеров. Решили заменить Муньоса, который вывел «Уотфорд» в Премьер-Лигу, на опытного Клаудио Раньери, уже работавшего в АПЛ и делавшего «Лестер» сенсационным чемпионом пять лет назад.

Под руководством Раньери «шершни» одержали яркую победу над «Эвертоном» (5:2), но остальные три матча проиграли и опустились на 17-ю строчку в турнирной таблице. Посмотрим, что будет дальше, но мощного краткосрочного эффекта эта рокировка на тренерском мостике не дала. Муньос, кстати, долго без работы не сидел: устроился в испанскую «Уэску», которую намерен вывести в Примеру не в этом сезоне, так в следующем.

Уволен (после 10-го тура): Нуну Эшпириту Санту (Португалия) — 1 ноября

Назначен (после 10-го тура): Антонио Конте (Италия) — 2 ноября

Вторая по хронологии отставка случилась в «Ньюкасле», но «сороки» долго ждали назначения нового тренера, в то время как «шпоры» быстро сориентировались. Под руководством Нуну «Тоттенхэм» одержал 5 побед и потерпел 5 поражений, а последней каплей стал домашний разгром от «Манчестер Юнайтед» (0:3). Португалец ушел, а его место занял Антонио Конте, которого всю предыдущую неделю сватали как раз в МЮ , где шаталось кресло под Сульшером.

Таким образом, двумя первыми тренерами, назначенными по ходу сезона, стали итальянцы, выигрывавшие Премьер-Лигу в своей карьере. Конте делал это с «Челси» в сезоне 2016/17. Свой первый матч у руля «Тоттенхэма» Антонио выиграл у «Витесса» в Лиге Европы (3:2), а вот в АПЛ начал с нулевой ничьей с «Эвертоном». С приходом Конте в Англии сложился по-настоящему звездный тренерский ансамбль, что обещает английскому футболу процветание в ближайшие годы.

Уволен (после 8-го тура): Стив Брюс (Англия) — 20 октября

Назначен (после 11-го тура): Эдди Хау (Англия) — 8 ноября

После перехода «Ньюкасла» в руки новых владельцев, судьба Стива Брюса была предрешена, поэтому никого не удивило, что стороны быстро договорились о прекращении сотрудничество. Но удивило, что «Ньюкасл» так долго искал нового менеджера, которому предстоит спасти «сорок» от вылета в Чемпионшип в этом сезоне и, возможно, оказаться у истоков очень амбициозного проекта.

Очевидно, были отказы статусных специалистов, хотя пытались привлечь того же Конте. Выбор был сделан в пользу Эдди Хау, который проделал качественную работу в «Борнмуте», а последние полтора года сидел без работы. Говорят, Эдди покорил Аманду Стейвли детальностью подхода и стратегическим мышлением. «Ньюкасл», похоже, действительно верит в Хау, ведь английский специалист получил контракт до 2024 года.

