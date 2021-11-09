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«Всё пошло не по плану». Нуну Санту — об увольнении из «Тоттенхэма»

вчера, 09:17

Нуну Эшпириту Санту, 1 ноября покинувший пост главного тренера «Тоттенхэма», на странице в инстаграме прокомментировал свою отставку.

Ух, последние несколько недель были, мягко говоря, суматошными. Это футбол, самый безжалостный вид спорта, всего пару недель назад меня признавали тренером месяца в АПЛ, но всего пару мгновений — и я уже уволен из клуба.

Такова жизнь, теперь я двигаюсь вперед в поисках своего следующего вызова. Я хочу поблагодарить фанатов «шпор», когда я присоединился к этому великому клубу, я представлял себе, как буду приносить трофеи, но все пошло не по плану.

Под руководством Нуну «Тоттенхэм» провел 10 матчей в АПЛ, одержав 5 побед при 5 поражениях. По итогам августа Санту был признан тренером месяца.

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Все комментарии
Bombardier
Bombardier
вчера в 12:01
Такова судьба тренера.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 10:13
Поработал в меру возможностей
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 09:45
Начал - за здравие, кончил - за упокой.
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 09:32
Шпоры неплохо стартовав угодили в пике.
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