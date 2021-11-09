«Всё пошло не по плану». Нуну Санту — об увольнении из «Тоттенхэма»

, 1 ноября покинувший пост главного тренера «Тоттенхэма», на странице в инстаграме прокомментировал свою отставку.

Ух, последние несколько недель были, мягко говоря, суматошными. Это футбол, самый безжалостный вид спорта, всего пару недель назад меня признавали тренером месяца в АПЛ , но всего пару мгновений — и я уже уволен из клуба.

Такова жизнь, теперь я двигаюсь вперед в поисках своего следующего вызова. Я хочу поблагодарить фанатов «шпор», когда я присоединился к этому великому клубу, я представлял себе, как буду приносить трофеи, но все пошло не по плану.