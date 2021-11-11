Россия — Кипр. Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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11 ноября 2021, 10:33

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч квалификации ЧМ 2022 Россия – Кипр, который состоится 11 ноября 2021 года

Россия

Под руководством Валерия Карпина, сборная стала играть гораздо интереснее и качественнее. Сейчас коллектив идет на первом месте, опережая Хорватию на два очка, и судьба первого места определится в ближайших поединках. Чтобы не потерять свое преимущество, российские футболисты обязаны обыгрывать аутсайдера и готовиться к более сложному и важному матчу через несколько дней.

11 октября Россия обыграла на выезде Словению (2:1), а восьмого числа минимально выиграла у Словакии (1:0).

Кипр

Команда Кипра идет на последнем месте в группе и не может конкурировать с лидерами. Главной причиной является отсутствие высококлассных исполнителей, выступающих в сильных чемпионатах. Сборная набрала всего четыре очка, а за последние пять матчей заработала лишь одно очко. В матче с Россией, коллектив постарается показать свой максимум и достойно выступить, несмотря на отсутствие турнирной мотивации.

11 октября Кипр разошелся миром с Мальтой (2:2), а восьмого числа крупно проиграла на своем поле команде Хорватии (0:3).

Котировки БК Pinnacle

Победит Россия – 1.133

Ничья – 8.93

Победит Кипр – 22.21

Статистика

Россия выиграла шесть из десяти последних матчей во всех турнирах, а Кипр одержал только одну победу

Четыре из пяти последних матчей России на своем поле завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Россия выиграла четыре из пяти последних встреч с Кипром

Кипр забил только два мяча в последних десяти выездных матчах

Прогноз

Поставить на победу сборной России с форой (-2), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.877. Кипр очень плохо выступает на выезде и в матче с набравшей хороший ход Россией практически не имеет шансов на успех. Прогнозируем уверенную победу хозяев.