Андорра – Польша. Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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11 ноября 2021, 15:32

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч квалификации ЧМ 2022 Андорра – Польша, который состоится 12 ноября 2021 года

Андорра

Сборная Андорры слабо провела квалификацию и не смогла навязать конкуренцию более сильным коллективам. Итогом выступлений команды стало текущее пятое место и шесть очков в активе, что оставляет ее за бортом борьбы за выход в стадию плей-офф квалификации ЧМ 2020 в Катаре. Андорра имеет плохую разницу забитых и пропущенных мячей (7:19), над чем сможет поработать при подготовке к новой квалификации.

12 октября Андорра обыграла на выезде Сан-Марино (3:0), а девятого октября была разгромлена Англией (0:5).

Польша

После не самого удачного старта в этой квалификации, команда Польши смогла выровнять ситуацию и сейчас является главным фаворитом в борьбе за выход в плей-офф. Коллектив идет на второй позиции с 17 очками и на два пункта опережает Албанию, но имеет преимущество, так как играет с одним из аутсайдеров группы, в то время как Албания проведет встречу с Англией. Чтобы гарантированно занять второе место, полякам желательно брать максимум, чтобы не зависеть от параллельных результатов.

12 октября Польша обыграла на выезде Албанию (1:0), а девятого октября разгромила Сан-Марино (5:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит Андорра – 42.46

Ничья – 12.69

Победит Польша – 1.06

Статистика

Пять из шести последних матчей Андорры завершились исходом «обе забьют — нет»

Польша не знает поражений уже пять матчей подряд

Андорра проиграла два последних поединка Польше с общим счетом (0:7)

Пять из шести последних матчей Польши на выезде завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на победу Польши с форой (-2.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.649. Андорра гораздо слабее своего соперника и не имеет турнирной мотивации. Предполагаем, что гости одержат уверенную победу и наберут три очка, сделав большой шаг к матчам плей-офф.