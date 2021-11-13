Далот по-прежнему интересен «Роме»

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вчера, 13:02

Защитник «Манчестер Юнайтед» может вновь перебраться в Италию. Игроком продолжает интересоваться римская «Рома». Наставник «волков» знаком лично с футболистом и ценит его профессиональные качества.

Римляне готовы взять португальца в аренду с обязательством выкупа при достижении определенных условий.

Напомним, что в прошлом сезоне Далот выступал на правах аренды за «Милан», который хотел бы вновь позвать к себе игрока.