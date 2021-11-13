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Далот по-прежнему интересен «Роме»

вчера, 13:02

Защитник «Манчестер Юнайтед» Диогу Далот может вновь перебраться в Италию. Игроком продолжает интересоваться римская «Рома». Наставник «волков» Жозе Моуриньо знаком лично с футболистом и ценит его профессиональные качества.

Римляне готовы взять португальца в аренду с обязательством выкупа при достижении определенных условий.

Напомним, что в прошлом сезоне Далот выступал на правах аренды за «Милан», который хотел бы вновь позвать к себе игрока.

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Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 17:17, ред.
Изгой «Манчестера Юнайтеда» Диогу Далот стал целью для «Ромы» в предстоящем январском трансферном окне. Как сообщается, «Рома» ищет нового правого защитника в предстоящем январском трансферном окне. Генеральный менеджер клуба Тьяго Пинто пообещал Жозе Моуринью по крайней мере два подписания контракта, причем одной из целей станет Диогу Далот, принадлежащий «Манчестеру Юнайтеду».

К португальскому игроку сборной присоединились Беньямин Хенрикс и Бартош Берешиньский которые вошли в шорт-лист клуба на место нового правого защитника в середине сезона. В частности, Далота предпочитает Моуринью, который впервые привел его на Олд Траффорд в июле 2018 году.

Бывшая звезда Порту в то время считалась весьма ценным активом. Тем не менее, разочарование в «Манчестер Юнайтед» привело к появлению правого защитника только в 44 соревновательных матчах за клуб, при этом игрок изо всех сил пытается утвердиться в качестве постоянного игрока основной команды под руководством Уле Гуннара Сульшера.

В прошлом сезоне Далот действительно играл за «Милан» в аренде. Он тоже не разочаровал, став полезным игроком в оборонительном отряде Стефано Пиоли. Но этого было недостаточно, чтобы произвести впечатление на Сульшера, который продолжал доверять Аарону Ван-Биссаке. Летом Далот был на грани позднего перехода в «Боруссию Дортмунд», но этот ход был заблокирован норвежцем, сославшись на отсутствие глубины на правом фланге.

Как и ожидалось, длительное пребывание на «Олд Траффорд» не пошло на пользу Далоту, который в новом сезоне провел в Премьер-лиге всего 83 минуты. Он отстал от Ван-Биссаки в иерархии, и у него очень мало шансов исправить себя в ближайшее время.

За всей ситуацией внимательно следит Рома, надеется получить услуги защитника по сделке по кредиту с возможностью сделать переезд постоянным летом следующего года. Летом клуб все же воспользовался услугами Брайана Рейнольдса, но тренер Моуринью ожидает, что Рику Карсдорпу будет больше конкуренции. Далот, имея весь свой опыт на высшем футбольном уровне, отлично отвечал всем требованиям, особенно когда он ранее играл в Серии А в «Милане».
galem72
galem72
вчера в 13:19
Интересно, какие профессиональные качества у Дало можно так сильно ценить? ))
Обычный, ничем не примечательный, игрок.
David Young
David Young ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 13:12
В данном случае это было то что мы могли для Вас сделать. Очень редко такие ситуации могут иметь место.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 13:07
Нравится берите.
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