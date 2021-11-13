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Погба рассказал своему окружению, что хочет остаться в «Манчестер Юнайтед»

вчера, 16:25

Полузащитник Поль Погба хочет продолжить выступать за «Манчестер Юнайтед».

Контракт француза с МЮ истекает летом 2022 года, однако стороны ещё не согласовали новую сделку, а интерес к футболисту проявляют ПСЖ и «Реал». Однако в СМИ появилась информация о том, что Погба рассказал своей семье и близким друзьям, что хочет остаться в «Манчестер Юнайтед» и заключить новое соглашение с клубом.

В нынешнем сезоне Погба провёл 18 матчей за «Манчестер Юнайтед», записав на свой счёт 1 гол и 8 результативных передач.

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Все комментарии
Генадий Павлович
Генадий Павлович
сегодня в 05:33
Хитрый нигер набивает себе цену перед побегом из МЮ
Nazi
Nazi
вчера в 21:41
Погба настоящий кретин, если хочет остаться в клубе, болельщики которого его хают его 24 часа в сутки...
112910415
112910415
вчера в 19:28
счастья ему, большого и светлого )
allemz
allemz ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 17:51
Сульшер его устраивает как и многих игрочелл))
ДСА
ДСА
вчера в 17:47
Слишком переоцененный игрок.
Ironigor
Ironigor
вчера в 16:31
Да он уже это озвучивал , когда узнал что в клубе будет играть Рон .
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 16:30
Он сам не знает что хочет
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 16:29
Хрен поймешь этого нигера) то хочу, то не хочу... то играю, то пешком хожу...
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