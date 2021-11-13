Погба рассказал своему окружению, что хочет остаться в «Манчестер Юнайтед»

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вчера, 16:25

Полузащитник хочет продолжить выступать за «Манчестер Юнайтед».

Контракт француза с МЮ истекает летом 2022 года, однако стороны ещё не согласовали новую сделку, а интерес к футболисту проявляют ПСЖ и «Реал». Однако в СМИ появилась информация о том, что Погба рассказал своей семье и близким друзьям, что хочет остаться в «Манчестер Юнайтед» и заключить новое соглашение с клубом.

В нынешнем сезоне Погба провёл 18 матчей за «Манчестер Юнайтед», записав на свой счёт 1 гол и 8 результативных передач.