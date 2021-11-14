Зима в Белу-Оризонти

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14 ноября 2021, 21:02

Шесть финалов чемпионатов мира по футболу проходили зимой. Остальные летом. Правда, всегда это были месяцы июнь или июль. Просто в южном полушарии так принято, зима у них такая. Стартовали чемпионаты мира и в мае, и в июне, и в июле.

Город Белу-Оризонти находится в Бразилии, его название переводится с португальского как «прекрасный горизонт». В этом городе проходили матчи двух чемпионатов мира по футболу — в 1950 и 2014 годах. Правда, стадионы для каждого турнира были разные.

В 1950 г. три матча группового этапа прошли на арене «Индепенденсиа» (то бишь «Независимость»), вмещавшей 30 тыс. зрителей. Стадион был специально построен к чемпионату. Открытие арены состоялось во второй игровой день турнира 25 июня. Почти все (20 из 22) матчи чемпионата начинались в 15-00 по местному времени. Вот и 25 числа в четырёх городах проходили матчи. Причём в Рио на «Маракане» играли Англия и Чили, хотя накануне на этом стадионе играли хозяева и состоялось открытие чемпионата.

Первыми опробовали газон специально построенного к турниру стадиона в Белу-Оризонти две европейские команды, Югославия и Швейцария. Признаться, чуть более 7 тыс. зрителей для такой повестки дня даже многовато. Хотя югославы были финалистами олимпийского турнира 1948 г. — для бразильской торсиды это не уровень. Они и на чемпионов мира 1930 г. Уругвай-то ходили неохотно. О парадоксах посещаемости чемпионата мира 1950 г. я касался в статье «Чемпионаты мира. Большие числа и география».

Начало матча двух европейских сборных задержали на 20 минут совсем не по причине церемонии открытия стадиона. Скорее из-за последствий этой церемонии. Не оказалось угловых флажков на положенных местах. И дополнительные зрительские места были расположены совсем близко к боковой линии. Всё это потребовалось устранить.

Матч югославы уверенно выиграли 3:0. На сохранившихся фото перед началом матча хорошо видны большие тёмные тучи вокруг стадиона. Был ли дождь или нет, не выяснено. Во время матча было и солнечно вполне. Но вот тот факт, что впервые на матчах чемпионатов мира пришлось включить искусственное освещение — это действительно отметили историки.

В нынешнем понимании на новом стадионе никаких осветительных мачт не было. Просто от строителей (у них, конечно, был аврал, работали перед чемпионатом мира, видимо, круглосуточно) — от строителей остались прожекторы. Сгустились к концу матча на небе тучи, поэтому организаторы решили включить прожекторы. Где они точно были установлены и в каком количестве — осталось не выяснено. Только в Южной Америке играть в сумеречное время не редкость. Почти во всех странах континента пользовались какими-либо осветительными приспособлениями, чтобы игроки могли видеть мяч и друг друга, да и зрители, наверное, тоже что-то видели. Очень многие фотографии из внутренних южноамериканских чемпионатов того времени сняты в темное время.

Так как европейские команды не практиковали широко такой режим проведения официальных матчей, поэтому ни ФИФА , ни английская футбольная Ассоциация — дабы не предоставлять преимуществ одной из команд — не предполагали использование прожекторов в матчах чемпионата мира и на других турнирах. В Белу-Оризонти играли две европейские команды, видимо, поэтому решились на новшество. На матче присутствовал член ФИФА от Швейцарии Эрнст Томмен, в последствии ставший председателем организационного комитета по проведению трёх следующих мундиалей (а с марта по сентябрь 1961 г. был врио президента ФИФА ). Официально искусственное освещение на мундиалях было разрешено только с турнира 1966 г. в Англии.

Так что первое использование освещения на матче чемпионата мира 25 июня 1950 г. было «нелегальным».

Июнь для Бразилии — месяц зимний, день короткий, заход солнца был где-то после 17-00. С учётом задержки матча и густой облачности вполне вероятно, что видимость была плохая.

29 июня в Белу-Оризонти состоялся исторический матч, который потом назовут «чудом на траве». Полупрофессиональная сборная США обыграла родоначальников футбола сборную Англии 1:0. Не менее «вызывающим» является то, что гол американец (вообще-то гаитянин) Джо Гатьенс забил головой. Кстати говоря, Гатьенс так и не получил американского гражданства, за США он сыграл всего 3 игры, все на турнире 1950 года.

2 июля свой первый матч на чемпионате сыграла сборная Уругвая, «размявшаяся» на команде Боливии — 8:0. Запомним, что в последней игре на стадионе в Белу-Оризонти на турнире 1950 г. было забито 8 голов.

Через 64 года бразильский Белу-Оризонте вновь принимал мундиаль 2014 года. Теперь ареной стал «Минейран», официальная вместимость которого была установлена на отметке 58259 человек. Ни на одном из 6 матчей чемпионата на этом стадионе не было аншлага, хотя в 1/8 и в полуфинале на этом газоне играли хозяева сборная Бразилии.

Пять матчей из 6 начинались в 13-00 по местному времени. Как и в 1950 г., в первой игре на стадионе в Белу-Оризонти одна команда выиграла со счётом 3:0 (Колумбия у Греции). Как и в 1950 г. вновь сборной Англии пришлось играть в этом городе с командой из КОНКАКАФ , на сей раз с Коста-Рикой. И как в 1950 г., англичане не смогли забить ни единого гола в том матче, сыграв по нулям. На групповом этапе играли также Аргентина с Ираном (1:0) и Бельгия с Алжиром(2:1). На первой стадии плей-офф хозяева встречались с чилийцами и выиграли только по пенальти (1:1, 3:2 по пен.).

8 июля в 17-00 в Белу-Оризонти начался полуфинал Бразилия — Германия. День близился к закату, освещение, конечно, было включено. Хоть и зима в Бразилии, но температура +21оС. То, что случилось уже в первом тайме — пять безответных голов в ворота «селесао» — это как снег на голову торсиде. Да и всей Бразилии, включая самих игроков. Это не отрезвляющая свежесть — это жестокий, сковывающий волю и мышцы «холод».

И ведь не отошли бразильцы от этой «заморозки» к утешительному финалу — получили от голландцев ещё три «пробоины». Десять пропущенных голов в двух подряд матчах — такого ни одно поколение бразильцев не допускало на чемпионатах мира.

Вновь в последней игре, проводимой в Белу-Оризонти на чемпионате мира, забито 8 голов. Долго эти голы будут сидеть в памяти всех бразильцев. Надо ли, после повторного фиаско, стране пентакампеонов, хоть и ещё через 60 лет, вновь бороться за право проведения у себя очередного чемпионата мира? Тут есть, над чем задуматься…

А зима всегда заканчивается, тут и думать нечего!