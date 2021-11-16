Рефлексирующий Карпин — это что-то новенькое. Сборная России опять в тренерском тупике .

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16 ноября 2021, 18:01

РФС нужно принять решение.

Карпин честно выполнил свою работу и не навредил сборной

Вы видели итоговую статистику сборной России в отборе ЧМ -2022: под руководством Карпина наша команда одержала 5 побед, по одному разу сыграла вничью и проиграла. 16 очков из 21 возможного (76.2%), не по зубам оказалась только сборная Хорватии (нулевая ничья и минимальное поражение), всех остальных обыграли и до последних мгновений заключительного матча претендовали на прямую путевку в Катар.

Многие ли тренеры, которых вот так бросили в пекло, добились бы такого же результата или лучше? Сомневаюсь. Где-то на фарте, где-то на мастерстве разобрались со всеми противниками, а Хорватию не обыгрывали и до Карпина, а до двух нулевых ничьих не хватило совсем чуть-чуть. О качестве игры разговор отдельный, но результат тренер дал. Могут быть разные мнения относительно перспектив Валерия Георгиевича в сборной, но за осенний отрезок его можно только поблагодарить: это была честная работа, ради которой он выложился.

Карпин не знает, продолжит ли тренировать сборную

Очевидно, многим импонирует манера поведения Карпина на контрасте с его предшественником: после поражения от Хорватии вышел в люди, принял критику и во многом согласился с критиками, можно сказать, покаялся. Впрочем, давайте не перегибать палку: ставить в заслугу тренеру сборной адекватное публичное поведение — это уже перебор.

Карпин ведет нормальную медиа-жизнь, и в этом нет особого подвига, он просто выполняет должностные обязанности. Здорово, если тренер приятный и здравомыслящий, но он в первую очередь тренер, и оценивать его нужно по профессиональным успехам и скиллам. Грубо говоря, человек должен уметь и хотеть работать со сборной России, а у Карпина обнаружились сомнения по обоим пунктам:

Я был уверен, что мы пройдем Хорватию. Уверенность была до игры с ними. Расстроил не столько результат, сколько то, как мы проиграли. Во вчерашнем матче не было игры — это расстраивает больше всего. Я бы сказал, что это полнейший шок для меня. Полнейший. Сейчас мне нужно отдохнуть, все проанализировать. Честно говоря, не знаю, буду ли тренером в стыковых матчах. Не уверен, что смогу психологически подготовить команду к стыкам.

Рефлексию Карпина объясняют несколько причин

Во-первых, необычно было видеть Карпина таким растерянным и неуверенным, каким он предстал в «Коммент.Шоу», все-таки у него образ смелого и даже дерзкого парня. Наверное, он просто попал в эфир в не самый выгодный для себя момент, раньше была возможность прятать сомневающуюся версию себя, а здесь не получилось.

Никогда Валерий Георгиевич за одно интервью не говорил столько раз «не знаю», «не уверен», «наверное». Послематчевая злость, которая часто становится защитной реакцией Карпина, уже сошла, а события и мысли в голове еще не улеглись, чтобы транслировать их без запинки. Плюс усталость. Понятное состояние тренера и человека после болезненного поражения, да и статус «в раздумьях» объясним.

1. Поражение от Хорватии действительно стало большим ударом по Карпину

Карпин объяснил, почему называл матч «Ростов» — «Урал» самым важным в своей карьере: попади он в стыки и вылети с «Ростовом» из РПЛ , тренерская карьера могла закончиться. Поражение от Хорватии не выкинет Валерия Георгиевича из профессии, но есть риск оказаться настоящим «сбитым летчиком», как его преждевременно нарек Федун. Обратно в «Ростов» Карпина возьмут даже после неудачи со сборной России, но сможет ли он поддерживать в себе огонь, понимая, что это его потолок, и нет больше морковки на удочке? Путь наверх в обозримом будущем точно будет заказан.

2. Непобедимая психологическая неустойчивость российских футболистов

Не стал бы Карпин так много говорить о психологической неустойчивости и фобиях футболистов сборной России, если бы не ощущал эту проблему так остро. Валерий Георгиевич вскоре после вступления в должность много говорил о смелости и о том, что никого не нужно бояться. В этом его кредо. Рассчитывал заразить бесстрашием и футболистов, но потерпел неудачу, и конкретно это стало для него большим личным разочарованием. Для него это неприемлемо, Карпин не понимает, как добиваться успехов с игроками, которые боятся играть в футбол.

3. Мысли о насущном

Понятно, Карпин задумывается и о своем будущем. Очевидно, его не устраивает роль временщика в сборной России: доработает до стыков, а дальше его могут выставить за дверь с волчьим билетом и назначить долгожданного иностранца, который был в приоритете у Дюкова еще летом. Зимой работу найти легче, в тот же «Ростов» могут принять с распростертыми объятиями, а через четыре месяца и в случае неудачи в стыках ЧМ -2022 Карпин окажется в уязвимом положении.

РФС нужно выбрать тренера для сборной России уже зимой

Несмотря на всю растерянность и сомнения, в интервью Карпина между строк читается явный посыл к РФС , который он наверняка конкретно сформулирует в частных разговорах: давайте определяться с будущим сейчас. Вероятно, Валерий Георгиевич будет готов продолжить работу со сборной России, если ему предложат долгосрочный контракт, но и без проблем уйдет прямо сейчас, если так будет нужно.

Стоит поддержать этот ультиматум, действительно нет смысла, да и нечестно по отношению к Карпину держать его временщиком до весны, а в случае неудачи в стыках назначать «чистенького» иностранца. До мартовских матчей четыре месяца, достаточно времени, чтобы назначить нового тренера или дать большой контракт Карпину, чтобы он имел возможность работать в долгую.