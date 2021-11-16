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Рефлексирующий Карпин — это что-то новенькое. Сборная России опять в тренерском тупике

16 ноября 2021, 18:01
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РФС нужно принять решение.

Карпин честно выполнил свою работу и не навредил сборной

Вы видели итоговую статистику сборной России в отборе ЧМ-2022: под руководством Карпина наша команда одержала 5 побед, по одному разу сыграла вничью и проиграла. 16 очков из 21 возможного (76.2%), не по зубам оказалась только сборная Хорватии (нулевая ничья и минимальное поражение), всех остальных обыграли и до последних мгновений заключительного матча претендовали на прямую путевку в Катар.

Многие ли тренеры, которых вот так бросили в пекло, добились бы такого же результата или лучше? Сомневаюсь. Где-то на фарте, где-то на мастерстве разобрались со всеми противниками, а Хорватию не обыгрывали и до Карпина, а до двух нулевых ничьих не хватило совсем чуть-чуть. О качестве игры разговор отдельный, но результат тренер дал. Могут быть разные мнения относительно перспектив Валерия Георгиевича в сборной, но за осенний отрезок его можно только поблагодарить: это была честная работа, ради которой он выложился.

Карпин не знает, продолжит ли тренировать сборную

Очевидно, многим импонирует манера поведения Карпина на контрасте с его предшественником: после поражения от Хорватии вышел в люди, принял критику и во многом согласился с критиками, можно сказать, покаялся. Впрочем, давайте не перегибать палку: ставить в заслугу тренеру сборной адекватное публичное поведение — это уже перебор.

Карпин ведет нормальную медиа-жизнь, и в этом нет особого подвига, он просто выполняет должностные обязанности. Здорово, если тренер приятный и здравомыслящий, но он в первую очередь тренер, и оценивать его нужно по профессиональным успехам и скиллам. Грубо говоря, человек должен уметь и хотеть работать со сборной России, а у Карпина обнаружились сомнения по обоим пунктам:

Я был уверен, что мы пройдем Хорватию. Уверенность была до игры с ними. Расстроил не столько результат, сколько то, как мы проиграли. Во вчерашнем матче не было игры — это расстраивает больше всего. Я бы сказал, что это полнейший шок для меня. Полнейший. Сейчас мне нужно отдохнуть, все проанализировать. Честно говоря, не знаю, буду ли тренером в стыковых матчах. Не уверен, что смогу психологически подготовить команду к стыкам.

Рефлексию Карпина объясняют несколько причин

Во-первых, необычно было видеть Карпина таким растерянным и неуверенным, каким он предстал в «Коммент.Шоу», все-таки у него образ смелого и даже дерзкого парня. Наверное, он просто попал в эфир в не самый выгодный для себя момент, раньше была возможность прятать сомневающуюся версию себя, а здесь не получилось.

Никогда Валерий Георгиевич за одно интервью не говорил столько раз «не знаю», «не уверен», «наверное». Послематчевая злость, которая часто становится защитной реакцией Карпина, уже сошла, а события и мысли в голове еще не улеглись, чтобы транслировать их без запинки. Плюс усталость. Понятное состояние тренера и человека после болезненного поражения, да и статус «в раздумьях» объясним.

1. Поражение от Хорватии действительно стало большим ударом по Карпину

Карпин объяснил, почему называл матч «Ростов» — «Урал» самым важным в своей карьере: попади он в стыки и вылети с «Ростовом» из РПЛ, тренерская карьера могла закончиться. Поражение от Хорватии не выкинет Валерия Георгиевича из профессии, но есть риск оказаться настоящим «сбитым летчиком», как его преждевременно нарек Федун. Обратно в «Ростов» Карпина возьмут даже после неудачи со сборной России, но сможет ли он поддерживать в себе огонь, понимая, что это его потолок, и нет больше морковки на удочке? Путь наверх в обозримом будущем точно будет заказан.

2. Непобедимая психологическая неустойчивость российских футболистов

Не стал бы Карпин так много говорить о психологической неустойчивости и фобиях футболистов сборной России, если бы не ощущал эту проблему так остро. Валерий Георгиевич вскоре после вступления в должность много говорил о смелости и о том, что никого не нужно бояться. В этом его кредо. Рассчитывал заразить бесстрашием и футболистов, но потерпел неудачу, и конкретно это стало для него большим личным разочарованием. Для него это неприемлемо, Карпин не понимает, как добиваться успехов с игроками, которые боятся играть в футбол.

3. Мысли о насущном

Понятно, Карпин задумывается и о своем будущем. Очевидно, его не устраивает роль временщика в сборной России: доработает до стыков, а дальше его могут выставить за дверь с волчьим билетом и назначить долгожданного иностранца, который был в приоритете у Дюкова еще летом. Зимой работу найти легче, в тот же «Ростов» могут принять с распростертыми объятиями, а через четыре месяца и в случае неудачи в стыках ЧМ-2022 Карпин окажется в уязвимом положении.

РФС нужно выбрать тренера для сборной России уже зимой

Несмотря на всю растерянность и сомнения, в интервью Карпина между строк читается явный посыл к РФС, который он наверняка конкретно сформулирует в частных разговорах: давайте определяться с будущим сейчас. Вероятно, Валерий Георгиевич будет готов продолжить работу со сборной России, если ему предложат долгосрочный контракт, но и без проблем уйдет прямо сейчас, если так будет нужно.

Стоит поддержать этот ультиматум, действительно нет смысла, да и нечестно по отношению к Карпину держать его временщиком до весны, а в случае неудачи в стыках назначать «чистенького» иностранца. До мартовских матчей четыре месяца, достаточно времени, чтобы назначить нового тренера или дать большой контракт Карпину, чтобы он имел возможность работать в долгую.

У РФС есть все, чтобы принять это решение сейчас. Нельзя всерьез считать, что результаты стыковых матчей ЧМ-2022 станут индикатором успешности тренера сборной России.

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Все комментарии
Владимир Дыкин
Владимир Дыкин ответ Yuri Kudryavtsev (раскрыть)
22 ноября в 09:26
"....И на всё два-три месяца подготовки." Это время лишь на просмотр и отбор кандидатов в расширенный список сборной России. На саму подготовку к конкретным матчам в сентябре, октябре и ноябре - и двух недель не наберется. В остальном я согласен с Вами.
gwynb1eidd
gwynb1eidd ответ zenit_forever2014 (раскрыть)
18 ноября в 15:50
Ну сколько людей, столько и мнений, всё ровно мы уже этого не узнаем, как было бы лучше... Главное, что бы Карпин сделал правильные выводы и мы больше такую трусливую команду не видели!
Garrincha58
Garrincha58
18 ноября в 13:32
в России нет футбола есть только видимость его и большие деньги уплывающие в карманы чиновников и никчёмных футболёров
zenit_forever2014
zenit_forever2014 ответ gwynb1eidd (раскрыть)
18 ноября в 11:24, ред.
Ты не думаешь, а я думаю....но не важно, что кто думает. Человек своей статистикой осени доказал, что должен быть на поле. Россиянин, который забивает и отдаёт. Человек мягкого характера и без конфликтов. Один из лучших на сегодня. Бакаев может и начал играть, но пока не забивает, не решает исход матчей, пока он не лучший и не должен быть на поле. Я и не критикую Зе, иногда он очень нужен сборной, но не в Хорватии. Наша задача была во втором тайме перевернуть ход матча и отодвинуть от своих ворот, а Зе не может создавать моменты.
gwynb1eidd
gwynb1eidd ответ zenit_forever2014 (раскрыть)
18 ноября в 10:45
Ионов да, но там были травмы, Бакаев то как раз начал играть... Ерохин очень не стабильный, да и не думаю, что с Хорватией он бы выступил лучше остальных... Зе не забивной форвард, но свою работу он делает!
zenit_forever2014
zenit_forever2014 ответ gwynb1eidd (раскрыть)
18 ноября в 09:22
Да, но Бакаев и Ионов вообще не играют....у Ерохина 6 голов в чемпионате и 3 за сборную. Да дело не Феде, хоть я и не болею за него, но он то хоть что-то забивает и создает. Я про двух ребят, которые не заслуженно играли в этом матче. Почему бы не сыграть в два форварда, если их больше выбор. У распиаринного Зинковского результативных действий больше, чем у этой парочки НА ДВОИХ. Да Дзаги не хватало, но тренер даже не подумал....вот эти ошибки и привели к тому, что результата нет. Да и с Фернандесем можно было поговорить, объяснить, травм много, это форс-мажор. И что больше не обратиться, одна игра, и даже не в старте.
gwynb1eidd
gwynb1eidd ответ zenit_forever2014 (раскрыть)
17 ноября в 21:51
Сарвели по моему за Армению заигран... Мостовой да хорош, Ерохин 1 матч в месяц играет, по поводу Сергеева в сборной ничего не могу сказать, надо смотреть... Но я не думаю, что он сильнее Смолова, насчёт Агаларова аналогично, Зиньковского сильно распиарили, пока ничего не показал, а вот насчёт Дзагоева и выхода на замену вполне реально было бы, он бы точно не испугался мяч держать...
борька
борька
17 ноября в 16:57
Бежать из сборной,здесь работает пилорама,назад в Ростов, пока еще не поздно
zenit_forever2014
zenit_forever2014 ответ gwynb1eidd (раскрыть)
17 ноября в 15:34
Нет Ерохина, Мостового, Зиньковского, Сергеева, Дзагоева, Агаларов, Владислав Сарвели сам выбирай...
gwynb1eidd
gwynb1eidd ответ zenit_forever2014 (раскрыть)
17 ноября в 15:23
А кого ставить, Малкомма, Клаудинью или Азмуна?
faneng
faneng
17 ноября в 10:22, ред.
Мне не понравилось это интервью Карпина. Во-первых, нельзя тренеру говорить о собственных сомнениях, раздумьях и т.д. Тут пишут о медийной корректности Карпина, но на деле он - медийно безграмотный, как Черчесов. Если Черчесов плел армейско-солдафонский бред, то Карпин излишне разоткровенничался, как будто он не в эфире перед всей страной, а на консультации у психотерапевта. Посмотрите, как выступают Клопп, Гвардиола и другие западные тренеры. Они не будут говорить о своих сомнениях, но и ответственность с себя снимать не будут. Они сказали бы в такой ситуации: да, команда играла плохо, я как тренер виноват, но мы приложим все усилия, чтобы в стыковых матчах исправить все ошибки. А это нытьё про свои сомнения - это такое исподволь перекладывание ответственности на болельщиков (мол, вот, я вам говорил, а вы надеялись) и на игроков (мол, давайте, убедите меня, что вы можете играть - хотя, наоборот, тренер должен убеждать и вдохновлять своих игроков).
Во-вторых, мне не нравятся эти рассуждения о фобиях, хронической психологической неустойчивости наших игроков. Они профессиональные футболисты или пациенты психоневрологического диспансера??? Опыт показывает, что в некоторые момента эта психологическая неустойчивость исчезает. До Хиддинка наша сборная тоже не отличалась победным духом, но это не помешало им обыграть тогда Англию, Швецию и Нидерланды. А в 2018 даже при Черчесове они выстояли против Испании и смело играли с Хорватией (2:2).
zenit_forever2014
zenit_forever2014 ответ Lexand (раскрыть)
17 ноября в 08:20
Карпин виноват, что выставил игроков, которые в своих клубах в РПЛ не блещут. Они в РПЛ ни забивают и ни создают, как им за мяч с Хорватами зацепиться, и момент создать. Повторюсь есть Ерохин, который забил 6 голов в РПЛ и 3 в отборе...почему не вышел в концовке, хоть минут на 15...
Дмитрий Артамонов
Дмитрий Артамонов
17 ноября в 03:07
Да всегда Карпин был дёрганой истеричкой! Просто до этого момента удачно это скрывал - выходил на "прессухи" с каменным лицом, но бегающие глазёнки всё равно выдавали. У бровки же он всегда вёл себя как базарная баба. А в этот раз, видимо, от большого нервического расстройства, забыл надеть "маску" покерфейса. Показал своё истинное рефлексичное лицо. "Не знаю, останусь ли?" Му-му какое-то...Или надеется, что его всем миром отговаривать будут?
Lexand
Lexand ответ zenit_forever2014 (раскрыть)
17 ноября в 00:25
Причём здесь Карпин, когда у нас футболисты кривоногорукие?! Какого тренера ни возьми в разы лучше не будет. Невзрачная медленная игра, тугая техника, отсутствие комбинаций, остается уповать на удачу. В матче с Хорватией погода была за нас, удача - нет
Lexand
Lexand
17 ноября в 00:18
Знаете, раньше мне Карпин категорически не нравился, потому что вёл он себя как гопник, хамил, страшно ругался и т.п. Но, судя по поведению в последнее время, он окультурился и стал вести себя как воспитанный человек, как человечище. Мне даже жалко его стало, когда показали его лицо после матча с Хорватией. Тяжело быть тренером у дворовых футболистов, уж извините. Он большой молодец, что смог слепить из того, что было хоть мало мальски приличную команду. И отпускать его нельзя, лучше тренера для таких футболистов всё равно не найдут
Roger Young
Roger Young
16 ноября в 22:10
Надеюсь наймут квалифицированного специалиста, а не нашего физрука.
pomor45
pomor45
16 ноября в 22:06
Как всегда: много кофейной гущи для гадания. Так что размешивайте кто как сможет. Разницы никакой нет. Все одинаковы в нашем футболе: игроки, тренеры, эксперты, журналисты, болельщики - ни рыба, ни мясо. Всё зависит и будет зависеть, как и сейчас, от сложившейся ситуации и случая. Вот случилась нога Акинфеева и мы в фаворе, а случился автогол Кудряшова и мы в ж...е - не случись такой напасти и снова были бы в фаворе. А заслужили ли? Так что, ничего не случилось. Будем ждать стыков и уповать на удачу, как всегда и уповали.
Мessi 10
Мessi 10
16 ноября в 20:21
Валере прежде всего нужно определиться для самого себя - готов ли он дальше тренировать сборную или нет. А так, я уверен, большинство его поддержит. Результаты, если так разобраться, весьма неплохие, а на фоне результатов чабана и вовсе отличные. А дюкову, понятно, надо попилить зарплату иностранного тренера, с этим товарищем все ясно. Хотя иностранец не гарантирует никакого результата - многократно проверенный факт
zenit_forever2014
zenit_forever2014
16 ноября в 19:59
Капец....как меня разочаровал Карпин....такого я и не могла представить.....наплевать останется или нет....понятно, что ВАЛЕРОВЕРОВ у нас полно, которые согласны с Карпином, что в матче жизни должны были выйти лучшие, ВЕЛИКИЙ БАКАЕВ И ИОНОВ, которые разрывают РПЛ и лишь слабый уровень чемпионата и фобии не позволили показать своё мастерство. ВЕДЬ В ЧЕМПИОНАТЕ ОНИ НА ДВОИХ ЗАБИЛИ ЦЕЛЫЙ ГОЛ....ФАНТАСТИКА....НЕ ОДИН РОССИЯНИН В РПЛ НЕ ИМЕЕТ СТАТИСТИКУ КРУЧЕ ЭТИХ ВОЛШЕБНИКОВ НАШЕГО ФУТБОЛА!!!
Твой Арсен
Твой Арсен ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
16 ноября в 19:11
Как с языка снял!
Твой Арсен
Твой Арсен
16 ноября в 19:07, ред.
Ну если даже у Карпин, который все-таки был ВИНГЕРОМ не может вбить в головы игроков, как нужно играть в атакующий футбол, то видимо эти игроки просто не способны усвоить эти вещи и освоить приемы, которые он им предлагает.

Я думаю, что люди, которые работают, знают, что если у человека проблема с психикой, то его при первой же, возможности стараются заменить, а не исправить. В голову к человеку же не залезешь. Этих девочек-трусих надо выставить за дверь и набрать тех, кто ещё не получил психологическую травму и с ними работать) Лучше быть как Кипр, проиграть 0:6, но провести хотя бы 2 нормальные атаки за матч, а не щемиться 95 минут у штафной. Как говорят в спорте, если хочешь научиться подтягиваться например - иди и подтягивайся. Тут то же самое. Хочешь играть как топ сборные, пытайся играть как топ сборные, а не как Андорра и Лихтенштейн образца 2007 года. Уже даже карлики не автобусят так как наши с хорватами. Не в тренде такой закрытый футбол.
зигзаг
зигзаг
16 ноября в 19:02, ред.
Карп понимает, что деревянные в стыках завязнут и его уволят и назовут плохим тренером
Уволиться сейчас сам, все скажут что он плохой тренер.
В общем и так и так один черт
Ballon dOr1984
Ballon dOr1984
16 ноября в 19:01
только старые методы работы имеют действие, раз такое дело, такая обстановка, Валера должен был всё это рассчитать заранее. Запереть на неделю их на базе. Отобрать телефоны. Показывать ежедневно матчи соперника. Уверяю - как минимум с ничьей бы отскочили.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
16 ноября в 18:51, ред.
Фобия-- правильно сказано. Футболист с .таким симптомом не должен играть даже в клубе, не то что в сборной. Нет уверенности в себе, преодолей на тренировках Игра в футбол должна быть не работа, а радость, Только так, через тернии можно побеждать. ВГК как хороший человек и тренер понимает это, но игроков готовят в клубах, ломать психологию нет времени, график игр поджимает.
ПОБЕДИТЕЛЕЙ надо воспитывать с детства в ДЮШ.
Ironigor
Ironigor
16 ноября в 18:42
Рефлексирующий Карпин — это что-то новенькое. Сборная России опять в тренерском тупике .
Классная статья, чёткий разбор и приятно воспринимается. Спасибо ✌.
Немножко от себя, хотя и совсем здесь высше сказанным согласен. То что сейчас происходит внутри самого Карпина ,знает только он сам и делать выводы из того что произошло, будет только он сам . Он прекрасно понимает что это тяжёлая ноша , быть в сборной России главным тренером и добиваться успехов с тем контингентом которые есть в обойме сборной, очень тяжёлый труд и очень большой риск . Мало того давит не только не удовлетворённость от игры сборной , от психологической неустойчивости игроков, но и скорее всего ещё и от его положении и контракте с РФС, нет стабильности и нет уверенности что всё то что он хочет донести до ребят и поставить тот футбол который он хочет видеть в сборной, вдруг может в любой момент времени рухнуть . И я думаю это самое главное то что его очень беспокоит. Видно было как он тщательно отбирает на каждую игру состав, ищет какие-то новые варианты. Но для стабильности игры в сборной, нужно время, которого кстати у него и небыло. А сейчас вроде бы добивается того , что есть шанс выйти на прямую и эта игра с Хорватией, которая пошла совсем не по его сценарию и это всё мы видели на экране, когда он в недоумении разводил руками ,не понимая что происходит на поле и почему так ведут себя игроки , у которых были совсем другие установки и планы на игру. И вдруг это всё рушится у него на глазах. Очень тяжёлый момент и как с этим справиться, наверное знает только он сам . Может он сейчас отойдёт от всей этой ситуации и примет тяжёлое для себя решение . Быть или не быть, - вот в чём вопрос !!! Хочется пожелать ему набраться сил и довести до конца начатое !!! И не один варяг у руля нашей сборной не будет тем , кем может стать Валерий Карпин !!! Удачи тебе Валера !!! Чисто моё субъективное мнение. Всем Добра !!!
Yuri Kudryavtsev
Yuri Kudryavtsev
16 ноября в 18:29, ред.
Нужно признать, что при Карпине сборная добилась положительного результата при форс-мажорных обстоятельствах: болтовня с Черчесовым, чехарда с футболистами, "не хочу - не знаю - не могу - не буду" от Артёма Дзюбы. И на всё два-три месяца подготовки. Что ж, хорошо что интрига хоть сохранилась, а так бы, конечно: отдыхай Валерий до лета и думай о следующем цикле после Катара. Если честно, то чемпионат мира по всем статьям искусственный. По всем правилам датой его проведения должен быть не декабрь, а июнь-июль. Следовательно и чемпионат Европы нужно было бы проводить не в 2021-м, а в 2020-м году, как и было запланировано. Кому понадобилось выдумывать причины с коронавирусом и разными пандемиями? Тут же и Олимпиада в Токио с глупостями по отношению к России и таким же глупым ВВП с его недопониманием происходящего вокруг всех сборных России благодаря МОК и WADA. Где его сознательность и протекция в ООН? В заднем месте на позиции слабого либеро. За такую игру даже знаменитого Лотара Маттеуса выгнал ещё Отто Рехагль из сборной Германии в каком-то девяностом году. Поэтому вывод прост. Карпину дали не карт-бланш на полноценный цикл отбора и чемпионата мира, а всего лишь скупую индульгенцию на отыгрыш невнятного гандикапа от Черчесова.
shlomo
shlomo
16 ноября в 18:23
Спасибо за статью....ну что, страсти вокруг сборной после её поражения в матче с Хорватией не утихают уже второй день..... пока одни пытаются понять, что же мы увидели в Сплите, другие прикидывают варианты того, что нас ждёт в стыках.... а дровишек в этот огонёк подбросил и Карпин, который сказал, что не знает, будет ли он работать в национальной команде дальше (правда, есть ощущение, что этот сигнал был не для нас с вами....).... посмотрим, что будет через неделю... вряд ли кто-то сможет силой заставить его дальше продолжить работать, если он не захочет.... однако преобразиться до марта должны в первую очередь игроки сборной (в чем есть очень большие сомнения).... иначе нас ждёт ещё одна Хорватия, ещё одна Дания или Сербия... этот ряд можно продолжать очень долго.... а так хотелось бы вообще забыть его и больше к нему не возвращаться....
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