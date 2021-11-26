«Брайтон» — «Лидс». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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26 ноября 2021, 21:16

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч АПЛ «Брайтон» — «Лидс», который состоится 27 ноября 2021 года

«Брайтон»

После серии побед на старте чемпионата, у команды произошел сильный спад в результатах и следствием этого стала длинная серия без побед в чемпионате Англии. Перед стартом очередного тура коллектив идет на девятом месте с 17 очками и если тренерский штаб не исправит ситуацию в ближайшее время, то клуб может опуститься еще ниже. В матче с «Лидсом» команде не смогут помочь два травмированных игрока.

20 ноября «Брайтон» уступил «Астон Вилле» (0:2), а шестого числа команда разошлась миром с «Ньюкасл Юнайтед» (1:1).

«Лидс»

«Лидс» не радует своих поклонников результатами и очень близко располагается к зоне вылета. Клуб набрал пять очков в пяти последних встречах, чего недостаточно для пребывания в середине турнирной таблицы. Коллектив очень мало забивает (12 мячей) и требует усиления в атакующей линии в период зимнего межсезонья. «Лидс» выиграл всего два поединка в АПЛ и не может на данный момент оказать должную конкуренцию грандам.

21 ноября «Лидс» уступил на выезде «Тоттенхэму» (1:2), а седьмого числа разошелся миром с «Лестером» (1:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Брайтон» – 2.13

Ничья – 3.48

Победит «Лидс» – 3.78

Статистика

«Брайтон» не может выиграть уже восемь матчей подряд во всех турнирах

Четыре из пяти матчей «Лидса» завершились исходом «обе забьют»

«Брайтон» выиграл пять домашних поединков с «Лидсом» за последнее время

Пять последних матчей между клубами закончились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Поставить на ничью, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.48. Оба коллектива находятся в сложной ситуации и не могут стабильно набирать очки. В личной встрече клубы не станут рисковать и идти большими силами вперед, поэтому прогнозируем ничейную встречу без большого количества забитых мячей.