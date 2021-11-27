«Эмполи» — «Фиорентина». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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27 ноября 2021, 12:54

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Эмполи» — «Фиорентина», который состоится 27 ноября 2021 года

«Эмполи»

«Эмполи» играет с переменным успехом и занимает 12 место в турнирной таблице Серии А. Коллектив набрал только пять очков в пяти последних встречах, что является довольно средним результатом для команды, которая вернулась в элитный дивизион спустя несколько лет. Клуб имеет отрицательную разницу мячей и достаточно много пропускает (19:25). Если тренерский штаб и футболисты поработают над обороной, возможно, они смогут существенно улучшить результаты.

22 ноября «Эмполи» уступил на выезде «Вероне» (1:2), а пятого числа на своем стадионе разошелся с «Дженоа» (2:2).

«Фиорентина»

Клуб из Флоренции довольно симпатично выглядит в этом сезоне, но в большей степени это распространяется на домашние поединки. В пяти последних выездных матчах «Фиорентина» набрала лишь шесть очков, чего достаточно мало, чтобы вплотную приблизиться к группе лидеров. В предстоящем поединке клубу не смогут помочь два футболиста ввиду различных травм и повреждений.

20 ноября «Фиорентина» в увлекательном матче обыграла «Милан» (4:3), а шестого числа команда минимально уступила на выезде «Ювентусу» (0:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Эмполи» – 3.58

Ничья – 3.62

Победит «Фиорентина» – 2.14

Статистика

Четыре последних матча «Эмполи» завершились исходом «обе забьют»

«Фиорентина» не может забить в трех последних матчах на вызде

«Эмполи» выиграл три из пяти последних встреч с клубом из Флоренции

Шесть из девяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на тотал больше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.793. «Фиорентина» нестабильна на выезде, но должна прервать свою безголевую серию в гостевых матчах с новичком. Прогнозируем большое количество забитых мячей и интересный поединок.