«Ювентус» — «Аталанта». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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27 ноября 2021, 13:06

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Ювентус» — «Аталанта», который состоится 27 ноября 2021 года

«Ювентус»

В команде Массимилиано Аллегри существует множество проблем. В прошлом матче Лиги Чемпионов команда крупно проиграла «Челси» (0:4) и тем самым перестала быть фаворитом на победу в группе, а в чемпионате Италии коллектив идет только на восьмом месте с 21 очком в активе. Впереди «старую синьору» ждет игра с мобильной «Аталантой», которая легко может воспользоваться ошибками неуверенных туринцев и создать большие проблемы хозяевам.

20 ноября «Ювентус» обыграл «Лацио» в гостях (2:0), а шестого числа с большим трудом дожал «Фиорентину» (1:0).

«Аталанта»

Клуб из Бергамо в последних матчах выглядит очень странно. Команда отлично играет в атаке, но пропускает не меньше. Оборона является самой слабой линией коллектива и если Гасперини с помощниками не решат эту проблему, то о трофеях болельщикам «Аталанты» придется только мечтать. В игре с «Ювентусом» «черно-синим» точно не помогут два футболиста, а еще два исполнителя под вопросом.

23 ноября «Аталанта» сыграла в Лиге Чемпионов вничью с «Янг Бойз» (3:3), а 20 числа в чемпионате разобралась на своем поле со «Специей» (5:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Ювентус» – 2.24

Ничья – 3.53

Победит «Аталанта» – 3.41

Статистика

«Ювентус» выиграл шесть матчей из десяти последних во всех турнирах, а «Аталанта» одержала только четыре победы

«Ювентус» забивал в девяти из десяти последних встреч на своем стадионе

«Аталанта» не может выиграть в Турине у «Ювентуса» более 30 матчей подряд

Шесть из семи последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на тотал больше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.8. В обоих коллективах очень сильные атакующие линии и матч вероятнее всего будет идти по принципу кто больше забьет. Предполагаем зрелищный поединок и большое количество забитых мячей.