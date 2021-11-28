«Манчестер Сити» — «Вест Хэм». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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28 ноября 2021, 12:16

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч АПЛ «Манчестер Сити» — «Вест Хэм», который состоится 28 ноября 2021 года

«Манчестер Сити»

«Горожане» провели потрясающий матч Лиги Чемпионов против ПСЖ (2:1), где полностью переиграли своего соперника и заняли первое место в группе. В АПЛ у парней Пепа Гвардиолы дела идут также неплохо, а именно 26 очков и отставание от лидера на три балла, при этом имея игру в запасе. Матч с «молотобойцами» обещает быть интересным, ведь оппонент находится в хорошей форме. В этом матче хозяевам не смогут помочь четыре футболиста, а еще двое остаются под вопросом.

21 ноября «Манчестер Сити» обыграл на своем поле «Эвертон» (3:0), а шестого ноября оказался сильнее «Манчестер Юнайтед» (2:0).

«Вест Хэм»

Лондонский коллектив только в прошедшем туре прервал свою победную серию, но сохранил за собой четвертую позицию с 24 очками в турнирной таблице. Тренерский штаб смог наладить игру команде и сейчас она может создать проблемы абсолютно любому сопернику. Клуб уверенно выиграл группу Лиги Европы и последний тур может играть в свое удовольствие. В матче с чемпионом Англии «Вест Хэму» не сможет помочь только один травмированный футболист.

25 ноября «Вест Хэм» обыграл на выезде «Рапид» в Лиге Европы (2:0), а 20 числа минимально уступил в чемпионате «Вулверхэмптону» (0:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Манчестер Сити» – 1.284

Ничья – 6.2

Победит «Вест Хэм» – 11

Статистика

Оба клуба выиграли по семь матчей из последних десяти во всех турнирах

«Вест Хэм» не уходил с поля без забитого мяча в восьми из десяти выездных матчах

«Манчестер Сити» оказался сильнее «Вест Хэма» в пяти из семи поединках за последнее время

Три из четырех последних встреч между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на «Манчестер Сити» с форой (-1.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.854. «Горожане» показывают интересный и результативный футбол, а «Вест Хэм» не собирается отсиживаться в обороне и попытается отвечать резкими контратаками. Предполагаем уверенную победу «Манчестер Сити» при достойной игре обеих команд.