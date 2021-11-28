«Рома» — «Торино». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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28 ноября 2021, 13:29

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Рома» — «Торино», который состоится 28 ноября 2021 года

«Рома»

Римский клуб после провала в начале месяца, старается набрать форму и добиться необходимых результатов во всех турнирах. Коллектив идет на пятом месте с 22 очками и отстает от лидеров на 10 пунктов, отыграть которые будет очень сложно. В прошлом матче Лиги Конференций подопечные Моуриньо оформили выход в плей-офф и в последнем туре может играть без особой мотивации в этом турнире.

25 ноября «Рома» крупно обыграла «Зарю» в Лиге Конференций (4:0), а 21 числа команда обыграла на выезде новую команду Андрея Шевченко – «Дженоа» (2:0).

«Торино»

Команда выступает с переменным успехом в чемпионате Италии, где лучше ей даются домашние поединки. Сейчас клуб занимает 12 место с 17 очками и вряд ли может претендовать на зону еврокубков, ведь результаты команды очень нестабильны. «Торино» имеет положительную статистику мячей в чемпионате (17:13), что говорит о хорошем построении защитной линии в коллективе. В матче с «Ромой» команде не смогут помочь два футболиста, а еще три исполнителя находятся под вопросом.

22 ноября «Торино» на своем поле обыграл «Удинезе» (2:1), а шестого числа минимально проиграл «Специи» на выезде (0:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Рома» – 1.735

Ничья – 4.06

Победит «Торино» – 4.96

Статистика

Пять последних выездных матчей «Торино» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Рома» проиграла только один матч из десяти последних во всех турнирах

Четыре из пяти последних матчей между клубами был зафиксирован исход «обе забьют»

«Рома» выиграла восемь из десяти домашних матчей с «Торино»

Прогноз

Поставить на победу «Ромы», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.735. Римляне имеют более квалифицированных исполнителей, чем их оппонент и этот фактор должен сказаться в течение всего поединка. Прогнозируем сложную победу команды Жозе Моуриньо.