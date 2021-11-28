«Рома» — «Торино». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Рома» — «Торино», который состоится 28 ноября 2021 года
«Рома»
Римский клуб после провала в начале месяца, старается набрать форму и добиться необходимых результатов во всех турнирах. Коллектив идет на пятом месте с 22 очками и отстает от лидеров на 10 пунктов, отыграть которые будет очень сложно. В прошлом матче Лиги Конференций подопечные Моуриньо оформили выход в плей-офф и в последнем туре может играть без особой мотивации в этом турнире.
25 ноября «Рома» крупно обыграла «Зарю» в Лиге Конференций (4:0), а 21 числа команда обыграла на выезде новую команду Андрея Шевченко – «Дженоа» (2:0).
«Торино»
Команда выступает с переменным успехом в чемпионате Италии, где лучше ей даются домашние поединки. Сейчас клуб занимает 12 место с 17 очками и вряд ли может претендовать на зону еврокубков, ведь результаты команды очень нестабильны. «Торино» имеет положительную статистику мячей в чемпионате (17:13), что говорит о хорошем построении защитной линии в коллективе. В матче с «Ромой» команде не смогут помочь два футболиста, а еще три исполнителя находятся под вопросом.
22 ноября «Торино» на своем поле обыграл «Удинезе» (2:1), а шестого числа минимально проиграл «Специи» на выезде (0:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Рома» – 1.735
- Ничья – 4.06
- Победит «Торино» – 4.96
Статистика
- Пять последних выездных матчей «Торино» завершились тоталом меньше 2.5 мячей
- «Рома» проиграла только один матч из десяти последних во всех турнирах
- Четыре из пяти последних матчей между клубами был зафиксирован исход «обе забьют»
- «Рома» выиграла восемь из десяти домашних матчей с «Торино»
Прогноз
Поставить на победу «Ромы», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.735. Римляне имеют более квалифицированных исполнителей, чем их оппонент и этот фактор должен сказаться в течение всего поединка. Прогнозируем сложную победу команды Жозе Моуриньо.