Рангник найдёт напарника для Роналду и усилит состав зимой. МЮ приблизится к «Челси» в АПЛ

1638187762

29 ноября 2021, 15:09

Могли обыграть лидера без глупого пенальти.

Тренер предложит новую схему

Модель «4-3-1-2» выбрал лично Каррик, но она подойдет Рангнику. Сам Ральф предпочитал «4-4-2», но такая тактика не подходит МЮ . Бруну не отработает в защите, как надо, Погба не чистый разрушитель. Форвард Кавани может покинуть клуб зимой, а эффективной пары форвардов Рэшфорд – Роналду не существует. Но и Криштиану убирать нельзя, ведь без него остаются лишь редкие контратаки.

Обновленная схема нужна, хотя Сульшер тоже искал пути перезагрузки. Те же «4-3-1-2», понятные Рангник, будут логичными для сильных сторон Варана. Зидан в Мадриде играл с тройкой хавбеков, один из которых был разрушителем, как Матич. Фред, МакТоминей, Ван де Бек и Погба метят в основную тройку полузащитников. А низкие позиции Шоу и Ван-Биссаки на флангах пригодятся, чтобы реже ошибаться в защите. Также должен прибавить Санчо, который знает язык нового тренера и знаком с интенсивным подходом Бундеслиги.

Подарит Роналду оруженосца

Криштиану против «Челси» начал игру на скамейке. Интересно, как сложатся отношения португальца и Рангника? Ральф куда жестче и авторитарнее, чем Сульшер. Немец похож на Аллегри, а тот не стал работать с Криштиану во второй раз. Португалец может уйти из МЮ , если будет лишним, ведь не привык сидеть на скамейке.

Но 63-летний немец унизит свое тренерское наследие, если не выжмет из Роналду голы. Достаточно протестировать все связки – с Марсьялем, Гринвудом, Рэшфордом, Санчо или Диалло (немцы любят раскрывать молодых талантов), чтобы впереди МЮ заиграл иначе. Странно забивать меньше «Вест Хэма» с таким широким составом.

Поработает с Магуайром лично

Харри стал ключевой проблемой МЮ . Пропущенные 22 мяча – причина 8-го места в таблице. Можно забивать немного, как «Арсенал», но если пропускать реже, как Рамсдейл, то этого хватит для борьбы за четверку. Кстати, против «канониров» играют следом. Рангник стартует со сложного поединка, в котором у него нет права на ошибку, чтобы не потерять разобщенную пока команду.

Магуайра нужно реанимировать в личных беседах. Харри метит на роль Диаша или Ван Дейка, но лучше позицию хитрого лидера отдать Варану. В роли лесоруба на подхвате англичанин будет органичным дополнением к защите МЮ . Сейчас же ведет себя, как звезда, коей не является. А вот если Магуайр не прибавит в ближайшие месяцы, то его надо отправлять на лавку, невзирая на сумму трансфера.

Улучшит дисциплину в команде

Сульшер не был жестким, поэтому не ставил задачу разнести всех и непременно стать чемпионами. Норвежец не демонстрировал отношение к команде, как у Конте к «Тоттенхэму». Антонио публично, тихо и без истерик критикует коллектив. Меняет привычки игроков. Запрет кетчупа и других не самых полезных дополнений к меню спортсменов. Рангник может быть жестким, но если останется справедливым – футболисты МЮ будут готовы намного лучше.

Де Хеа не раз намекал, что его напарники постоянно летают в облаках, видя себя чемпионами мира, как Погба или Варан. А они ими в большинстве случаев не являются. Теллесу, Шоу, Ван-Биссаке, Линделефу или Рэшфорду надо пахать, как проклятым, чтобы МЮ в конце сезона заслуженно оказался в четверке. «Вест Хэм» Мойес продумал до мелочей, а «Арсенал» Артеты не испытывает того же давления, как «красные дьяволы». Без дисциплины Рангник не выплывет.

Точно добавит высокий прессинг

Или хотя бы попытки оного, ведь «Ливерпуль», «Челси» и «Манчестер Сити» в пятерке по интенсивности высокого отбора, а МЮ лишь на 13-м месте, ниже «Уотфорда». Вялость команды, которая готова закрываться на своей половине поля, когда мощный соперник прижимает, ведет к формированию психологии середняка. Видели результат в худших матчах Сульшера, когда Оле-Гуннар подстраивался под соперника, а не диктовал свою волю.

Роналду сто раз повторял, что пора прибавить, а Рангнику пора быть конкретнее в приказах, чем его предшественник. Сложно сказать, как именно можно мотивировать команду, которая мячом владеет реже, чем «Кристал Пэлас», давить на уровне тройки лидеров АПЛ . Но если в ближайшие месяцы не увидим знаменитый стиль Рангника – не будет прогресса МЮ в таблице. Сложно играть, как «Арсенал», и претендовать на титул.

Подготовит точечные трансферы

МЮ проживет минимум девять лет без чемпионства. Весной не станут первыми, уже понятно. И при этом финансовое состояние клуба не равно тому, что у «Тоттенхэма» с долгами после постройки стадиона, или у «Барселоны» с сумасшедшими кредитами. У МЮ есть деньги на новичков, невзирая на рискованную в финансовом плане ставку на Роналду. Криштиану, как Алексис Санчес и Погба, за «спасибо» играть не стал бы.

Но дыры в составе видны. Можно подумать о центральном защитнике, если Рангника все разочаруют, а Варана подведет здоровье. Нужно искать опорника, ведь Матичу много лет, а класс остальных сомнительный. Фреду надо собраться и разминуться с Канте, чтобы выдать неплохой матч, а Погба не обязательно поладит с Рангником. Ральф хочет остаться консультантом МЮ до 2024-го года, а француз уйти свободным агентом.

Зимой большие сделки делают редкость, но подписание того же Райса это одновременно ослабление конкурента «Вест Хэма» и усиление середины поля. Рангник в выигрышном положении, поскольку все неудачи может списать на Сульшера, а любая победа будет его, как успехи Тухеля в «Челси». Самое время напомнить, что перед первым матчем Томаса в АПЛ «Челси» был на девятом месте, проиграл 6 матчей, набрал 29 очков из 57 (51 %), от четверки отстали на 7 пунктов.

МЮ на момент назначения Рангника восьмой в таблице, но до четвертого места всего пять пунктов. Потеряли тоже 50 % очков, как и «Челси» на чуть более длительном отрезке с Лэмпардом. Ральф хитро зашел. Эдвард Вудворд уходит, а это значит, что немец получит старые полномочия Фергюсона. Не просто тренер, а менеджер. У МЮ не все так плохо. Они с путевкой в плей-офф Лиги чемпионов.

А прямые конкуреты — «Арсенал», «Тоттенхэм» и «Вест Хэм». В прошлом сезоне без Варана, Санчо и Роналду «дьяволы» были вторыми. Теперь сами виноваты в откате. Они объективно слабее коллективов Клоппа и Гвардиолы, да и Тухель прижал МЮ знатно. Весь первый тайм гости прожили за линией мяча, забили мяч после одного из двух точных ударов за игру, пережили 24 выстрела «Челси» по воротам Де Хеа.

Но «Манчестер Юнайтед» поднимется в таблице, как только поставит на пасы Бруну, удары Роналду, таланты молодежи, вроде Санчо, навесы Шоу и сэйвы Де Хеа. С ролью неудобного соперника справлялись при Сульшере. Но работы у Рангника много, пора контролировать игру, как трио лидеров.