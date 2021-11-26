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Рангник выгнал Николича и Крыховяка, потратил 30 миллионов евро РЖД, а теперь сбегает из «Локо» в МЮ

26 ноября 2021, 12:04
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Конечная. «Сапсан» дальше не идет.

Человек с репутацией

Ральф Рангник — человек с репутацией, причем в последнее время складывается стойкое ощущение, что эта репутация гораздо больше его реального профессионализма и эффективности. «Сначала ты работаешь на зачетку, а потом зачетка — на тебя». Рангника называют «отцом всех немецких тренеров», «последним футбольным философом» и «мыслителем с большой буквы», однако успехи великого теоретика на практике не столь впечатляют.

Главный трофей в тренерской карьере Рангник завоевал с «Шальке» в сезоне 2010/11, и это был Кубок Германии, потом он работал спортивным директором, а потом и директором по международным связям в системе «Ред Булл», дважды за это времени возглавлял «РБ Лейпциг»: в первый заход вывел «быков» в Бундеслигу, а во второй раз взял «бронзу» и дошел до финала Кубка Германии.

На протяжении всех последних лет Ральфа Рангника регулярно сватали в большие клубы в качестве тренера. Его долго ждали в «Милане», но так и не дождались. Рангника сватали в «Баварию» после отставки Анчелотти и в «Манчестер Юнайтед» после прощания с Моуриньо и в «Челси» после ухода Конте. А немец внезапно всплыл в «Локомотиве», где сначала был советником президента, а потом назвался директором по спорту и коммуникациям.

Бурная деятельность Ральфа Рангника в «Локомотиве»

В 2020 году Рангник ушел из «Ред Булла» в свободное плавание и открыл свое собственное консалтинговое агентство, которое, по словам специалиста, будет оказывать услуги футбольным клубам по четырем основным направлениям:

Первое — работа с клубами: помогать им добиваться успехов с помощью правильной кадровой политики и отлаживания структуры. Второе — с тренерами: меньше с точки зрения получения самого выгодного контракта, больше — сопровождения и акцентирования внимания на самых важных аспектах. Третье — с менеджерами и спортивными директорами. Четвертое — с игроками: в первую очередь с молодыми, это всегда было нашей сильной стороной.

Удивительно, что Рангник ни разу не упомянул название своей компании, а единственным клиентом за все время ее мифического существования остается московский «Локомотив», который платит за услуги немецких консультантов 4.5 миллиона евро в год. Может быть, Ральф и топ-специалист, но его работа в России вызывает массу вопросов: тут и дорогостоящая кадровая революция, и много громких слов, и обошедшееся клубу в 3 миллиона евро расставание с Марко Николичем, ответственность за увольнение которого Рангник на себя не взял.

Добавьте сюда некрасивое расставание с Крыховяком и летние закупки на 30 миллионов евро (особенно впечатляющие траты — это 12 миллионов за Марадишвили и Тикнизяна), зато Рангник профессионально вешал на уши стратегическую лапшу и сыпал метафоричными лозунгами: «Сделаем „Сапсан“ из паровоза!» Добавляет красок тот факт, что с сентября Рангник подрабатывал ТВ-экспертом на стриминговой платформе DAZN, что лишний раз подчеркивает его вовлеченность в дела «Локомотива», где после Ральфа останется его протеже Гисдоль на тренерском мостике и таланты, которых обещал прокачать и продать в три раза дороже.

«Манчестер Юнайтед» заинтересовал Ральфа долгосрочным проектом

После отставки Оле-Гуннара Сульшера МЮ остается обезглавленным, а подходящего тренера в доступе сейчас просто нет: Конте упустили, Зидан отказывается ехать в Англию, Почеттино не может моментально разорвать отношения с ПСЖ, а очередного специалиста, который будет «расти вместе с командой», манкунианцы не хотят. Мы рассказывали о проблемах «Ман Юнайтед», которые остаются актуальными после отставки Сульшера. И одна из них — отсутствие внятной спортивной стратегии у клуба.

МЮ так и не смог перестроиться структурно после ухода на пенсию сэра Алекса Фергюсона, который был и тренером, и спортивным директором, и идеологом. Годами «Манчестер Юнайтед» пытался производить конечный продукт, не соблюдая технологию производства, и таким технологом на «Олд Траффорд» должен стать Рангник. Сейчас обсуждается, что немец возглавит «красных дьяволов» до конца сезона как временный наставник, но в действительности Ральф рассчитывает на постоянную работу в Англии, пребывание на тренерском мостике — необходимая краткосрочная мера и пролог большой миссии Рангника в МЮ.

Рангник — долгожданный спортивный директор МЮ (и временно главный тренер)

В лице Ральфа Рангника «Манчестер Юнайтед» подписывает не главного тренера, хотя временно он будет занимать и эту должность, немец должен стать директором по футболу и создать спортивную стратегию запутавшегося английского гранда. На самом деле, должность Ральфа может называться и иначе, он вообще не гонится за титулами, например, в Москве не раз подчеркивал, что работает «с „Локомотивом“, а не в „Локомотиве“».

Впрочем, в Манчестере вряд ли получится работать в таком же стиле, и Рангник это прекрасно понимает. В МЮ у него будет спектр задач и ответственность за их решение, хотя оценить влияние Ральфа на «красных дьяволов» получится не раньше, чем через два-три года, когда он лично соберет состав и назначит тренера, которого посчитает достойным. Хотя, давайте сначала дождемся официального назначения, ведь Рангник уже не раз удовлетворялся появлением своего имени в прессе рядом с названиями больших клубов.

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pendulum47
pendulum47
27 ноября в 01:17
у иностранцев уже нормой стало доить российские компании. 8 не маммонт))
berda2003
berda2003
26 ноября в 16:07
фашист понятно 16ной чувак - а почему не всплывает инициатор всей этой заварухи - кто инициировал оккупацию локомотива немцами? кто дал 30 млн. не понимая куда они ушли... почему никто не говорит о президенте, гендире и ещё куче продажных пособников?
Locomotive Breath
Locomotive Breath
26 ноября в 16:02
Месть фашистов за ВОВ, очень похоже). А если без шуток, то это просто диву даёшься нашим российским приколам: детская вера в лозунг Остапа Ибрагимовича - Заграница нам поможет! Крепитесь! Полная тайна вкладов, т.е. организации.
Диверсант чистой воды этот ганс, пас@куда!
Zak11
Zak11
26 ноября в 14:45
На мой взгляд за это надо привлекать к ответственности. Рангник по сути растратил бюджет, развалил команду, поставил своего дружка тренером и сейчас лыжи намазывает в МЮ. Знатно конечно Локо обманули
13 RUS
13 RUS
26 ноября в 14:02
Еще забыли в зоголовке добавить: взял ручника приятеля
Рулон Обоев
Рулон Обоев
26 ноября в 14:00
Пришел в Локомотив - и тут Остапа понесло.......
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
26 ноября в 13:32, ред.
Рангник обогатился в Локо за счет нас и РЖД и свалил в свое талирантное европейское гнездо. Скоро за ним и вся немчура сгинет при этом развалив Локомотив , который было уже встал на ноги при Николиче.
При этом идет целенаправленное уничтожение нашего футбола
rubin kazzzan
rubin kazzzan
26 ноября в 13:03
Очень ожидаемый сценарий для нашего футбольного хозяйства!!!!
shlomo
shlomo
26 ноября в 12:55
Спасибо за статью...ну что, подстава бедного Локомотива...самое эпичное событие при Рангнике состоялось в середине октября.... Локо тогда пафосно представил программу развития, однако вместо ответа на самые напрашивающиеся вопросы журналисты получили только общие красивые слова с лозунгами вроде "хотим из паровоза сделать Сапсан" ... и уже спустя месяц после этого Рангник кидает Локо....если он действительно свалит, то верхушку Локо надо вместе с ним в отставку.... может и Рангик что то и планировал строить, но куда смотрело руководство, которое нанимали человека, который уже в начале осени начал искать пути отхода... и что у Рагника за контракт такой, что он может спокойно вести переговоры с другими клубами и затем спокойно уйти?.... я правильно понимаю, что ни штрафных санкций за переговоры, ни выплата неустойки за разрыва договора не будет?
Yuri Kudryavtsev
Yuri Kudryavtsev
26 ноября в 12:43
Ну, а кто допускает чехарду с тренерами и футболистами в "Локомотиве" и в российском футболе, вообще? Все панацею от всех бед ищем в стане противника. Поэтому они сюда едут не за футболом, а за интригами вокруг футбола калифами на час. Дёшево немцы себя не продадут. Если "Локомотиву" тратить миллионы не на что, то пусть бултыхается во всех передрягах. Среди отечественных специалистов нужно искать имена и перестать жить ожиданиями стремительных успехов. Два равнозначных состава надо иметь для такой стратегии, которые бы одинаково себя проявляли: один в чемпионате и Кубке страны, другой в еврокубках. Итальянцы практикуют такую стратегию, поэтому у них и футбол - индустрия.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
26 ноября в 12:06
Вот наворотил делов,молодец! 🤣🤣🤣
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