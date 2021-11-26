Стало известно, кто займёт место Рангника в «Локомотиве»

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вчера, 14:42

Директор по спорту и развитию «Локомотива» близок назначению в «Манчестер Юнайтед».

Если немецкий специалист покинет московский клуб, его должность займёт Ларс Корнетка, который является правой рукой Рангника и его партнёром по консалтинговому агентству.

Корнетка погружён в дела «Локомотива», он участвовал во многих процессах команды вместе с Рангником, поэтому ему не понадобится много времени, чтобы освоиться на новой должности.