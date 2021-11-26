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Стало известно, кто займёт место Рангника в «Локомотиве»

вчера, 14:42

Директор по спорту и развитию «Локомотива» Ральф Рангник близок назначению в «Манчестер Юнайтед».

Если немецкий специалист покинет московский клуб, его должность займёт Ларс Корнетка, который является правой рукой Рангника и его партнёром по консалтинговому агентству.

Корнетка погружён в дела «Локомотива», он участвовал во многих процессах команды вместе с Рангником, поэтому ему не понадобится много времени, чтобы освоиться на новой должности.

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steel900
steel900
вчера в 22:39
Локо, очнитесь! Он свою правую руку оставил, потом ногу, потом...
Futurista
Futurista ответ particular (раскрыть)
вчера в 19:11
Ничего)...скоро российская рука именуемая "Северный поток 2" возьмет за горло немецкую экономику...вот тогда кайф и попрет)...
particular
particular
вчера в 19:04
... правая рука Рангика... Немецкие конечности всё крепче стягивают кольца удушения Локо... Хотя, возможно, в состоянии асфиксии и попрёт кайф :)
Sosna69
Sosna69
вчера в 19:03
Пусть еще и Гисдоля прихватит в придачу.
PhanTheit
PhanTheit
вчера в 17:54
Фашисты пилят РЖД а всем покуй
Санчо Панса
Санчо Панса
вчера в 17:27
А к лучшему ли все это? Покажет только время!
ЧиП
ЧиП
вчера в 16:54
Есть определённая группировка, она ищет лохов и доит их. Одни работают в топ клубах, это как реклама, а другие доят бездарей у которых водится 💸
К великому сожалению российские клубы здесь "в топе" 😔
Phu Quoq
Phu Quoq ответ 4RT (раскрыть)
вчера в 16:35
Можно и к Смородской
Сейчас тренд на женщин в руководстве футбольного клуба
У кого то Грановская, у кого то Заремаааа
протон
протон
вчера в 16:32
Главное, что агенство Рангника остаётся с Локо, вектор развития команды будет прежним, всё хорошо. Не вижу большой проблемы в отъезде Ральфа в МЮ.
4RT
4RT
вчера в 16:06
Пора идти с поклоном к Палычу,в сотый раз
Locomotive Breath
Locomotive Breath ответ ДАША Д (раскрыть)
вчера в 16:06
"Разворовал" забыли добавить).
за
за
вчера в 15:31
Корнетка погружён в карман «Локомотива».
berda2003
berda2003
вчера в 15:29
фашисты обложили локо капитально....
Dirty_Harry
Dirty_Harry
вчера в 15:23
Бардак в Локомотиве, сначала слили Палыча, потом Николича, поставили какого-то Гисдоля, Локомотив из крепкого бойца превратился подобие Спартака с его вечными перестановками и хаосом
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 15:20
Пришел, разворотил всё и ушёл.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 15:20
Помоему тут дело нечистое, чего то не договаривают.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
вчера в 15:16
За Рангника можно быть спокойным, он продолжит получать свой кусок пирога под названием локомотив. Молодец, грамотно присосался.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 15:16
Ну все!!! Теперь немцы пост директора по наследству передавать будут.
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 15:07
Гнать этих немецких шпионов из России !
Какой то сброд рулит Локомотивом, а ведь это был самый стабильный клуб из наших в Еврокубках при Семине !
makkie
makkie
вчера в 14:59
От перестановки немцев сумма не меняется. Или всё же меняется?))
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 14:59
Даёшь больше в российский футбол партнёров по консалтинговым агентствам !!!!!!!
Рангник уедет...но его соратники продолжат благое дело...поиск и освобождение некоторых госкорпораций от излишних активов...

Другими словами "Sie haben noch Geld, dann fahren wir zu Ihnen" (нем.) - "У вас еще есть деньги то мы едем к вам."
112910415
112910415
вчера в 14:54
кто следующий, Фриц Курсистка ?
Я на стреме
Я на стреме
вчера в 14:53, ред.
правая рука гребёт обычно больше чем левая....плацкарт похоже снова подорожает
valt134
valt134
вчера в 14:48
Ещё одна ПИЯВКА на теле нашего футбола!
Zak11
Zak11
вчера в 14:48
Теперь Корнетка бабло будет рубить. Кореша Рангника в деле. Нашли кормушку. Ну что, теперь ожидаем повышения тарифов по проезду на поездах?
kust07
kust07
вчера в 14:46
Его бы тоже следовало выгнать вслед за Рангником.
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