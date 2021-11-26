Стало известно, кто займёт место Рангника в «Локомотиве»

Директор по спорту и развитию «Локомотива» Ральф Рангник близок назначению в «Манчестер Юнайтед».
Если немецкий специалист покинет московский клуб, его должность займёт Ларс Корнетка, который является правой рукой Рангника и его партнёром по консалтинговому агентству.
Корнетка погружён в дела «Локомотива», он участвовал во многих процессах команды вместе с Рангником, поэтому ему не понадобится много времени, чтобы освоиться на новой должности.
К великому сожалению российские клубы здесь "в топе" 😔
К великому сожалению российские клубы здесь "в топе" 😔
Сейчас тренд на женщин в руководстве футбольного клуба
У кого то Грановская, у кого то Заремаааа
Сейчас тренд на женщин в руководстве футбольного клуба
У кого то Грановская, у кого то Заремаааа
Какой то сброд рулит Локомотивом, а ведь это был самый стабильный клуб из наших в Еврокубках при Семине !
Какой то сброд рулит Локомотивом, а ведь это был самый стабильный клуб из наших в Еврокубках при Семине !
Рангник уедет...но его соратники продолжат благое дело...поиск и освобождение некоторых госкорпораций от излишних активов...
Другими словами "Sie haben noch Geld, dann fahren wir zu Ihnen" (нем.) - "У вас еще есть деньги то мы едем к вам."
Рангник уедет...но его соратники продолжат благое дело...поиск и освобождение некоторых госкорпораций от излишних активов...
Другими словами "Sie haben noch Geld, dann fahren wir zu Ihnen" (нем.) - "У вас еще есть деньги то мы едем к вам."