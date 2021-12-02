«Арсенал» метит в топ-4, а Рангник взглянет на игру МЮ с трибуны. Классика АПЛ на «Олд Траффорд»

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сегодня, 16:51

Война за Лигу чемпионов уже идет.

5 фактов о «Манчестер Юнайтед»

1. МЮ подошел к игре с «Арсеналом» в статусе середняка Премьер-Лиги: после 13 сыгранных матчей манкунианцы набрали 18 очков (5В 3Н 5П) и занимают 10-ю строчку в турнирной таблице. В случае победы «красные дьяволы» поднимутся на шестое или седьмое место (в зависимости от результата матча «Тоттенхэм» — «Брентфорд», который также состоится сегодня вечером).

2. «Ман Юнайтед» провел две выездные встречи после отставки Оле-Гуннара Сульшера и сумел избежать поражений: победа над «Вильярреалом» в Лиге чемпионов (2:0) и ничья с лидирующим в АПЛ «Челси» (1:1).

3. Майкл Кэррик продолжит руководить МЮ от бровки в матче с «Арсеналом». Назначенный главным тренером Ральф Рангник пока не получил разрешение на работу в Англии, поэтому будет наблюдать за игрой своей команды с трибуны.

4. У «Манчестер Юнайтед» всего лишь одна победа в восьми последних матчах Премьер-Лиги. На этом отрезке манкунианцы набрали всего лишь 5 очков из 24 возможных (21%).

5. Джейдон Санчо не смог отметиться результативными действиями в 14 стартовых матчах за «Манчестер Юнайтед», зато после увольнения Оле-Гуннара Сульшера английский вингер забивает в каждом матче: огорчил «Вильярреал» и «Челси». Сумеет продлить свою голевую серию до трех встреч в игре с «Арсеналом»?

5 фактов об «Арсенале»

1. «Арсенал» занимает пятую строчку в АПЛ после 13 сыгранных матчей. У «канониров» 23 очка после 7 побед, 2 ничьих и 4 поражения.

2. В случае победы на «Олд Траффорд» «Арсенал» обойдет «Вест Хэм» (24 очка) и ворвется в топ-4.

3. После трех поражений на старте чемпионата команда Микеля проиграла лишь однажды в следующих 10 турах, хотя это было болезненное поражение — 0:4 от «Ливерпуля».

4. Если взглянуть на форму команд Премьер-Лиги на отрезке в 10 последних матчей, то выяснится, что «Арсенал» идет в ногу с лидерами:

«Челси» — 23 очка

«Манчестер Сити» — 23

«Арсенал» — 23

«Ливерпуль» — 21

5. Несмотря на хорошие результаты в последнее время, «Арсенал» очень мало забивает: 15 голов в 13 играх (1.15 в среднем за игру), «канониры» всего лишь 13-е по результативности в Премьер-Лиге, а еще у них отрицательная разница забитых и пропущенных мячей — 15:17.

5 фактов о противостоянии «Манчестер Юнайтед» и «Арсенала»

1. «Манчестер Юнайтед» против «Арсенала» — настоящая классика АПЛ , ведь эти клубы на двоих выиграли 11 из 12 первых сезонов Премьер-Лиги. 7 титулов забрал сэр Алекс, трижды Арсен Венгер делал «Арсенал» сильнейшим в Англии, а вклиниться между ними сумел только «Блэкберн» Кенни Далглиша в сезоне 1994/95.

2. В нынешнем розыгрыше все идет к тому, что титул разыграют «Челси», «Манчестер Сити» и «Ливерпуль», а за четвертую строчку и право сыграть в Лиге чемпионов будет настоящая драка, в которой поучаствуют «Вест Хэм», «Арсенал», «Тоттенхэм», «Манчестер Юнайтед» и, возможно, кто-то еще. Эти команды — прямые конкуренты, результаты матчей между ними будут иметь огромное значение.

3. «Арсенал» не проигрывал МЮ в пяти последних очных встречах (три победы, две ничьи).

4. Микель Артета в качестве тренера никогда не проигрывал «Манчестер Юнайтед», а его команда не пропускала от «красных дьяволов»: у испанца 2 победы и ничья, результаты — 2:0, 1:0, 0:0.

5. Криштиану Роналду забил за МЮ 6 голов в 15 матчах против «Арсенала», что делает его самым результативным футболистом этого противостояния среди действующих футболистов команд.

👹 @Cristiano has scored six goals in his 15 appearances against Arsenal in all competitions for Man Utd, though just one of those goals has come at Old Trafford@ManUtd | #MUNARS | #PL pic.twitter.com/YyxKV0OkJT — Premier League (@premierleague) December 2, 2021

Отдел кадров

- Ральф Рангник остается в стороне от прямого руководства «Ман Юнайтед», но уже может давать советы Майклу Кэррику. Впрочем, достоверных сведений об их взаимодействии нет.

- Возвращение в строй Харри Магуайра может подтолкнуть тренерский штаб «красных дьяволов» к переходу на игру с тремя центральными защитниками. С другой стороны, не исключен вариант, при котором капитан вовсе останется в запасе, ведь Линделеф и Байи неплохо действовали в связке в матче с «Челси».

- Рафаэль Варан, Поль Погба и Эдинсон Кавани не смогут принять участие в матче с «Арсеналом» из-за травм. Люк Шоу должен вернуться в заявку, но в первых минут, скорее всего, сыграет Теллес.

- Криштиану Роналду сыграл на «Стэмфорд Бридж» полчаса, сегодня португальца ждут в стартовом составе.

Ориентировочный состав «Ман Юнайтед» (4-2-3-1): Де Хеа — Ван-Биссака, Линделеф, Байи (Магуайр), Теллес — Матич, МакТоминэй — Санчо, Фернандеш, Рэшфорд — Роналду.

- Букайо Сака получил травму бедра в субботней игре против «Ньюкасла». Его состояние будет оценено в последний момент.

- Если Сака останется за бортом матча с МЮ , логично будет выпустить с первых минут Габриэля Мартинелли, который забил через 2 минуты после выхода на замену в игре с «Ньюкаслом» и рассчитывает на вознаграждение в виде включения в стартовый состав.

- Гранит Джака не появлялся на поле с 26 сентября. Его участие в матче с МЮ исключено.

Ориентировочный состав «Арсенала» (4-2-3-1): Рамсдейл — Томиясу, Уайт, Габриэль, Тавареш — Партей, Локонга — Мартинелли, Эдегор, Смит-Роу — Обамеянг.