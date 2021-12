«Арсенал» метит в топ-4, а Рангник взглянет на игру МЮ с трибуны. Классика АПЛ на «Олд Траффорд»

Война за Лигу чемпионов уже идет.

1. МЮ подошел к игре с «Арсеналом» в статусе середняка Премьер-Лиги: после 13 сыгранных матчей манкунианцы набрали 18 очков (5В 3Н 5П) и занимают 10-ю строчку в турнирной таблице. В случае победы «красные дьяволы» поднимутся на шестое или седьмое место (в зависимости от результата матча «Тоттенхэм» — «Брентфорд», который также состоится сегодня вечером).

2. «Ман Юнайтед» провел две выездные встречи после отставки Оле-Гуннара Сульшера и сумел избежать поражений: победа над «Вильярреалом» в Лиге чемпионов (2:0) и ничья с лидирующим в АПЛ «Челси» (1:1).

3. Майкл Кэррик продолжит руководить МЮ от бровки в матче с «Арсеналом». Назначенный главным тренером Ральф Рангник пока не получил разрешение на работу в Англии, поэтому будет наблюдать за игрой своей команды с трибуны.

4. У «Манчестер Юнайтед» всего лишь одна победа в восьми последних матчах Премьер-Лиги. На этом отрезке манкунианцы набрали всего лишь 5 очков из 24 возможных (21%).

5. Джейдон Санчо не смог отметиться результативными действиями в 14 стартовых матчах за «Манчестер Юнайтед», зато после увольнения Оле-Гуннара Сульшера английский вингер забивает в каждом матче: огорчил «Вильярреал» и «Челси». Сумеет продлить свою голевую серию до трех встреч в игре с «Арсеналом»?

1. «Арсенал» занимает пятую строчку в АПЛ после 13 сыгранных матчей. У «канониров» 23 очка после 7 побед, 2 ничьих и 4 поражения.

2. В случае победы на «Олд Траффорд» «Арсенал» обойдет «Вест Хэм» (24 очка) и ворвется в топ-4.

3. После трех поражений на старте чемпионата команда Микеля проиграла лишь однажды в следующих 10 турах, хотя это было болезненное поражение — 0:4 от «Ливерпуля».

4. Если взглянуть на форму команд Премьер-Лиги на отрезке в 10 последних матчей, то выяснится, что «Арсенал» идет в ногу с лидерами:

«Челси» — 23 очка

«Манчестер Сити» — 23

«Арсенал» — 23

«Ливерпуль» — 21

5. Несмотря на хорошие результаты в последнее время, «Арсенал» очень мало забивает: 15 голов в 13 играх (1.15 в среднем за игру), «канониры» всего лишь 13-е по результативности в Премьер-Лиге, а еще у них отрицательная разница забитых и пропущенных мячей — 15:17.

1. «Манчестер Юнайтед» против «Арсенала» — настоящая классика АПЛ , ведь эти клубы на двоих выиграли 11 из 12 первых сезонов Премьер-Лиги. 7 титулов забрал сэр Алекс, трижды Арсен Венгер делал «Арсенал» сильнейшим в Англии, а вклиниться между ними сумел только «Блэкберн» Кенни Далглиша в сезоне 1994/95.

2. В нынешнем розыгрыше все идет к тому, что титул разыграют «Челси», «Манчестер Сити» и «Ливерпуль», а за четвертую строчку и право сыграть в Лиге чемпионов будет настоящая драка, в которой поучаствуют «Вест Хэм», «Арсенал», «Тоттенхэм», «Манчестер Юнайтед» и, возможно, кто-то еще. Эти команды — прямые конкуренты, результаты матчей между ними будут иметь огромное значение.

3. «Арсенал» не проигрывал МЮ в пяти последних очных встречах (три победы, две ничьи).

4. Микель Артета в качестве тренера никогда не проигрывал «Манчестер Юнайтед», а его команда не пропускала от «красных дьяволов»: у испанца 2 победы и ничья, результаты — 2:0, 1:0, 0:0.

5. Криштиану Роналду забил за МЮ 6 голов в 15 матчах против «Арсенала», что делает его самым результативным футболистом этого противостояния среди действующих футболистов команд.

👹 @Cristiano has scored six goals in his 15 appearances against Arsenal in all competitions for Man Utd, though just one of those goals has come at Old Trafford@ManUtd | #MUNARS | #PL pic.twitter.com/YyxKV0OkJT