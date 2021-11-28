«Челси» разучился побеждать МЮ. Роналду ждёт Рангника и не хочет на 11-е место в АПЛ

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28 ноября 2021, 10:56

Равнение на лидера АПЛ – команду Тухеля.

Фактор главного тренера

Стартуем с самого актуального пункта после назначения еще одного немца в английский клуб. «Отец» наставников из Бундеслиги Рангник присоединится к МЮ уже после матча против «Челси». Ральфу решили не портить дебют, но уже в четверг команду ждет еще один матч против лондонского клуба – «Арсенала». А сегодня Майкл Каррик завершает короткую карьеру временного наставника «дьяволов». Помощник Сульшера точно проигрывает в готовности победителю Лиги чемпионов. Тухель – одна из причин, почему «Челси» похорошел в 2021 году, хотя с Лэмпардом о чемпионстве могли лишь мечтать, были в положении МЮ – на девятом месте.

Результат: победа «Челси».

Атакующие показатели команд

По голам в АПЛ разница ровно на треть. Уже 30 забитых мячей у столичного клуба, и лишь двадцать у манчестерского коллектива. Не сравнить с бешеной атакой «Ливерпуля», но у Тухеля не всегда может играть Лукаку, хотя его активно подменяют защитники, которые в этом сезоне у «Челси» неприлично результативные. А у МЮ 6 голов на совести Роналду – 4 удара и 2 паса, шесть на совести Фернандеша – 4 плюс 3, и 7 голевых передач у Погба, который из-за травмы и дисквалификации сегодня не сыграет. Но с Полем или без него, атака МЮ уступает нападению «Челси», которое разнообразнее и на данный момент опаснее.

Результат: победа «Челси».

Потери и кадровый потенциал

У «Челси» в лазарете Ковачич, но к нему присоединились два игрока оптимальной основы. Чилуэлл повредил крестообразную связку в день погрома «Ювентуса» (4:0), а Канте подвернул колено, но все не настолько серьезно. Француза точно поберегут. Возможно, как и Хаверца, ведь небольшое повреждение Кая совпало с возвращением в строй Лукаку. Бельгиец не играл из-за травмы, и хотя у Тухеля есть Вернер, а также ложные форварды, Ромелу будет рваться на поле против бывшего клуба. Тем более, у МЮ проблемы в защите. У Магуайра дисквалификация, Шоу и Фред после повреждений, а Варан травмирован. В лазарете также Погба и Кавани, а у Гринвуда коронавирус. Состав «Челси» стабильнее, а потери МЮ могут сказаться на темпе игры в концовке – не хватит замен. Вот тут бы Каррику и пригодился Баринов?

Результат: победа «Челси».

Прессинг и работа без мяча

Поскольку два последних матча между командами завершились нулевыми ничьими, то умение драться выходит на первый план. По интенсивности прессинга «Челси», хотя Тухель любит специально отдавать мяч соперникам, опережает МЮ . Сульшер не ставил на высокую игру, ведь не был уверен в Бруну, Роналду и Погба в роли цепких солдат концентрированного прессинга. А вот «Челси» может в любой момент показать зубы. Не удивительно, что у них намного больше отборов, чем у МЮ – у Сульшера была худшая команда АПЛ по их количеству. А вот отказ от перехватов и лишнего риска у соперников уже общий. Оба стараются играть как фавориты, но у «Челси» получается лучше.

Результат: победа «Челси».

Надежность защитной линии

У Менди лишь четыре пропущенных гола в 12 играх, у Де Хеа – 21 гол. «Челси» на уверенном первом месте по эффективности работы защиты, хотя меняются центральные защитники в тройке, а латерали много атакуют. А «Манчестер Юнайтед» в хвосте, больше пропустили только четыре клуба. Разница мячей отрицательная, так что девятое место, в случае поражения от Тухеля, победы «Эвертона» и «Лестера» могут превратить в одиннадцатое. Эта позиция не свалилась с неба. МЮ сам наиграл на середину таблицы. Пока Менди впечатляет (у Эдуара безумные 94.1% сэйвов), а его напарники чаще радуют, чем огорчают – «Челси» допустил всего 34 удара в 12 матчах, то у МЮ все иначе. По допущенным выстрелам лишь тринадцатые в АПЛ , а взял бедняга Де Хеа лишь 61.1% ударов, из основных голкиперов хуже никого в АПЛ нет. Хотя винить стоит не Давида, а скорее защиту во главе с комиком на полставки Магуайром.

Результат: победа «Челси».

Свежие поединки между собой

Понятно, что команда Тухеля благополучнее. Сульшера закономерно отправили в отставку, хотя фанаты МЮ его любят, как легенду клуба, а игроки нередко поддерживали. Но нельзя одному из самых богатых коллективов футбольного мира так часто и глупо уступать. Хотя если вернуться к матчам против топовых соперников и конкретно «Челси», то стоит отдать должное «дьяволам». Собираются, чтобы присосаться к чужой душе. И если не съесть, то надкусить. МЮ не проигрывал «Челси» в семи последних матчах АПЛ . Максимально неудобный соперник, ведь последняя победа лондонцев датирована 2017 годом. Одержал ее еще Конте, а единственный мяч забил Альваро Мората. После этого 4 мировые и 3 победы МЮ .

Результат: победа «Манчестер Юнайтед».

Общий счет баттла. «Челси» — «Манчестер Юнайтед» — 5:1

Тухеля можно и нужно записывать в фавориты. У него в заявке 15 человек с голами в АПЛ , а у МЮ таких людей лишь девять, причем голы забивали многие резервисты – Лингард, Марсьяль и Ван де Бек. У «Челси» игра поставлена намного лучше. Даже если Лукаку не готов сыграть с первых минут, его нынешняя команда остается фаворитом. Хотя обратите внимание на особенность «Челси» — часто в режиме «Ливерпуля» из чемпионского сезона.

Не сказать, что все победы легкие, ведь видели разницу в один мяч, проиграли «Манчестер Сти», потеряли очки против «Бернли». У «Челси» по ходу матчей случаются слабые отрезки, а поскольку МЮ в числе неудобных оппонентов, причем на фоне смены главного тренера и выхода в плей-офф ЛЧ , то не ждем легкой победы хозяев без явной помощи подопечных Каррика. Если представить, что «Юнайтед» не играет как проклятый, а использует очевидные козыри состава, то не скажутся потери и не будет легкой победы «Челси».

С другой стороны, чисто по игре в футбол разница огромная во всех важных фазах. Если искать справедливого победителя подобного матча, то выбора попросту нет. МЮ с Рангником должен заиграть лучше, шанс на четвертое место пока не потеряли, ведь до «Арсенала» с пятой строчки лишь шесть пунктов. Но чтобы их отыграть, нужны подвиги, вроде набранных очков на «Стэмфорд Бридж». МЮ не привыкать побеждать на легендарной арене – последний раз пережили секунды радости в гостях в прошлом году, и Тухель должен об этом помнить.