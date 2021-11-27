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У ЦСКА одна победа над «Зенитом» за семь лет в семнадцати играх. Без сенсации сезон не спасти

27 ноября 2021, 20:30
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Березуцкий – эталон флегматизма, команде не хватает огня.

Любопытные факты о ЦСКА

- В восьми матчах РПЛ после минимального поражения в Санкт-Петербурге «армейцы» одержали четыре победы. Вроде бы неплохо, пока не добираешься к серии из трех последних поединков – два поражения и нулевая ничья с бедовыми «Химками» в меньшинстве. Серию без побед можно продлить до пяти матчей, если уступить Семаку, а потом не выиграть в Самаре, где базируется сосед по таблице. Таковы реалии, ЦСКА наравне с новичком из ФНЛ, которого сами обыграли.

- Москвичи напоминают беременную, которая не родила в срок. Вроде бы многое делают, чтобы пришел положительный результат. Против «Рубина» не повезло в концовке. С «Сочи» провалились в дебюте, но потом хорошенько надавили. С «Химками» вдесятером искали подходы к воротам Лантратова. Но не рожается игра уровня Лиги чемпионов, хоть ты тресни. Отсюда традиционная печальная песня клуба – о возвращении бывалого героя Вагнера Лава.

- У болельщиков «армейцев» накопились вопросы по тактике. На старте сезона Березуцкий залез в окоп, и хотя пытается из него выбраться – через «4-4-2» и атакующую версию «3-4-3», по забитым мячам ЦСКА лишь на девятом месте, опережают «Спартак» на один гол. В среднем получается лишь чуть больше гола за игру, а треть из 18 мячей отправили в ворота двух соперников – «Крыльев Советов» и «Ростова». Остается 12 голов на 14 остальных поединков.

- Зато по результатам в защите ЦСКА выделяется. У Акинфеева хватает работы, по допущенным ударам «армейцы» лишь на двенадцатом месте в РПЛ. Но по пропущенным мячам никого лучше нет, идут наравне с «Краснодаром». Как и Сафонов, юбиляр Акинфеев не оглядывается на действия защитников. Игорь Владимирович взял 48 ударов, пропустил всего 14 мячей. Команда послушная, отсюда неорганизованный, но старательный футбол, но вратарь – причина «сухарей».

- Тактический план на игру с «Зенитом» — важнейший проект Березуцкого в тренерской карьере на этом этапе. Никого сложнее не встретит в обозримом будущем, а опыт Витории и Шварца изучил. Кроме Магнуссона и Фукса, остальные готовы играть, состав будет оптимальным. Можно попробовать выставить тройку центральных, но логично сыграть «4-3-3», использовав разноплановых Зайнутдинова, Облякова и Ахметова. Хотя вариант «5-4-1» тоже держим в уме.

Ориентировочный состав ЦСКА (4-3-3): Акинфеев – Фернандес, Бийол, Дивеев, Обляков – Ахметов, Мухин, Дзагоев – Зайнутдинов, Заболотный, Эджуке.

Любопытные факты о «Зените»

- В отличие от ЦСКА, петербуржцы устают в еврокубках, а именно в Лиге чемпионов. Ничья с «Мальме» явно не стала отражением командного прогресса, поэтому Семак не всеми фазами игры и исполнителями доволен. В РПЛ его частенько прощали прямые конкуренты, отсюда четыре очка отрыва от «Динамо». Хотя без признанных РФС ошибок рефери тоже не обошлось. «Зенит» — фаворит с оговорками.

- Семак последний раз побеждал на выезде в РПЛ в сентябре. После успеха против «Рубина» проиграли в Туле и не сумели обыграть «Урал» в гостях. У «Зенита» всего три выездные победы в новом чемпионате. Не удивительно, что в еврокубках тоже проблемы чаще всего с матчами вне родного стадиона. Дома громили многих, но в Москве предстоит не самый простой поединок, если ЦСКА постарается. И если Ловрен поможет, Орлов неслучайно жестко прошелся по игре Деяна.

- Класс исполнителей – то, на чем держится «Зенит», если не получается запланированное изначально. Клаудиньо и Малком могут играть еще лучше, Караваев и Дуглас способны закрыть по одному флангу, а в центре защиты Семак может выпустить сразу троих игроков, чтобы появилась подстраховка. Дзюба в центре атаки находит моменты, а Азмун всегда готов его подменить. В два форварда Семак больше не играет, но даже повреждения Вендела или Сердара не делают нападение «Зенита» слабым. Есть Ерохин или Сутормин с последним пасом.

- Оборона – слабое звено команды. Три защитника нужны для баланса, но Ловрен, Чистяков и Ракиций сами по себе ненадежные, такой у них подход к футбольной жизни. Отсюда достаточное количество моментов у ворот «Зенита» и семнадцать пропущенных мячей, что для однозначного лидера – немало. Соперникам чуточку везет, ведь по xGA (суммарное качество шансов оппонентов) петербуржцы вышли на первое место, но во многом благодаря командам Витории, Шалимова и Кержакова.

- Серьезных проблем с составом нет, а вот схема «3-4-3» не всегда проходит проверку. Сергей Богданович может подумать о «4-4-2», или «4-3-3» в попытке угадать схему ЦСКА, ведь у Березуцкого тоже несколько вариантов. Интересная составляющая игры, а вот по подходу все понятно. «Зенит» не прессингует высоко, может забрать мяч, но бывали проблемы с позиционным нападением. Матчи делятся на легкие и сложные, и часто все зависит от настроения команды. Видели в этом году Дзюбу в фазе тени и киллера, видели Ракицкого с «привозами» и крутыми диагоналями.

Ориентировочный состав «Зенита» (3-4-3): Кержаков – Ловрен, Чистяков, Ракицкий – Караваев, Ерохин, Барриос, Сантос – Малком, Дзюба, Клаудиньо.

Важные цифры о противостоянии

7 с половиной лет. Именно столько прошло от предпоследней победы ЦСКА над «Зенитом» во всех турнирах. Тренировал победный состав Слуцкий, а на поле из современного «ростера» были только Акинфеев, Фернандес и Дзагоев.

1 победа на 17 матчей. Такая серия «армейцев» позволяет найти в матче фаворита. «Зенит» не проигрывал в 16 случаях из 17, и хотя уступили 2:0 три года назад, в РПЛ у Семака 5 побед в 6 играх.

14 голов в 16 играх у «Зенита». Результативность в паре держится на петербуржцах. ЦСКА нередко забивает минимум один раз, но после серии из трех нулевых ничьих и последней победы исправно пропускает от команды Семака.

1 поражение в 7 матчах в столице. Петербуржцы проигрывали ЦСКА в гостях лишь раз. Серия впечатляет, ведь выбивается из обыкновенной жизни «Зенита». О гостевых неурядицах вспоминали, так что в поединке есть и очевидный фаворит – Семак привык обыгрывать бывший клуб, и интрига.

Березуцкий может добиться редкого успеха, заодно отыскав мотивацию для борьбы за самые высокие места. «Зенит» с москвичами поступает жестко, и ЦСКА важно стать исключением, если не хотят застрять в районе шестого места. Важно улучшить игру в атаке, иначе шейхов с инвестициями не заманить.

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Все комментарии
E5 E5
E5 E5 ответ oFANATo (раскрыть)
28 ноября в 16:47
В отличие от цска Зенит играет в еврокубках и вышел в весну в ЛЕ!
Так же Зенит действующий чемпион !
Зенит лидер рпл и в этом сезоне!
цска когда (давным давно ) играло в еврокубках,то всегда последние в группе!!!
+"рекорд" ииггоррряяяяяяяяяяяяяяяя.............
YVG
YVG
28 ноября в 12:58
Зенит явно сильнее и, конечно, победит.
Хиромант
Хиромант
28 ноября в 12:15
"У ЦСКА одна победа над «Зенитом» за семь лет в семнадцати играх. Без сенсации сезон не спасти"

- Сенсации (в пользу ЦСКА) в этом матче явно не будет, а вот сенсация (в пользу Зенита) весьма вероятна. Насчёт 7 мячей не уверен, но 4 мяча Зенит армейцам закинет, хотя и сам пропустит (без этого Зенит, был бы не Зенит)... Как-то так...
oFANATo
oFANATo
27 ноября в 23:01
В отличие от ЦСКА, петербуржцы сыграли с «Мальме» в Еврокубке и ничья стала 17 -ой на выезде где Зенит не может победить.....
E5 E5
E5 E5
27 ноября в 21:48
Любопытные факты о цска
Любопытные факты о Зените
а где Любопытные факты о карасе ?!?
что не игра с его судейством Зенита - всё скандалы,он откровенно ненавидит Зенит и засуживает в наглую,а РФС КДК и прочим всё равно!!!
gwynb1eidd
gwynb1eidd
27 ноября в 21:32, ред.
Станислав, вы уж определитесь, я могу подсказать, последний раз ЦСКА побеждал Зенит при Гончаренко, дома 2:0 причём Зенит был размазан... Но это был лучший ЦСКА за всё время работы Гончаренко!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
27 ноября в 21:32
Автор немного неточен. "Бедовые" Химки, как он выразился крепко повозили сегодня Краснодар, которые еле ушел от проигрыша. У ЦСКА явный кадровый некомплект. И поэтому Леша строит игру исходя из возможностей состава.
neukomm
neukomm
27 ноября в 20:48
Посмотрим на Березуцкого. Состоятелен ли он как тренер. Хотя будем честными - он и как игрок-то был средним, не сказать, что посредственным, но и не выдающимся. Не зря же их с братом называли березами...
rubin kazzzan
rubin kazzzan
27 ноября в 20:48
Зенит опять победит!!!!
shlomo
shlomo
27 ноября в 20:41
Спасибо за статью....ну что, армейцы провели серию удачных матчей долго не проигрывала, но в трёх последних матчах набрала всего одно очко.... и тут Зенит ... ЦСКА всё-таки не может занести первый круг чемпионата в актив.... развития в плане игры не последовало, идеи Березуцкого как тренера либо не работают, либо их просто нет....и вот тут на его фоне Семак уже искушённый коуч, прошедший жернова прессинга со всех сторон..... для внутреннего пользования состав Зенита и его игра подходят отлично (в отличие от игр ЛЧ)..... Зенит в выездных встречах РПЛ не боится играть в атаку (с тем же ЦСКА с 2014 года в Москве проблем не было – всего одно поражение....).... а ведь мы говорим о командах сопоставимого уровня....
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
27 ноября в 20:31
Может ничейку зацепим!
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