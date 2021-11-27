"У ЦСКА одна победа над «Зенитом» за семь лет в семнадцати играх. Без сенсации сезон не спасти"

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27 ноября 2021, 20:30

Березуцкий – эталон флегматизма, команде не хватает огня.

Любопытные факты о ЦСКА

- В восьми матчах РПЛ после минимального поражения в Санкт-Петербурге «армейцы» одержали четыре победы. Вроде бы неплохо, пока не добираешься к серии из трех последних поединков – два поражения и нулевая ничья с бедовыми «Химками» в меньшинстве. Серию без побед можно продлить до пяти матчей, если уступить Семаку, а потом не выиграть в Самаре, где базируется сосед по таблице. Таковы реалии, ЦСКА наравне с новичком из ФНЛ , которого сами обыграли.

- Москвичи напоминают беременную, которая не родила в срок. Вроде бы многое делают, чтобы пришел положительный результат. Против «Рубина» не повезло в концовке. С «Сочи» провалились в дебюте, но потом хорошенько надавили. С «Химками» вдесятером искали подходы к воротам Лантратова. Но не рожается игра уровня Лиги чемпионов, хоть ты тресни. Отсюда традиционная печальная песня клуба – о возвращении бывалого героя Вагнера Лава.

- У болельщиков «армейцев» накопились вопросы по тактике. На старте сезона Березуцкий залез в окоп, и хотя пытается из него выбраться – через «4-4-2» и атакующую версию «3-4-3», по забитым мячам ЦСКА лишь на девятом месте, опережают «Спартак» на один гол. В среднем получается лишь чуть больше гола за игру, а треть из 18 мячей отправили в ворота двух соперников – «Крыльев Советов» и «Ростова». Остается 12 голов на 14 остальных поединков.

- Зато по результатам в защите ЦСКА выделяется. У Акинфеева хватает работы, по допущенным ударам «армейцы» лишь на двенадцатом месте в РПЛ . Но по пропущенным мячам никого лучше нет, идут наравне с «Краснодаром». Как и Сафонов, юбиляр Акинфеев не оглядывается на действия защитников. Игорь Владимирович взял 48 ударов, пропустил всего 14 мячей. Команда послушная, отсюда неорганизованный, но старательный футбол, но вратарь – причина «сухарей».

- Тактический план на игру с «Зенитом» — важнейший проект Березуцкого в тренерской карьере на этом этапе. Никого сложнее не встретит в обозримом будущем, а опыт Витории и Шварца изучил. Кроме Магнуссона и Фукса, остальные готовы играть, состав будет оптимальным. Можно попробовать выставить тройку центральных, но логично сыграть «4-3-3», использовав разноплановых Зайнутдинова, Облякова и Ахметова. Хотя вариант «5-4-1» тоже держим в уме.

Ориентировочный состав ЦСКА (4-3-3): Акинфеев – Фернандес, Бийол, Дивеев, Обляков – Ахметов, Мухин, Дзагоев – Зайнутдинов, Заболотный, Эджуке.

Любопытные факты о «Зените»

- В отличие от ЦСКА , петербуржцы устают в еврокубках, а именно в Лиге чемпионов. Ничья с «Мальме» явно не стала отражением командного прогресса, поэтому Семак не всеми фазами игры и исполнителями доволен. В РПЛ его частенько прощали прямые конкуренты, отсюда четыре очка отрыва от «Динамо». Хотя без признанных РФС ошибок рефери тоже не обошлось. «Зенит» — фаворит с оговорками.

- Семак последний раз побеждал на выезде в РПЛ в сентябре. После успеха против «Рубина» проиграли в Туле и не сумели обыграть «Урал» в гостях. У «Зенита» всего три выездные победы в новом чемпионате. Не удивительно, что в еврокубках тоже проблемы чаще всего с матчами вне родного стадиона. Дома громили многих, но в Москве предстоит не самый простой поединок, если ЦСКА постарается. И если Ловрен поможет, Орлов неслучайно жестко прошелся по игре Деяна.

- Класс исполнителей – то, на чем держится «Зенит», если не получается запланированное изначально. Клаудиньо и Малком могут играть еще лучше, Караваев и Дуглас способны закрыть по одному флангу, а в центре защиты Семак может выпустить сразу троих игроков, чтобы появилась подстраховка. Дзюба в центре атаки находит моменты, а Азмун всегда готов его подменить. В два форварда Семак больше не играет, но даже повреждения Вендела или Сердара не делают нападение «Зенита» слабым. Есть Ерохин или Сутормин с последним пасом.

- Оборона – слабое звено команды. Три защитника нужны для баланса, но Ловрен, Чистяков и Ракиций сами по себе ненадежные, такой у них подход к футбольной жизни. Отсюда достаточное количество моментов у ворот «Зенита» и семнадцать пропущенных мячей, что для однозначного лидера – немало. Соперникам чуточку везет, ведь по xGA (суммарное качество шансов оппонентов) петербуржцы вышли на первое место, но во многом благодаря командам Витории, Шалимова и Кержакова.

- Серьезных проблем с составом нет, а вот схема «3-4-3» не всегда проходит проверку. Сергей Богданович может подумать о «4-4-2», или «4-3-3» в попытке угадать схему ЦСКА , ведь у Березуцкого тоже несколько вариантов. Интересная составляющая игры, а вот по подходу все понятно. «Зенит» не прессингует высоко, может забрать мяч, но бывали проблемы с позиционным нападением. Матчи делятся на легкие и сложные, и часто все зависит от настроения команды. Видели в этом году Дзюбу в фазе тени и киллера, видели Ракицкого с «привозами» и крутыми диагоналями.

Ориентировочный состав «Зенита» (3-4-3): Кержаков – Ловрен, Чистяков, Ракицкий – Караваев, Ерохин, Барриос, Сантос – Малком, Дзюба, Клаудиньо.

Важные цифры о противостоянии

7 с половиной лет. Именно столько прошло от предпоследней победы ЦСКА над «Зенитом» во всех турнирах. Тренировал победный состав Слуцкий, а на поле из современного «ростера» были только Акинфеев, Фернандес и Дзагоев.

1 победа на 17 матчей. Такая серия «армейцев» позволяет найти в матче фаворита. «Зенит» не проигрывал в 16 случаях из 17, и хотя уступили 2:0 три года назад, в РПЛ у Семака 5 побед в 6 играх.

14 голов в 16 играх у «Зенита». Результативность в паре держится на петербуржцах. ЦСКА нередко забивает минимум один раз, но после серии из трех нулевых ничьих и последней победы исправно пропускает от команды Семака.

1 поражение в 7 матчах в столице. Петербуржцы проигрывали ЦСКА в гостях лишь раз. Серия впечатляет, ведь выбивается из обыкновенной жизни «Зенита». О гостевых неурядицах вспоминали, так что в поединке есть и очевидный фаворит – Семак привык обыгрывать бывший клуб, и интрига.