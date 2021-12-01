«Реал» выдал лучший старт в Примере за 5 лет. Бензема и Винисиус неудержимы, Анчелотти может войти в историю

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вчера, 19:01

Мысли перед Эль Класико.

Суровый декабрь с двумя Класико

«Реал» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, «Атлетико» в четырех очках позади. Команду Карло Анчелотти называют главным претендентом на титул в нынешнем сезоне, и «сливочные» пока оправдывают выданные им авансы. Не считая срыва в матче с «Эспаньолом», который нанес мадридцам единственное поражение в Ла Лиге, у «Королевского клуба» все идет по плану.

10 побед в 14 матчах, в том числе над «Барселоной» и «Севильей», лучший результат по забитым мячам в Примере — пока все это действительно очень похоже на чемпионский график. Впрочем, все самые интересные и судьбоносные матчи впереди, а декабрь приготовил для «Реала» королевские испытания, результаты в ближайшие три недели покажут, заслужила ли команда Карло Анчелотти статус фаворита чемпионской гонки.

1 декабря. «Реал» — «Атлетик» (Бильбао)

4 декабря. «Реал Сосьедад» — «Реал»

12 декабря. «Реал» — «Атлетико»

19 декабря. «Реал» — «Кадис»

22 декабря. «Атлетик» (Бильбао) — «Реал»

- В декабре «Мадриду» предстоит провести два Эль Класико с «Атлетиком» из Бильбао. Баски могут похвастаться самой надежной обороной в Примере, а на матчи против «сливочных» футболистов не нужно отдельно настраивать. Это две встречи с повышенным риском потери очков.

- В Страну Басков придется съездить дважды — не только в Бильбао, но и в Сан-Себастьян, где принимает своих гостей «Реал Сосьедад», до недавних пор лидировавший в чемпионате Испании. В прошлом сезоне мадридцы набрали только 2 из 6 возможных очков в матчах с «Сосьедадом», сыграв вничью и дома, и на выезде.

- Мадридское дерби против «Атлетико» обещает стать важнейшим матчем в разрезе чемпионской гонки. Скорее всего, в этом сезоне титул разыграют столичные команды, причем «матрасники» мечтают продлить свои чемпионские полномочия.

- «Легким» для «Реала» в этой декабрьской мясорубке выглядит только игра с «Кадисом», который встречает зиму в зоне вылета. Впрочем, в прошлом сезоне «сливочные» умудрились проиграть этому сопернику на своем поле.

Лучший старт «Реала» в Примере за 5 последних сезонов

Сейчас у «Мадрида» 33 очка после 14 матчей, в предыдущий раз было лучше после аналогичного отрезка сезона в кампании 2016/17 — 34 очка (10 побед и 4 ничьи). В конце того сезона «Реал» впервые стал чемпионом под руководством Зинедина Зидана, но даже в год второго покорения Ла Лиги с Зизу у руля «Реал» не был так хорош на старте сезона, как сейчас.

Результаты «Реала» в чемпионате Испании после 14 туров. Последние 5 стартов

2017/18 = 5-е место и 28 очков (8В 4Н 2П)/голы: 25-11 (+14)

2018/19 = 5-е место и 23 очка (7В 2Н 5П)/голы: 22-19 (+3)

2019/20 = 2-е место и 29 очков (8В 5Н 1П)/голы: 28-10 (+18)

2020/21 = 2-е место и 29 очков (9В 2Н 3П)/голы: 24-13 (+11)

2021/22 = 1-е место и 33 очка (10В 3Н 1П)/голы: 34-15 (+19)

- Лучший старт «Реала» в Ла Лиге за последние пять сезонов: впервые за пятилетку возглавляют таблицу после 14 туров, лучший результат по очкам, победам, забитым мячам, разнице голов.

- Впрочем, есть и менее оптимистичные факты, от которых не удастся отмахнуться: «Мадрид» прекрасно стартовал под руководством Карло Анчелотти и в его первое пришествие на «Сантьяго Бернабеу». На самом деле, даже лучше, чем сейчас: 34 очка в сезоне-2013/14 и 36 очков в следующей кампании. А титулы выиграли «Атлетико» и «Барселона».

У «Реала» не оптимальный игровой баланс и ужасы в обороне. Вся надежда на атаку и Куртуа

Проводить параллели между сезонами 2013/14 и 2014/15, когда Анчелотти уже был тренером «Реала», можно и нужно. Итальянец с тех пор не изменил своему стилю управления и не выучился новым трюкам. Папа Карло по-прежнему умеет создавать классную атмосферу и извлекать лучшие качества из своих футболистов, однако и тактические ошибки допускает все те же.

Если очень поверхностно, то у «Реала» многое получается в атаке за счет свободы и психологической легкости у созидателей, но Анчелотти не умеет надежно приклеивать опорную зону к линии обороны, что приводит к однотипным ошибкам и большому количеству моментов у ворот Куртуа. Не добавляет надежности редутам и тот факт, что перед сезоном команда лишилась многолетней связки центрбеков, разом потеряв Рамоса и Варана.

Неизлечимые проблемы могут утопить «Реал» на дистанции, но пока мадридские трикстеры умудряются их не замечать. И если повезет, то смогут это делать до конца сезона. В распоряжении Карло Анчелотти классные футболисты, которых он по доброте душевной спустил с поводка. Алаба вписался, Карвахаль и Менди оставили травмы позади, великолепная полузащита все еще в строю.

А чаще остальных делают результат Куртуа, Бензема и Винисиус. Спасения бельгийского вратаря выходят далеко за рамки нормальной надежности, Карим играет на уровне претендента на «Золотой мяч», а Винисиус феноменально прибавил с приходом Анчелотти. Если эти трое сумеют избежать травм и перепадов формы, то «Реал» будет на вершине.

Карло Анчелотти хочет войти в историю

Итальянец и так является единственным тренером, сумевшим выиграть чемпионаты Англии, Италии, Германии и Франции, а по итогам этого сезона Анчелотти может собрать большую корону из побед в каждом из первенств «Большой европейской пятерки». Не хватает только Ла Лиги, которая не покорилась с первого захода. Может быть, второе пришествие принесет тренеру-коллекционеру вожделенный титул?

2003/04 — Анчелотти чемпион Италии с «Миланом»

2009/10 — Анчелотти чемпион Англии с «Челси»

2012/13 — Анчелотти чемпион Франции с «Пари Сен-Жермен»

2016/17 — Анчелотти чемпион Германии с «Баварией»

2021/22 — Анчелотти борется за звание чемпиона Испании с «Реалом»