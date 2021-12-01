«Красные» близки к вершине, а «Эвертон» тонет с бывшим тренером «Ливерпуля». Мерсисайдское дерби встряхнет АПЛ

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вчера, 16:45

Большой матч среди недели.

5 фактов о «Ливерпуле»

1. После 13 матчей «Ливерпуль» занимает третью строчку в турнирной таблице АПЛ , отставая от лидирующего «Челси» всего лишь на 2 очка. Идущий вторым «Манчестер Сити» опережает «красных» на один балл, то есть фактически команда Юргена Клоппа может захватить лидерство в случае победы в очередном туре, и если конкуренты потеряют очки в своих матчах.

2. Единственное поражение в текущем розыгрыше Премьер-Лиги «Ливерпулю» нанес «Вест Хэм», одержавший победу со счетом 3:2 на своем поле в 11-м туре. «Молотобойцы» прервали 25-матчевую беспроигрышную серию команды Юргена Клоппа.

3. Впрочем, после неудачи в игре с «Вест Хэмом» «красные» уже соорудили новую приятную последовательность результатов: три подряд победы с общим счетом 10:0, причем два последних матча в рамках АПЛ завершились убедительными победами «Ливерпуля» 4:0 (досталось «Арсеналу» и «Саутгемптону»).

4. «Ливерпуль» — самая результативная команда Премьер-Лиги после 13 туров. «Красные» мерсисайдцы наколотили в матчах чемпионата Англии 39 голов, таким образом, их средняя результативность составляет 3 гола за игру. Впечатляет.

5. А еще в составе «Ливерпуля» играют 3 из 4 лучших бомбардиров АПЛ : Мохамед Салах — 11 голов, Садио Мане и Диогу Жота — по 7. Между «красными» вклинился только Джейми Варди из «Лестера», отличившийся 9 раз. По системе «гол+пас» Мо Салах опережает ближайших преследователей почти в два раза, у египтянина 19 очков в копилке результативности (11 голов + 8 ассистов). Вау!

5 фактов об «Эвертоне»

1. После бодрого старта сезона «Эвертон» увяз в неудачах и встречает мерсисайдское дерби на 14-й строчке в турнирной таблице с перспективой опуститься еще ниже по итогам намеченного на мид-уик тура (обогнать «ирисок» могут «Саутгемптон» и «Уотфорд»).

2. «Эвертон» одержал 4 победы в 6 стартовых турах АПЛ -2021/22, но после этого как отрезало. Команда Рафаэля Бенитеса не выигрывает в чемпионате больше двух месяцев (с 25 сентября), в последних семи турах «ириски» набрали только 2 очка и потерпели 5 поражений.

3. В трех матчах Премьер-Лиги, предшествовавших мерсисайдскому дерби, «Эвертон» не мог найти путь к чужим воротам: нулевая ничья с «Тоттенхэмом», поражения от «Манчестер Сити» (0:3) и «Бретфорда» (0:1). «Ливерпуль» на аналогичном отрезке забил 10 голов.

4. «Эвертоном» руководит бывший тренер «Ливерпуля» Рафаэль Бенитес. Испанец провел на «Энфилде» шесть лет (2004-2010), руководил «Ливерпулем» от бровки в 350 матчах и выиграл с «красными» четыре турнира, в том числе Лигу чемпионов 2004/05 в безумном стамбульском финале против «Милана».

5. В последнее время слухи связывали с переходом в «Эвертон» сразу двух российских футболистов — Александра Головина и Арсена Захаряна. Возможно, в обозримом будущем «ириски» станут гораздо интереснее для отечественных любителей футбола, если один из полузащитников сборной России продолжит карьеру на «Гудисон Парк».

5 фактов о противостоянии «Эвертона» и «Ливерпуля»

1. 8 из 9 последних мерсисайдских дерби на территории «Эвертона» во всех соревнованиях завершились вничью. Исключением за последние 10 лет стала победа «Ливерпуля» на «Гудисоне» со счетом 1:0 в сезоне 2016/17, но и тогда счет 0:0 держался до 90+4 минуты, когда Садио Мане вырвал победу для «красных».

2. В сегодняшнем мерсисайдском дерби сойдутся оба тренера, которые в XXI веке приводили «Ливерпуль» к победам в Лиге чемпионов: Рафаэль Бенитес (2004/05) и Юрген Клопп (2018/19).

3. У Рафаэля Бенитеса 14 мерсисайдских дерби на стороне «Ливерпуля», 15-е он проведет по другую сторону баррикад. Для Юргена Клоппа сегодняшнее дерби станет 14-м, причем свое первое поражение от «Эвертона» немец потерпел только в предыдущей схватке под номером «13».

4. Юрген Клопп выиграл три последних матча у Рафаэля Бенитеса, в этом противостоянии у испанца только 1 победа в 7 встречах, добытая в самом первом очном матче: на групповой стадии Лиги чемпионов 2013/14 «Наполи» Бенитеса оказался сильнее дортмундской «Боруссии» Юргена Клопп — 2:1.

5. В турнирной таблице АПЛ -2021/22 у «Ливерпуля» на 13 очков больше, чем у «Эвертона». «Красные» финишировали выше своих соседей в восьми последних сезонах. В последний раз «ириски» оказались выше по итогам чемпионата в кампании 2012/13, когда заняли шестое место (63 очка), а «Ливерпуль» остался седьмым (61).

Составы и потери

- У «Эвертона» большие проблемы в центре защиты: Йерри Мина травмирован, а Мэйсон Холгейт отбывает дисквалификацию. Пара центрбеков Кин-Годфри остается безальтернативной, у Бенитеса банально не хватает квалифицированных защитников, чтобы припарковать «автобус».

- Остается вне игры лучший бомбардир «Эвертона» в прошлом сезоне Доминик Калверт-Льюин. Именно его отсутствие серьезно обедняет атаку «ирисок».

- Возвращается в строй после дисквалификации Ришарлисон, Демарай Грей восстановился и готов выйти в стартовом составе. Предполагается, что Бенитес не откажется от традиционной для «Эвертона» в этом сезоне схемы 4-4-1-1.

Ориентировочный состав «Эвертона» (4-4-1-1): Пикфорд — Коулмен, Годфри, Кин, Динь — Таунсенд, Аллан, Дюкуре, Грей — Ивоби — Ришарлисон.

- Это первая игра на «Гудисон» парк с тех пор, как Вирджил ван Дейк и Тьяго получили на этой арене серьезные травмы в прошлом году. Сегодня они должны выйти в старте, но это не точно.

- В лазарете «красных» накануне мерсисайдского дерби Роберто Фирмино, Кертис Джонс, Наби Кейта, Джо Гомес и Харви Эллион.

Ориентировочный состав «Ливерпуля» (4-3-3): Алиссон — Александер-Арнольд, ван Дейк (Конате), Матип, Робертсон — Фабиньо, Хендерсон, Тьяго (Окслейд-Чемберлен) — Салах, Мане, Жота.

Прогноз «Соккер.ру»: Бенитес умеет расставлять ловушки, но сейчас его кадровые возможности ограничены, да и команда не вполне верит в предлагаемую испанцем модель. В дерби всякое случается, да и ничьи на «Гудисоне» в порядке вещей, но сегодня ставим на «Ливерпуль», которому нужны победы, чтобы оставаться в чемпионской гонке. 2:0 в пользу «красных».