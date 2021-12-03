«Севилья» — «Вильярреал». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 12:31

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Примеры «Севилья» — «Вильярреал», который состоится 04 декабря 2021 года

«Севилья»

Команда идет в группе лидеров чемпионата Испании, но в последних матчах часто допускает осечки. Вероятнее всего, это связано с непростыми соперниками в последних встречах. Перед стартом очередного тура «Севилья» идет на четвертой позиции и набрала 28 очков, что на восемь пунктов меньше, чем у лидера. В предстоящем поединке с «Вильярреалом» коллективу не смогут помочь два футболиста по причине различных повреждений.

1 декабря «Севилья» только в дополнительное время прошла «Кордобу» (1:0) в кубке Испании, а 28 числа проиграла на выезде «Реалу» Мадрид в чемпионате (1:2).

«Вильярреал»

«Желтая субмарина» не отличается хорошими результатами в этом сезоне во внутреннем первенстве, а кажется, что больше сориентирована на выходе из группы в Лиге Чемпионов, решающий матч которой пройдет уже через несколько дней. В Примере клуб занимает только 12 место 16 очками и смог выиграть один поединок из пяти последних. В коллективе нет проблем с травмированными игроками и Унаи Эмери сможет выставить сильнейший состав на матч.

30 ноября «Вильярреал» разгромил в кубке Испании «Victoria CF» (8:0), а 27 ноября уступи на своем поле «Барселоне» (1:3).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Севилья» – 2.05

Ничья – 3.45

Победит «Вильярреал» – 4.1

Статистика

«Севилья» проиграла два матча из десяти последних во всех турнирах, а «Вильярреал» уступил в четырех поединках

«Севиля» забивает на своем стадионе в 14 матчах подряд во всех турнирах

Четыре из шести последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

«Севилья» выиграла у «Вильярреала» пять из семи последних поединков на своем поле

Прогноз

Поставить на победу «Севильи», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.05. Хозяева стабильно выступают в чемпионате, а у «Вильярреала» игра в этом сезоне не идет. Предполагаем, что в этом матче сильнее окажется «Севилья» и наберет три очка в турнирную таблицу.