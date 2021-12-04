«Лилль» — «Труа». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 11:58

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Лилль» — «Труа», который состоится 04 декабря 2021 года

«Лилль»

Действующий чемпион Франции не демонстрирует игры, а главное результатов, которые были в прошлом сезоне. Команда редко выигрывает и располагается только на 12 месте с 21 набранным очком. «Лилль» вряд ли сможет побороться даже за зону Лиги Чемпионов, но в матче с аутсайдером у коллектива есть шансы побороться за победу и улучшить свое турнирное положение. Клуб имеет серию без поражений из четырех поединков, три из которых закончились вничью.

1 декабря «Лилль» смог выиграть сложный поединок на выезде с «Ренном» (2:1), а 27 ноября не смог на своем поле одолеть «Нант» (1:1).

«Труа»

От команды не ждут высоких результатов, ведь она только вернулась в Лигу 1 и главной задачей становится сохранение прописки в чемпионате. «Труа» только в прошлом туре смог прервать свою серию без побед и выйти на 15 место с 16 набранными очками. Тренерскому штабу необходимо вносить изменения, чтобы достичь более высоких результатов, однако ему может помешать большое количество травмированных игроков.

1 декабря «Труа» обыграл на своем поле «Лорьян» (2:0), а 28 ноября минимально уступил на выезде «Марселю» (0:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Лилль» – 1.54

Ничья – 4.44

Победит «Труа» – 6.63

Статистика

«Лилль» проиграл два из последних десяти матчей во всех турнирах, а «Труа» уступил в пяти поединках

Шесть из семи последних матчей «Лилля» завершились исходом «обе забьют»

«Лилль» выиграл у «Труа» на своем поле четыре из семи последних матчей

Четыре из пяти матчей между клубами за последнее время завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на победу «Лилля», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.54. Хозяева находятся не в лучших физических кондициях и через несколько дней их ждет решающий поединок в Лиге Чемпионов, но все же они должны одержать минимальную победу в этой встрече.