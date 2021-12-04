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«Лилль» — «Труа». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

сегодня, 11:58

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Лилль» — «Труа», который состоится 04 декабря 2021 года

«Лилль»

Действующий чемпион Франции не демонстрирует игры, а главное результатов, которые были в прошлом сезоне. Команда редко выигрывает и располагается только на 12 месте с 21 набранным очком. «Лилль» вряд ли сможет побороться даже за зону Лиги Чемпионов, но в матче с аутсайдером у коллектива есть шансы побороться за победу и улучшить свое турнирное положение. Клуб имеет серию без поражений из четырех поединков, три из которых закончились вничью.

1 декабря «Лилль» смог выиграть сложный поединок на выезде с «Ренном» (2:1), а 27 ноября не смог на своем поле одолеть «Нант» (1:1).

«Труа»

От команды не ждут высоких результатов, ведь она только вернулась в Лигу 1 и главной задачей становится сохранение прописки в чемпионате. «Труа» только в прошлом туре смог прервать свою серию без побед и выйти на 15 место с 16 набранными очками. Тренерскому штабу необходимо вносить изменения, чтобы достичь более высоких результатов, однако ему может помешать большое количество травмированных игроков.

1 декабря «Труа» обыграл на своем поле «Лорьян» (2:0), а 28 ноября минимально уступил на выезде «Марселю» (0:1).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Лилль» – 1.54
  • Ничья – 4.44
  • Победит «Труа» – 6.63

Статистика

  • «Лилль» проиграл два из последних десяти матчей во всех турнирах, а «Труа» уступил в пяти поединках
  • Шесть из семи последних матчей «Лилля» завершились исходом «обе забьют»
  • «Лилль» выиграл у «Труа» на своем поле четыре из семи последних матчей
  • Четыре из пяти матчей между клубами за последнее время завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на победу «Лилля», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.54. Хозяева находятся не в лучших физических кондициях и через несколько дней их ждет решающий поединок в Лиге Чемпионов, но все же они должны одержать минимальную победу в этой встрече.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
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Источник: Soccer.Ru
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сегодня в 14:27
Футбольный клуб «Лилль» выиграет матч.
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