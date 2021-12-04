«Лилль» — «Труа». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Лилль» — «Труа», который состоится 04 декабря 2021 года
«Лилль»
Действующий чемпион Франции не демонстрирует игры, а главное результатов, которые были в прошлом сезоне. Команда редко выигрывает и располагается только на 12 месте с 21 набранным очком. «Лилль» вряд ли сможет побороться даже за зону Лиги Чемпионов, но в матче с аутсайдером у коллектива есть шансы побороться за победу и улучшить свое турнирное положение. Клуб имеет серию без поражений из четырех поединков, три из которых закончились вничью.
1 декабря «Лилль» смог выиграть сложный поединок на выезде с «Ренном» (2:1), а 27 ноября не смог на своем поле одолеть «Нант» (1:1).
«Труа»
От команды не ждут высоких результатов, ведь она только вернулась в Лигу 1 и главной задачей становится сохранение прописки в чемпионате. «Труа» только в прошлом туре смог прервать свою серию без побед и выйти на 15 место с 16 набранными очками. Тренерскому штабу необходимо вносить изменения, чтобы достичь более высоких результатов, однако ему может помешать большое количество травмированных игроков.
1 декабря «Труа» обыграл на своем поле «Лорьян» (2:0), а 28 ноября минимально уступил на выезде «Марселю» (0:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Лилль» – 1.54
- Ничья – 4.44
- Победит «Труа» – 6.63
Статистика
- «Лилль» проиграл два из последних десяти матчей во всех турнирах, а «Труа» уступил в пяти поединках
- Шесть из семи последних матчей «Лилля» завершились исходом «обе забьют»
- «Лилль» выиграл у «Труа» на своем поле четыре из семи последних матчей
- Четыре из пяти матчей между клубами за последнее время завершились исходом «обе забьют»
Прогноз
Поставить на победу «Лилля», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.54. Хозяева находятся не в лучших физических кондициях и через несколько дней их ждет решающий поединок в Лиге Чемпионов, но все же они должны одержать минимальную победу в этой встрече.