«Астон Вилла» — «Лестер». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 16:41

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч АПЛ «Астон Вилла» — «Лестер», который состоится 05 декабря 2021 года

«Астон Вилла»

Команда показывает средние результаты в чемпионате Англии и заработали шесть очков в последних пяти матчах. «Астон Вилла» вряд ли сможет претендовать на места в зоне еврокубков, но и побороться за более высокие позиции ей по силам. Перед стартом очередного тура команда идет на 13 месте с 16 очками. В матче с «Лестером» в лазарете коллектива находятся пять футболистов, участие в матче трех из которых, остается под вопросом.

1 декабря «Астон Вилла» на своем поле уступила «Манчестер Сити» (1:2), а 27 ноября коллектив обыграл на выезде «Кристал Пэлас» (2:1).

«Лестер»

«Лестер» далеко от своей идеальной формы и продолжает находится в середине турнирной таблицы АПЛ . Команда не может обрести стабильность, которая была у нее в прошлом сезоне, поэтому навязать конкуренцию лидером становится очень сложно. Клуб занимает 10 место с 19 очками, а в последних пяти встречах набрал всего пять баллов. В предстоящем поединке коллектив попробует изменить ситуацию и благодаря победе сделать шаг вперед по турнирной таблице.

1 декабря «Лестер» не выявил победителя в матче с «Саутгемптоном» (2:2), а 28 ноября на своем поле уверенно обыграл «Уотфорд» (4:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Астон Вилла» – 2.49

Ничья – 3.4

Победит «Лестер» – 3.06

Статистика

«Лестер» выиграл четыре игры из последних десяти в основное время, а «Астон Вилла» одержала три победы

«Лестер» не проигрывает на выезде уже пять матчей подряд во всех турнирах

Семь из десяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Пять из шести последних поединков команд на поле «Астон Виллы» закончились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на тотал больше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.934. Определить победителя в предстоящем поединке очень проблематично, поэтому рекомендуем обратить внимание на большое количество забитых мячей в этой встрече, опираясь на статистику.