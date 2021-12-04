«Астон Вилла» — «Лестер». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч АПЛ «Астон Вилла» — «Лестер», который состоится 05 декабря 2021 года
«Астон Вилла»
Команда показывает средние результаты в чемпионате Англии и заработали шесть очков в последних пяти матчах. «Астон Вилла» вряд ли сможет претендовать на места в зоне еврокубков, но и побороться за более высокие позиции ей по силам. Перед стартом очередного тура команда идет на 13 месте с 16 очками. В матче с «Лестером» в лазарете коллектива находятся пять футболистов, участие в матче трех из которых, остается под вопросом.
1 декабря «Астон Вилла» на своем поле уступила «Манчестер Сити» (1:2), а 27 ноября коллектив обыграл на выезде «Кристал Пэлас» (2:1).
«Лестер»
«Лестер» далеко от своей идеальной формы и продолжает находится в середине турнирной таблицы АПЛ. Команда не может обрести стабильность, которая была у нее в прошлом сезоне, поэтому навязать конкуренцию лидером становится очень сложно. Клуб занимает 10 место с 19 очками, а в последних пяти встречах набрал всего пять баллов. В предстоящем поединке коллектив попробует изменить ситуацию и благодаря победе сделать шаг вперед по турнирной таблице.
1 декабря «Лестер» не выявил победителя в матче с «Саутгемптоном» (2:2), а 28 ноября на своем поле уверенно обыграл «Уотфорд» (4:2).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Астон Вилла» – 2.49
- Ничья – 3.4
- Победит «Лестер» – 3.06
Статистика
- «Лестер» выиграл четыре игры из последних десяти в основное время, а «Астон Вилла» одержала три победы
- «Лестер» не проигрывает на выезде уже пять матчей подряд во всех турнирах
- Семь из десяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»
- Пять из шести последних поединков команд на поле «Астон Виллы» закончились тоталом больше 2.5 мячей
Прогноз
Поставить на тотал больше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.934. Определить победителя в предстоящем поединке очень проблематично, поэтому рекомендуем обратить внимание на большое количество забитых мячей в этой встрече, опираясь на статистику.