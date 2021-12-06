«Порту» — «Атлетико». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 17:42

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Чемпионов «Порту» — «Атлетико», который состоится 07 декабря 2021 года

«Порту»

После жеребьевки группового этапа, большинство экспертов практически не оставляли шансов португальскому клубу на выход из группы. Тем не менее, «Порту» смог набрать пять очков и в случае победы в шестом туре гарантирует себе второе место. В чемпионате Португалии у коллектива первое место 35 очками, но он опережает «Спортинг» только по дополнительным показателям. В матче с «Атлетико» команде не смогут помочь шесть травмированных футболистов.

03 декабря «Порту» обыграл на выезде «Портимоненси» (3:0), а 28 ноября команда обыграла «Гимарайнш» (2:1).

«Атлетико»

Мадридский клуб в этой групповой стадии мало похож на себя и разучился добывать победы даже в самых сложных сценариях поединка. Команда после пяти туров набрала всего четыре очка, что не может удовлетворить руководство и болельщиков. В предстоящей игре «матрасников» устраивает только победа, иначе клуб может оказаться за бортом Лиги Чемпионов, что станет откровенным провалом Диего Симеоне.

04 декабря «Атлетико» неожиданно проиграл «Мальорке» (1:2), а 28 ноября уверенно обыграл на выезде «Кадис» (4:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Порту» – 2.72

Ничья – 3.38

Победит «Атлетико» – 2.74

Статистика

«Порту» одержал шесть из десяти матчей во всех турнирах, а «Атлетико» выиграл всего три матча

Четыре из пяти последних матчей «Атлетико» на выезде завершились тоталом больше 2.5 мячей

Пять из шести последних встреч между клубами завершились исходом «обе забьют»

«Порту» и «Атлетико» обменялись двумя победами и сыграли одну ничью в последних пяти поединках

Прогноз

Поставить на победу «Атлетико», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.74. Команда Диего Симеоне славится умением добывать сложные победы в тяжелых поединках. Предполагаем, что и в этот раз мадридский клуб сможет выстрадать победу, чтобы выйти в плей-офф Лиги Чемпионов.