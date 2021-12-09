«Матч года» в Варшаве. «Спартак» может стать первым в группе с «Лестером» и «Наполи» или остаться без евровесны

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сегодня, 14:30

Все или ничего.

Лига Европы — отдушина для болельщиков «Спартака»

Тяжелейшее для всех спартаковцев полугодие подходит к концу: с середины лета «красно-белые» выиграли всего лишь 8 матчей и 10 раз терпели поражения. В турнирную таблицу РПЛ они давно не заглядывают, там нет ничего хорошего, а вот выступления в еврокубках дарят голы, победы и хорошие эмоции. Еврокубковая кампания москвичей началась с двух безропотных поражений от «Бенфики» в квалификации Лиги чемпионов — дважды по 0:2. Однако после того, как «орлы» взлетели выше «Барселоны» на групповой стадии главного турнира УЕФА , футболистам «Спартака» окончательно простили тот грех.

Когда «красно-белые» во время жеребьевки Лиги Европы угодили в одну группу с «Наполи», «Лестером» и «Легией», не было недостатка в злых шутках о предначертанной судьбе «Спартака» в «квартете смерти». И стартовала команда Руя Витории под стать прогнозам — с домашнего поражения от поляков. Кто бы мог подумать, что в четырех следующих матчах против «Лестера» и «Наполи» вице-чемпионы России по итогам прошлого сезона и середняки РПЛ здесь и сейчас забьют 9 голов, одержат две победы над итальянцами и выстоят в Англии стараниями Селихова. Перед заключительным туром у «Спартака» все шансы на выход в плей-офф и даже на первое место.

Последний бой — он важный самый

Решающий матч в группе Лиги Европы «Спартак» проведет в Варшаве, где постарается взять реванш у «Легии» за поражение в Москве. Если это удастся — добро пожаловать в плей-офф. Победа гарантирует команде Руя Витории, как минимум, второе место в группе. А если «Наполи» возьмет верх над «Лестером» в параллельном матче, то «Спартак» станет первым. Весьма соблазнительная перспектива.

Стоит напомнить, что после реформации клубных турниров УЕФА между первым и вторым местами в Лиге Европы существенная разница: победители групп отправляются в 1/8 финала, в то время как вице-лидеры квартетов попадают в стыковой раунд с командами из Лиги чемпионов. Третье место тоже не означает конец еврокубковой кампании, теперь это путевка в Лигу конференций. То есть ничьей в матче с «Легией» «Спартак» обеспечит себе весенние приключения в том или ином турнире.

Впрочем, положительный результат в Варшаве не гарантирован, несмотря на удручающие выступления «Легии» на внутренней арене. Чемпионы Польши плетутся в зоне вылета Экстракласы, но это не обещает «Спартаку» легкой жизни. Скорее наоборот, ведь для футболистов «Легии» игра против москвичей — возможность извиниться перед сердитыми фанатами, к тому же исторически речь о неудобном противнике. «Красно-белые» дважды обыграли на групповой стадии ЛЧ -1995/96, но в XXI веке у «Спартака» 0 побед над «Легией»: 2 поражения и ничья в трех очных встречах.

Руй Витория может громко хлопнуть дверью

Многие задаются вопросом, может ли выход в плей-офф Лиги Европы изменить судьбу Руя Витории в «Спартаке»? Судя по всему, нет. На 15 декабря назначен совет директоров клуба, на котором должно быть принято решение об отставке португальца и утверждение в должности главного тренера итальянца Паоло Ваноли. Определенно, Леонида Федуна и Зарему Салихову ждет новая порция критики, особенно, если команда под руководством Витории не сфальшивит в матче с «Легией». Сложно дать однозначную оценку работе португальца в Москве, но выход в плей-офф Лиги Европы — яркое знамя, в которое долго будут тыкать носом суетливых хозяев клуба.

«Спартак» остался без форвардов перед игрой с «Легией»

Три очка, которые «Спартак» хочет завоевать в Варшаве, лежат в штрафной «Легии», а отправить за ними некого, ведь все три форварда первой команды недоступны. Эсекель Понсе получил травму еще в первом матче с «Наполи», аргентинец вернется на поле в следующем году. Александр Соболев пропускает решающий матч группового этапа из-за перебора желтых карточек. Джордан Ларссон получил травму на тренировке, для него футбольный год тоже завершен.

Правда, отсутствие шведа, возможно, и к лучшему. Удивительно, но факт: в текущей кампании «Спартак» ни разу не проиграл в 9 матчах без Ларссона в стартовом составе (7 побед, 2 ничьих). Зато когда лучший игрок прошлого сезона играл с первых минут, «Спартак» выиграл только 1 матч из 15 (10 поражений и 4 ничьих). Джордан плох и визуально, и статистически. От сильного форварда остались только воспоминания.

Сомневаюсь, что Руй Витория в столь важном матче доверит место на острие атаки недавно восстановившему после травмы Георгию Мелкадзе, скорее Квинси Промес выдвинется в атаку. Помимо Соболева, дисквалифицирован Литвинов, зато успели вернуться из лазарета Зобнин и Хендрикс. Один из них составит связку центральных хавбеков с Умяровым. Из-за проблем со здоровьем пропустил матч с «Ахматом» Максимилиано Кофрие, но бельгийца обещали поставить на ноги к игре с «Легией». На стартовый состав футболистов наберется, а вот на усиление по ходу матча без слез не взглянешь.

Ориентировочный состав «Спартака» (4-4-2): Селихов — Кофрие, Жиго, Джикия, Айртон — Мозес, Умяров, Зобнин (Хендрикс), Бакаев — Игнатов, Промес.

Ориентировочный состав «Легии» (3-4-3): Боруц — Навроки, Ветеска, Йоханссон — Рибейро, Мартинш, Слиз, Младенович — Лукиньяс, Жосуэ, Эмрели.