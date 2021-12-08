«Зенит» выиграл 1 из 12 встреч в ЛЧ. Дома против «Челси» ничья будет как победа

1638949091

сегодня, 10:38

Подопечные Семака – однозначные аутсайдеры.

Полезно знать о «Зените»

- В Лиге чемпионов дела идут плохо, и хотя домашняя разгромная победа над «Мальме» с гостевой фартовой ничьей вывели в плей-офф Лиги Европы, шансы на элитный раунд давно потеряли. В 12 последних поединках одна победа над шведами, хотя даже ничьи стали редкостью. Семак одержал лишь четыре победы в ЛЧ с «Зенитом», но одну из них еще в качестве временного наставника восемь с половиной лет назад.

- Ключевым футболистам «Зенита» будет сложно настроиться на поединок против «Челси», понимая его турнирную бессмысленность для российской команды. Смешно вспоминать о деньгах как мотивации. Ничья на групповом этапе стоит 930 тысяч евро премии УЕФА . За такие деньги футболисты Семака даже с дивана не встанут. Тем более, «Челси» сильнее, и им нужно победить, чтобы сохранить первую строчку в группе.

- Еще одна причина, почему многие эксперты не ждут сегодня от «Зенита» подвига разведчика – в воскресенье у них финальный бой года в РПЛ . Встретятся в Москве с «Динамо», сыграют первая и вторая команды чемпионата. Отрыв после ничьей Семака с Кафановым и последующей победой Шварца сократился до двух пунктов. В случае поражения в РПЛ , «Зенит» опустится на второе место и встретит зиму, потеряв лидерство, которое еще недавно казалось незыблемым.

- Кроме «Сочи», дома «Зенит» никому в России не проигрывал. В Европе сделали исключение для «Ювентуса», но разница была скромной – 0:1. Коллекции явных моментов у итальянцев, в отличие от туринский игры, не было. Но «Челси» опаснее, неслучайно вынесли команду Аллегри 4:0 после минимального гостевого поражения. Возможно, Семаку поможет место встречи. Дома поединки в Европе «Зениту» даются намного лучше. Они не проигрывали в пяти матчах подряд во всех турнирах, а дома редко уходят с поля без забитого мяча.

- Будет сложная тактическая дуэль, и Тухель по понятным причинам в ней фаворит. Но если Семак грамотно подберет схемы и определит подход, то «Челси» очутится в некомфортных условиях, как против МЮ или «Вест Хэма». Дисквалификация Чистякова намекает на Барриоса в центре защиты и тройку в обороне. Важно, чтобы Вендел и Кузяева классно сыграли в центре. Малкому и Клаудиньо пора понять, что без удачных матчей подобного уровня их никогда не позовут в серьезные клубы из топ-5. А вот на острие выбор из двух форвардов в плохой форме. Дзюба остановился после серии голов, Азмун без мячей в 4 матчах подряд и потерял место в основе.

Ориентировочный состав (3-4-2-1): Кержаков – Ловрен, Барриос, Ракицкий – Сутормин, Кузяев, Вендел, Сантос – Клаудиньо, Малком – Дзюба (Азмун).

Полезно знать о «Челси»

- Тухель в плохом настроении. После поражения от «Вест Хэма» лондонцы упустили первую строчку в таблице АПЛ . Вперед вышли и «Манчестер Сити», и «Ливерпуль». Яркая игра подопечных Мойеса развернула интригу в танце, а дополнительно навредила «Зениту». После непростых матчей «Челси» сегодня будет намного злее. Очевидно, что первоочередная задача – оторваться на петербуржцах за три сложных матча против Каррика, Раньери и Мойеса.

- Состав англичан моложе, футболисты там физически мощнее. Семак с бразильским вектором теряет возможность агрессивного высокого прессинг. «Челси» является однозначным фаворитом, ведь к классу исполнителей нет вопросов. Даже если Тухель сегодня использует ротацию, посчитав «Зенит» самым легким соперником сложной декабрьской серии матчей (девять поединков за четыре с половиной недели), у гостей на поле будут звезды, а в дополнение – победители Лиги чемпионов.

- Для «Зенита» плохо, что «Челси» умеет побеждать, не играя хорошо от заката до рассвета поединка. Англичане могут брать паузы. И хотя крыша стадиона будущего финала ЛЧ избавит от непростых погодных условий, вряд ли Тухель отдаст приказ атаковать постяонно. Хитрые «аристократы» прощупают почву, выберут, как им лучше давить на ворота Кержакова, и свои моменты обязательно создадут. Но есть и хорошие новости. Реализация у лондонцев может подвести не только Вернера.

- Шанс «Зенита» на очки дарят потери «Челси». Ковачич, Канте, Хаверц, Чилуэлл и Челоба с травмами. У Жоржиньо и Алонсо тоже повреждения. Не все в перечне из твердой основы, но когда семь человек могут не сыграть, а еще вылетают сердце и легкие полузащиты, то количество доступных комбинаций значительно сокращается. Сохраняется только правый край, где опасный Джеймс, и куда может смещаться Маунт. Но Зиеш, Хадсон-Одои, Лофтус-Чик, не говоря о Сауле, не входят в оптимальную основу. Если Семак выберет состав с прицелом на матч против «Динамо», то Тухель разве что на позиции вратаря применит сознательную ротацию – Кепа может сыграть вместо Менди.

- Тактически у «Челси» все понятно – «3-4-2-1». Возможно, «Зениту» есть смысл сыграть «4-5-1», насытив середину поля и фланги? Опасность таится в каждом движении соперника, ведь когда на поле Зиеш, Лукаку и Маунт, то даже если команда Семака сыграет для себя идеально, хозяева не застрахованы от обидного минимального поражения. Без Челоба, Канте, Жоржинто и Чилуэлла соперник будет работать иначе, но и это скорее минус для «Зенита». Резервисты будут мотивированными, а прочитать команду со сменщиками еще сложнее.

Ориентировочный состав «Челси» (3-4-2-1): Кепа – Аспиликуэта, Кристенсен, Рюдигер – Джеймс, Сауль, Лофтус-Чик, Хадсон-Одои – Маунт, Зиеш – Лукаку.

Расклад перед матчем

- «Челси» — победитель ЛЧ , а «Зенит» трижды после девяти попыток был в плей-офф, но последний раз осень была успешной шесть лет назад. Хотя уже есть прогресс – после двух четвертых мест стали третьими. Турнирная борьба для них завершена, ниже или выше не сдвинутся.

- «Ювентус» вряд ли упустит шанс обыграть похмельный «Мальме» — шведы как раз выиграли национальное первенство и безумные фанаты выбежали на поле, задав градус и тон празднованию. «Челси», чтобы не нарваться на грозного соперника в плей-офф – лидеров других групп, сегодня нужна победа.

- В последних 22 еврокубковых играх у «Зенита» лишь 4 победы, лишь 3 мировые и сразу 15 поражений. А ведь раньше была серия из 11 побед в 12 домашних матчах еврокубков, но после этого наступила длительная «черная полоса». Зато с англичанами дома играли редко, но метко – обыгрывали «Ливерпуль» и «Брэдфорд Сити».

Нынешний «Челси» намного опаснее. Но если «Зенит» ради фанатов не повторит за дерзким «Вест Хэмом», то сложно будет психологически подготовиться к достойному плей-офф Лиги Европы. Семак не раз кивал на необходимость правильного настроя и редко его добивался.