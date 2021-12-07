«Реал» и «Интер» поделят первое место, драка за спиной «Ливерпуля». Расклады перед заключительным туром в ЛЧ.

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сегодня, 11:46

Охотимся за интригами.

Приводим выдержку из регламента Лиги чемпионов, которая поможет разобраться в турнирных хитросплетениях. Итак, в случае равенства очков у двух и более команд в группе в ход идут дополнительные показатели в порядке убывания значимости:

1. Результаты игр между собой (количество очков, разница забитых и пропущенных мячей)

2. Разница забитых и пропущенных мячей во всех матчах группового турнира.

3. Количество голов во всех матчах.

«Соккер.ру» напоминает, что с нынешнего сезона в турнирах УЕФА больше не придают особого статуса голам, забитым в гостях. Правило выездного гола больше не действует.

Группа «A»

Матчи 6-го тура: «РБ Лейпциг» (4*) — «Манчестер Сити» (12); «Пари Сен-Жермен» (8) — «Брюгге» (4).

*в скобках указано количество очков после пяти туров.

«Манчестер Сити». Команда Хосепа Гвардиолы недосягаема, «горожане» — досрочный победитель группы. Вне зависимости от результатов последнего тура «Манчестер Сити» останется на первом месте.

«Пари Сен-Жермен». Проиграв «Ман Сити» в пятом туре, парижане лишились шансов на первое место, однако вышли в плей-офф со второй строчки благодаря победе «РБ Лейпциг» над «Брюгге».

«РБ Лейпциг». Оставшийся без тренера после увольнения Джесси Марша «РБ Лейпциг» в заочной борьбе с «Брюгге» определит обладателя путевки в 1/16 финала Лиги Европы. Перед заключительным туром у третьей и четвертой команд группы «A» одинаковое количество очков, но у «Лейпцига» преимущество по личным встречам: соискатели третьей строчки обменялись победами, но общий счет личных встреч в пользу немецкого клуба — 6:2. Таким образом, представителю Бундеслиги достаточно набрать в последнем туре не меньше очков, чем «Брюгге». Устроит даже поражение от «Ман Сити», если бельгийцы проиграют в Париже.

«Брюгге». Соответственно, «Брюгге» необходимо набрать больше очков, чем «РБ Лейпциг». Победа над ПСЖ отправит бельгийцев в плей-офф, если «РБ Лейпциг» не сумеет в своем матче обыграть команду Гвардиолы. «Брюгге» хватит и ничьей, если конкурент проиграет в параллельном матче.

Группа «B»

Матчи 6-го тура: «Милан» (4) — «Ливерпуль» (15); «Порту» (5) — «Атлетико» (4).

«Ливерпуль». Вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов с первого места.

«Порту». «Драконы» займут второе место, если выиграют у «Атлетико», хотя для выхода в плей-офф Лиги чемпионов им хватит и ничьей, если «Милан» потеряет очки в игре с «Ливерпулем». «Порту» держит судьбу второго места в своих руках, а преимущество над «Миланом» по личным встречам (1:0; 0:0) повышает шансы португальцев.

«Милан». «Россонери» могут стать первой командой, пробившейся в плей-офф Лиги чемпионов, после трех поражений на старте группового этапа. Команде Стефано Пиоли нужны 3 очка в матче с «Ливерпулем», который предстанет не в сильнейшем составе. Победа гарантирует «Милану» еврокубковую весну, а в каком турнире она будет — зависит от результата матча между «Порту» и «Атлетико». Итальянцы станут вторыми в группе в случае ничьей в пиренейской паре, займут третью строчку, если выиграет «Порту», а в случае победы «Атлетико» придется считать голы во всех матчах группового этапа, так как в очных схватках «россонери» и «матрасники» обменялись победами, а общий счет их матчей — 2:2.

«Атлетико». Мадридцы выйдут в плей-офф, если выиграют у «Порту», а «Милан» потеряет очки. В случае синхронных побед «Атлетико» и «Милана» участника плей-офф Лиги чемпионов определит разность или количество голов во всех матчах, хотя есть и совсем необычный вариант: если «Атлетико» выиграет у «Порту» 2:0, а «Милан» победит «Ливерпуль» 1:0, то у итальянцев и испанцев будет по 7 очков, равенство по личным встречам и одинаковая голевая статистика — 6:7. Эта дуэль может зайти в такие дебри дополнительных показателей, как дисциплинарная статистика и коэффициенты УЕФА .

Группа «C»

Матчи 6-го тура: «Аякс» (15) — «Спортинг» (9); «Боруссия Дортмунд» (6) — «Бешикташ» (0).

«Аякс». Выходит в 1/8 финала Лиги чемпионов с первого места.

«Спортинг». Выходит в 1/8 финала Лиги чемпионов со второго места.

«Боруссия Дортмунд». Отправляется в 1/16 финала Лиги Европы с третьей строчки.

«Бешикташ». Финиширует последним в «группе без интриг».

Группа «D»

Матчи 6-го тура: «Реал» (12) — «Интер» (10); «Шахтер» (1) — «Шериф» (6).

«Реал». Как и «Интер», обеспечил себе участие в 1/8 финала Лиги чемпионов, но в последнем туре мадридцы и миланцы в очной схватке определяет победителя группы. Это трудно считать формальностью, ведь финиш на первой строчке избавляет от встреч в первом раунде плей-офф с «Манчестер Сити», «Ливерпулем», «Аяксом», «Баварией» и, скорее всего, с «Челси». «Реал» финиширует первым, если не проиграет «Интеру» на «Сантьяго Бернабеу».

«Интер». Соответственно, «нерадзурри» устроит только победа в столице Испании. Если удастся взять у «Реала» реванш за домашнее поражение, то «Интер» станет победителем группы.

«Шериф». Досрочно забронировал за собой третье место и еврокубковую весну в Лиге Европы, где начнет со стыковых матчей (1/16 финала).

«Шахтёр». Займет четвертое место в группе.