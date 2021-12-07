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«Реал» и «Интер» поделят первое место, драка за спиной «Ливерпуля». Расклады перед заключительным туром в ЛЧ

сегодня, 11:46
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Охотимся за интригами.

Приводим выдержку из регламента Лиги чемпионов, которая поможет разобраться в турнирных хитросплетениях. Итак, в случае равенства очков у двух и более команд в группе в ход идут дополнительные показатели в порядке убывания значимости:

1. Результаты игр между собой (количество очков, разница забитых и пропущенных мячей)

2. Разница забитых и пропущенных мячей во всех матчах группового турнира.

3. Количество голов во всех матчах.

«Соккер.ру» напоминает, что с нынешнего сезона в турнирах УЕФА больше не придают особого статуса голам, забитым в гостях. Правило выездного гола больше не действует.

Группа «A»

Матчи 6-го тура: «РБ Лейпциг» (4*) — «Манчестер Сити» (12); «Пари Сен-Жермен» (8) — «Брюгге» (4).

*в скобках указано количество очков после пяти туров.

«Манчестер Сити». Команда Хосепа Гвардиолы недосягаема, «горожане» — досрочный победитель группы. Вне зависимости от результатов последнего тура «Манчестер Сити» останется на первом месте.

«Пари Сен-Жермен». Проиграв «Ман Сити» в пятом туре, парижане лишились шансов на первое место, однако вышли в плей-офф со второй строчки благодаря победе «РБ Лейпциг» над «Брюгге».

«РБ Лейпциг». Оставшийся без тренера после увольнения Джесси Марша «РБ Лейпциг» в заочной борьбе с «Брюгге» определит обладателя путевки в 1/16 финала Лиги Европы. Перед заключительным туром у третьей и четвертой команд группы «A» одинаковое количество очков, но у «Лейпцига» преимущество по личным встречам: соискатели третьей строчки обменялись победами, но общий счет личных встреч в пользу немецкого клуба — 6:2. Таким образом, представителю Бундеслиги достаточно набрать в последнем туре не меньше очков, чем «Брюгге». Устроит даже поражение от «Ман Сити», если бельгийцы проиграют в Париже.

«Брюгге». Соответственно, «Брюгге» необходимо набрать больше очков, чем «РБ Лейпциг». Победа над ПСЖ отправит бельгийцев в плей-офф, если «РБ Лейпциг» не сумеет в своем матче обыграть команду Гвардиолы. «Брюгге» хватит и ничьей, если конкурент проиграет в параллельном матче.

Группа «B»

Матчи 6-го тура: «Милан» (4) — «Ливерпуль» (15); «Порту» (5) — «Атлетико» (4).

«Ливерпуль». Вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов с первого места.

«Порту». «Драконы» займут второе место, если выиграют у «Атлетико», хотя для выхода в плей-офф Лиги чемпионов им хватит и ничьей, если «Милан» потеряет очки в игре с «Ливерпулем». «Порту» держит судьбу второго места в своих руках, а преимущество над «Миланом» по личным встречам (1:0; 0:0) повышает шансы португальцев.

«Милан». «Россонери» могут стать первой командой, пробившейся в плей-офф Лиги чемпионов, после трех поражений на старте группового этапа. Команде Стефано Пиоли нужны 3 очка в матче с «Ливерпулем», который предстанет не в сильнейшем составе. Победа гарантирует «Милану» еврокубковую весну, а в каком турнире она будет — зависит от результата матча между «Порту» и «Атлетико». Итальянцы станут вторыми в группе в случае ничьей в пиренейской паре, займут третью строчку, если выиграет «Порту», а в случае победы «Атлетико» придется считать голы во всех матчах группового этапа, так как в очных схватках «россонери» и «матрасники» обменялись победами, а общий счет их матчей — 2:2.

«Атлетико». Мадридцы выйдут в плей-офф, если выиграют у «Порту», а «Милан» потеряет очки. В случае синхронных побед «Атлетико» и «Милана» участника плей-офф Лиги чемпионов определит разность или количество голов во всех матчах, хотя есть и совсем необычный вариант: если «Атлетико» выиграет у «Порту» 2:0, а «Милан» победит «Ливерпуль» 1:0, то у итальянцев и испанцев будет по 7 очков, равенство по личным встречам и одинаковая голевая статистика — 6:7. Эта дуэль может зайти в такие дебри дополнительных показателей, как дисциплинарная статистика и коэффициенты УЕФА.

Группа «C»

Матчи 6-го тура: «Аякс» (15) — «Спортинг» (9); «Боруссия Дортмунд» (6) — «Бешикташ» (0).

«Аякс». Выходит в 1/8 финала Лиги чемпионов с первого места.

«Спортинг». Выходит в 1/8 финала Лиги чемпионов со второго места.

«Боруссия Дортмунд». Отправляется в 1/16 финала Лиги Европы с третьей строчки.

«Бешикташ». Финиширует последним в «группе без интриг».

Группа «D»

Матчи 6-го тура: «Реал» (12) — «Интер» (10); «Шахтер» (1) — «Шериф» (6).

«Реал». Как и «Интер», обеспечил себе участие в 1/8 финала Лиги чемпионов, но в последнем туре мадридцы и миланцы в очной схватке определяет победителя группы. Это трудно считать формальностью, ведь финиш на первой строчке избавляет от встреч в первом раунде плей-офф с «Манчестер Сити», «Ливерпулем», «Аяксом», «Баварией» и, скорее всего, с «Челси». «Реал» финиширует первым, если не проиграет «Интеру» на «Сантьяго Бернабеу».

«Интер». Соответственно, «нерадзурри» устроит только победа в столице Испании. Если удастся взять у «Реала» реванш за домашнее поражение, то «Интер» станет победителем группы.

«Шериф». Досрочно забронировал за собой третье место и еврокубковую весну в Лиге Европы, где начнет со стыковых матчей (1/16 финала).

«Шахтёр». Займет четвертое место в группе.

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Все комментарии
shlomo
shlomo
сегодня в 13:21
Спасибо за статью.... ну что, зачем Юргену Клоппу помогать Атлетико?... Мерсисайдцы гарантировали себе первое место, самое время поберечь лидеров (хотя Клопп говорил, что ротацию делать не будет...)... Милан долгих семь лет не удавалось попасть в ЛЧ, поэтому вылететь на групповой стадии было бы обидно... а отступать некуда, поэтому сражаться придётся до последнего..... следовательно, красно-чёрные обеспечат мерсисайдцам тёплый приём, благо подопечные Пиоли хороши в атакующем плане (за 16 туров наклепали 35 голов....).... Ливер решил все турнирные задачи и теперь он может играть в свое удовольствие и на радость публике, не обращая лишнего внимания на оборону.... так что, игра должна пойти на встречных курсах и получиться зрелищной, а присутствие на поле исполнителей высокого уровня обещает минимум три взятия ворот.....
rubin kazzzan
rubin kazzzan
сегодня в 13:15
Реал и Интер болеем за красивый футбол
volga.kot
volga.kot
сегодня в 13:13
Милан и Лейпциг как минимум не проиграют
Ironigor
Ironigor
сегодня в 12:53
«Реал» и «Интер» поделят первое место, драка за спиной «Ливерпуля». Расклады перед заключительным туром в ЛЧ.
Во всех этих перепитиях , для меня лично будет очень интересно посмотреть на матч Шахтёра с Шерифом и пижонами ПСЖ с Брюгге.
Первый матч больше всего притягивает конечно же тем что в нём будет играть Шериф, который стал в этом сезоне открытием для многих, если не сказать для всех клубов и тренерских штабов всей Европы. Хотя этот матч ничего не решит в раскладе этой группы, но Шахтёр Де Дзерби играя в родных стенах, должен всё таки перед своими болельщиками показать себя и добиться победы. И вот мне интересно посмотреть что может на это ответить Шериф Вернидуба. И вот тут могут быть подарки для Шахтёра. Очень жду этого матча, как и матча ПСЖ с Брюгге. И ведь Брюгге тоже может преподнести сюрприз 🎁 пижонам из Парижа. Брюгге нужно срочно брать очки в борьбе между Лейпцигом который будет доказывать свою состоятельность в матче с Манчестер Сити. Думаю что состояние нынешнего Лейпцига не сможет на равных конкурировать в этом противостоянии с Ман Сити.
Хочется конечно же посмотреть все сегодняшние матчи . Но матч Шахтёра и Шерифа, а также ПСЖ и Брюгге уж очень интригуют .
Ну что, будем делать посмотреть !!! Удачи всем и самое главное чтобы без травм ! Всем Добра !!!
NOVA
NOVA
сегодня в 12:42
вперед Реал, главное не проиграть, ведь первое место в группе все таки лучше!!!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 11:51
Сегодня за Лейпциг!
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