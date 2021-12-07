«Реал» и «Интер» поделят первое место, драка за спиной «Ливерпуля». Расклады перед заключительным туром в ЛЧ.

Охотимся за интригами.
Приводим выдержку из регламента Лиги чемпионов, которая поможет разобраться в турнирных хитросплетениях. Итак, в случае равенства очков у двух и более команд в группе в ход идут дополнительные показатели в порядке убывания значимости:
1. Результаты игр между собой (количество очков, разница забитых и пропущенных мячей)
2. Разница забитых и пропущенных мячей во всех матчах группового турнира.
3. Количество голов во всех матчах.
«Соккер.ру» напоминает, что с нынешнего сезона в турнирах УЕФА больше не придают особого статуса голам, забитым в гостях. Правило выездного гола больше не действует.
Группа «A»
Матчи 6-го тура: «РБ Лейпциг» (4*) — «Манчестер Сити» (12); «Пари Сен-Жермен» (8) — «Брюгге» (4).
*в скобках указано количество очков после пяти туров.
«Манчестер Сити». Команда Хосепа Гвардиолы недосягаема, «горожане» — досрочный победитель группы. Вне зависимости от результатов последнего тура «Манчестер Сити» останется на первом месте.
«Пари Сен-Жермен». Проиграв «Ман Сити» в пятом туре, парижане лишились шансов на первое место, однако вышли в плей-офф со второй строчки благодаря победе «РБ Лейпциг» над «Брюгге».
«РБ Лейпциг». Оставшийся без тренера после увольнения Джесси Марша «РБ Лейпциг» в заочной борьбе с «Брюгге» определит обладателя путевки в 1/16 финала Лиги Европы. Перед заключительным туром у третьей и четвертой команд группы «A» одинаковое количество очков, но у «Лейпцига» преимущество по личным встречам: соискатели третьей строчки обменялись победами, но общий счет личных встреч в пользу немецкого клуба — 6:2. Таким образом, представителю Бундеслиги достаточно набрать в последнем туре не меньше очков, чем «Брюгге». Устроит даже поражение от «Ман Сити», если бельгийцы проиграют в Париже.
«Брюгге». Соответственно, «Брюгге» необходимо набрать больше очков, чем «РБ Лейпциг». Победа над ПСЖ отправит бельгийцев в плей-офф, если «РБ Лейпциг» не сумеет в своем матче обыграть команду Гвардиолы. «Брюгге» хватит и ничьей, если конкурент проиграет в параллельном матче.
Группа «B»
Матчи 6-го тура: «Милан» (4) — «Ливерпуль» (15); «Порту» (5) — «Атлетико» (4).
«Ливерпуль». Вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов с первого места.
«Порту». «Драконы» займут второе место, если выиграют у «Атлетико», хотя для выхода в плей-офф Лиги чемпионов им хватит и ничьей, если «Милан» потеряет очки в игре с «Ливерпулем». «Порту» держит судьбу второго места в своих руках, а преимущество над «Миланом» по личным встречам (1:0; 0:0) повышает шансы португальцев.
«Милан». «Россонери» могут стать первой командой, пробившейся в плей-офф Лиги чемпионов, после трех поражений на старте группового этапа. Команде Стефано Пиоли нужны 3 очка в матче с «Ливерпулем», который предстанет не в сильнейшем составе. Победа гарантирует «Милану» еврокубковую весну, а в каком турнире она будет — зависит от результата матча между «Порту» и «Атлетико». Итальянцы станут вторыми в группе в случае ничьей в пиренейской паре, займут третью строчку, если выиграет «Порту», а в случае победы «Атлетико» придется считать голы во всех матчах группового этапа, так как в очных схватках «россонери» и «матрасники» обменялись победами, а общий счет их матчей — 2:2.
«Атлетико». Мадридцы выйдут в плей-офф, если выиграют у «Порту», а «Милан» потеряет очки. В случае синхронных побед «Атлетико» и «Милана» участника плей-офф Лиги чемпионов определит разность или количество голов во всех матчах, хотя есть и совсем необычный вариант: если «Атлетико» выиграет у «Порту» 2:0, а «Милан» победит «Ливерпуль» 1:0, то у итальянцев и испанцев будет по 7 очков, равенство по личным встречам и одинаковая голевая статистика — 6:7. Эта дуэль может зайти в такие дебри дополнительных показателей, как дисциплинарная статистика и коэффициенты УЕФА.
Группа «C»
Матчи 6-го тура: «Аякс» (15) — «Спортинг» (9); «Боруссия Дортмунд» (6) — «Бешикташ» (0).
«Аякс». Выходит в 1/8 финала Лиги чемпионов с первого места.
«Спортинг». Выходит в 1/8 финала Лиги чемпионов со второго места.
«Боруссия Дортмунд». Отправляется в 1/16 финала Лиги Европы с третьей строчки.
«Бешикташ». Финиширует последним в «группе без интриг».
Группа «D»
Матчи 6-го тура: «Реал» (12) — «Интер» (10); «Шахтер» (1) — «Шериф» (6).
«Реал». Как и «Интер», обеспечил себе участие в 1/8 финала Лиги чемпионов, но в последнем туре мадридцы и миланцы в очной схватке определяет победителя группы. Это трудно считать формальностью, ведь финиш на первой строчке избавляет от встреч в первом раунде плей-офф с «Манчестер Сити», «Ливерпулем», «Аяксом», «Баварией» и, скорее всего, с «Челси». «Реал» финиширует первым, если не проиграет «Интеру» на «Сантьяго Бернабеу».
«Интер». Соответственно, «нерадзурри» устроит только победа в столице Испании. Если удастся взять у «Реала» реванш за домашнее поражение, то «Интер» станет победителем группы.
«Шериф». Досрочно забронировал за собой третье место и еврокубковую весну в Лиге Европы, где начнет со стыковых матчей (1/16 финала).
«Шахтёр». Займет четвертое место в группе.
Во всех этих перепитиях , для меня лично будет очень интересно посмотреть на матч Шахтёра с Шерифом и пижонами ПСЖ с Брюгге.
Первый матч больше всего притягивает конечно же тем что в нём будет играть Шериф, который стал в этом сезоне открытием для многих, если не сказать для всех клубов и тренерских штабов всей Европы. Хотя этот матч ничего не решит в раскладе этой группы, но Шахтёр Де Дзерби играя в родных стенах, должен всё таки перед своими болельщиками показать себя и добиться победы. И вот мне интересно посмотреть что может на это ответить Шериф Вернидуба. И вот тут могут быть подарки для Шахтёра. Очень жду этого матча, как и матча ПСЖ с Брюгге. И ведь Брюгге тоже может преподнести сюрприз 🎁 пижонам из Парижа. Брюгге нужно срочно брать очки в борьбе между Лейпцигом который будет доказывать свою состоятельность в матче с Манчестер Сити. Думаю что состояние нынешнего Лейпцига не сможет на равных конкурировать в этом противостоянии с Ман Сити.
Хочется конечно же посмотреть все сегодняшние матчи . Но матч Шахтёра и Шерифа, а также ПСЖ и Брюгге уж очень интригуют .
Ну что, будем делать посмотреть !!! Удачи всем и самое главное чтобы без травм ! Всем Добра !!!
Во всех этих перепитиях , для меня лично будет очень интересно посмотреть на матч Шахтёра с Шерифом и пижонами ПСЖ с Брюгге.
Первый матч больше всего притягивает конечно же тем что в нём будет играть Шериф, который стал в этом сезоне открытием для многих, если не сказать для всех клубов и тренерских штабов всей Европы. Хотя этот матч ничего не решит в раскладе этой группы, но Шахтёр Де Дзерби играя в родных стенах, должен всё таки перед своими болельщиками показать себя и добиться победы. И вот мне интересно посмотреть что может на это ответить Шериф Вернидуба. И вот тут могут быть подарки для Шахтёра. Очень жду этого матча, как и матча ПСЖ с Брюгге. И ведь Брюгге тоже может преподнести сюрприз 🎁 пижонам из Парижа. Брюгге нужно срочно брать очки в борьбе между Лейпцигом который будет доказывать свою состоятельность в матче с Манчестер Сити. Думаю что состояние нынешнего Лейпцига не сможет на равных конкурировать в этом противостоянии с Ман Сити.
Хочется конечно же посмотреть все сегодняшние матчи . Но матч Шахтёра и Шерифа, а также ПСЖ и Брюгге уж очень интригуют .
Ну что, будем делать посмотреть !!! Удачи всем и самое главное чтобы без травм ! Всем Добра !!!