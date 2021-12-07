Стыковой матч «Реала» и «Интера». Сразятся, чтобы избежать встреч с «Ман Сити», «Ливерпулем» или «Баварией» в 1/8 финала ЛЧ

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сегодня, 16:30

Главный матч вторника в Лиге чемпионов.

Матч №1 для нейтральных зрителей

Встреча «Реала» и «Интера» — хедлайнер сегодняшнего вечера в Лиге чемпионов. В группе «A» лидеры уже определены, «Манчестер Сити» и ПСЖ заняли свои места, а заочная борьба «РБ Лейпциг» и «Брюгге» за путевку в Лигу Европы — второстепенная интрига. «Аякс», «Спортинг», дортмундская «Боруссия» и «Бешикташ» уже знают свои итоговые места, а в группе «B» интересная драка за вторую строчку, но там нужно следить сразу за двумя матчами, причем «Ливерпуль» не выставит всех сильнейших против «Милана», а «Порту» против «Атлетико» — спорная по яркости афиша.

«Реал» и «Интер» уже обеспечили себя путевками в 1/8 финала, однако встреча двух участников плей-офф не является чистой формальностью, ведь есть большая разница, с какого места выходить из группы. Победитель квартета точно избежит встречи в 1/8 финала с «Баварией», «Ман Сити», МЮ , «Ливерпулем», резвым «Аяксом». С большой долей вероятности эту компанию дополнит и действующий победитель Лиги чемпионов — «Челси». «Реалу» и «Интеру» есть за что сражаться. Мадридцам для выполнения задачи достаточно не проиграть, «нерадзурри» устроит только победа на «Сантьяго Бернабеу».

Важно знать о «Реале»

1. «Реал» выиграл 4 из 5 матчей в нынешней Лиге чемпионов, однако сенсационное домашнее поражение от «Шерифа» (1:2) во втором туре не позволило команде Карло Анчелотти досрочно отпраздновать победу в группе.

2. «Королевский клуб» подходит к решающему матчу группового этапа ЛЧ с серией из 8 побед. Также «сливочные» выиграли 10 из 11 последних матчей, а самое свежее поражение команда Карло Анчелотти потерпела больше двух месяцев назад — 3-го октября от «Эспаньола» (1:2).

3. «Реал» забил в пяти матчах Лиги чемпионов 12 голов, и ровно в половине из них явно поучаствовал Карим Бензема — 5 решающих ударов и 1 ассист. Против «Интера» француз не сыграет из-за повреждения. Невосполнимая потеря.

Важно знать об «Интере»

1. «Интер» впервые за четыре последних розыгрыша сумел выйти в плей-офф Лиги чемпионов. В сезонах 2018/19 и 2019/20 «нерадзурри» занимали третьи места в своих группах, а в прошлом розыгрыше финишировали последними в квартете с «Реалом», гладбахской «Боруссией» и «Шахтером».

2. Как и «Реал», «Интер» может похвастаться 11-матчевой беспроигрышной серией во всех турнирах (9 побед, 2 ничьи). Пять матчей подряд команда Симоне Индзаги выигрывает, причем в четырех последних обходится без пропущенных голов, а забивает не меньше двух. В итальянском клубе полностью довольны работой Индзаги и якобы уже предлагают ему подписать новый контракт на улучшенных условиях.

3. «Интер» — самая бьющая команда Лиги чемпионов после пяти туров. В среднем футболисты итальянского клуба наносят 20.2 ударов по воротам соперника за игру. «Реал» по этому показателю на втором месте — 19.2. Спасибо «Шерифу» и «Шахтеру».

Три факта из истории противостояния «Реала» и «Интера»:

1. Первый матч завершился минимальной победой «Реала» со счетом 1:0, причем решающий гол на «Джузеппе Меацца» Родриго забил на 89-й минуте. У «сливочных» три подряд победы над «Интером» с учетом встреч прошлой осенью — 3:2, 2:0, 1:0.

2. Карло Анчелотти выиграл у Симоне Индзаги все три встречи в их тренерской дуэли, причем все победы одержаны в один мяч: дважды более опытный итальянец выигрывал с «Наполи» у «Лацио» Индзаги 2:1, плюс победа «Реала» над «Интером» в первом круге группового этапа ЛЧ .

3. «Реал» выиграл шесть последних матчей у «Интера» на своем поле. Свою единственную победу в Мадриде «нерадзурри» одержали в четвертьфинале Кубка чемпионов 1966/67 со счетом 2:0.

Составы, потери, тактика

- Карим Бензема почувствовал дискомфорт в субботнем матче с «Сосьедадом» и пропустит решающую схватку в Лиге чемпионов, но в той же игре против басков Карло Анчелотти получил готовое решение на матч против «Интера»: вышедший на замену Лука Йович отдал результативную передачу на Винисиуса и забил сам. Серб заслужил выход в стартовом составе в Лиге чемпионов.

- Карло Анчелотти внесет несколько изменений в стартовый состав, отталкиваясь от физического состояния футболистов. «Реал» последние недели проводит в плотном графике, а в конце этой недели у лидеров Ла Лиги еще один важнейший матч — мадридское дерби с «Атлетико» в чемпионате.

- Карлос Каземиро и Ферлан Менди рискуют пропустить первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, если получат желтые карточки сегодня. В матче с «Интером» логично оставить этих футболистов на скамейке.

Предполагаемый состав «Реала» (4-3-3): Куртуа — Васкес, Эдер Милитао, Алаба, Начо (Марсело) — Камавинга, Вальверде, Кроос — Асенсио, Винисиус (Родриго), Йович.

- Пять игроков не смогут помочь «Интеру» в матче с «Реалом»: Дармиан, Де Врей, Хоакин Корреа, Коларов и Раноккья.

- Д`Амброзио должен сыграть в центре обороны вместе со Шкриньяром и Бастони.

- Видаль может выйти в стартовом составе вместо Хакана Чалханоглу, который будет вариантом для усиления игры в атаке.

Предполагаемый состав «Интера» (3-5-2): Ханданович — Д`Амброзио, Шкриньяр, Бастони — Думфрис, Брозович, Барелла, Видаль, Перишич — Мартинес, Джеко.

Прогноз «Соккер.ру»: «Реал» всецело полагается на индивидуальные качества своих лидеров, и отсутствие Бензема может сыграть решающую роль, тем более в обороне команда Анчелотти далеко не идеальна и в последних матчах пропустила меньше, чем заслужила. Набравший ход «Интер» действительно может выиграть на «Сантьяго Бернабеу», хотя это классическая игра на три результата. На этот раз без точного прогноза.