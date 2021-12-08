«Барселона» и Миранчук на пороге в ЛЕ и квартет без аутсайдеров. Расклады перед развязкой группового этапа Лиги чемпионов

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сегодня, 13:04

Для 13 из 16 клубов борьба не завершена.

Напомним о регламенте, ведь не исключено равенство по очкам между командами. В группах с «Е» по «Н» многие клубы идут ноздря в ноздрю. В случае равенства очков у двух и более команд учитывают дополнительные показатели:

1. Результаты игр между собой (количество очков, разница забитых и пропущенных мячей)

2. Разница забитых и пропущенных мячей во всех матчах группового турнира.

3. Количество голов во всех матчах.

На данный момент знаем имена 12 из 16 участников плей-офф Лиги чемпионов, а еще 5 из 8 участников раунда на выбывание в Лиге Европы. Но осталось семь путевок в два престижных турнира, и многие команды застряли на грани, где вчера побывал «Милан» — могли зацепиться за второе место, но проиграли «Ливерпулю» и остались четвертыми.

Группа «Е»

Матчи 6-го тура: «Бавария» (15*) — «Барселона» (7); «Бенфика» (5) — «Динамо» (1).

* — в скобках указано количество очков после пяти туров.

«Бавария». После пяти побед вышли в плей-офф Лиги чемпионов, но поскольку Левандовски не получил «Золотой мяч», который забрал домой бывший капитан «Барселоны», то «Бавария» может по привычке оторваться на каталонцах, раз не сможет сыграть с ПСЖ .

«Барселона». Решающий день для тренера Хави. Наставник приободрял себя и команду разговорами о победе в Мюнхене, да и Нагельсманн может поберечь многих основных игроков сегодня. Но каталонцы проигрывали «Бетису», а «Бавария» на две головы выше.

«Бенфика». У «орлов» сложный год. Во-первых, потеряли титул – «Спортинг» после девятнадцатилетней паузы снова стал лучшим. Во-вторых, хотя прошли в групповой раунд ЛЧ , а выступают там неоднозначно. Если немцы помогут в параллельном поединке, то победа над «Динамо» отправит Жорже Жезуша в плей-офф ЛЧ . Одновременно отмечаем, что в Лиссабоне неспокойно – арестован президент клуба, подозревается в отмывании денег, а скандальный разгром аутсайдера, потерявшего почти весь состав и выпустившего двух голкиперов в основе, подпортил «орлам» репутацию. Им нужен прорыв – победа над киевлянами и поражение «Барселоны».

«Динамо» Киев. За победу в Лиге чемпионов дают 2.8 млн евро. Для киевского клуба это огромные деньги, поэтому попытаются заработать в Лиссабоне, пусть даже турнирной мотивации нет – уже стали последними в группе. Луческу хорошо начал, но сейчас «Динамо» с опорником Гармашем в атаке смотрится странно, поэтому «Бенфике» не завидуем – понятия не имеем, как развернется игра, где Яремчуку нужна победа, а его соотечественникам – заслужить прощение части фанатов достойной игрой.

Группа «F»

Матчи 6-го тура: «Манчестер Юнайтед» (10) — «Янг Бойз» (4); «Аталанта» (6) — «Вильярреал» (7).

«Манчестер Юнайтед». Не стали первым в истории английским клубом с 6 победами в группе, как «Ливерпуль», зато после подвигов Роналду вышли в 1/8 финала Лиги чемпионов с первого места (при равенстве с «Вильярреалом» окажутся выше по личным встречам).

«Вильярреал». Победитель Лиги Европы сам хозяин своего счастья. Не проиграют в Бергамо – будут в плей-офф Лиги чемпионов. Две победы над «Янг Бойз» означают, что испанцы ниже третьего места не опустятся, так что им психологически легко.

«Аталанта». Гасперини повторил за «Спартаком» — обыграл Спаллетти в Неаполе. Теперь «Аталанта» в четырех очках от первого места в Серии А. Но, в отличие от лидера «Милана», может выйти в плей-офф Лиги чемпионов. Для этого надо обыграть «Вильярреал», ничья не устроит.

«Янг Бойз». В этом квартете все могут пройти в евровесну, поэтому для швейцарцев поединок на «Олд Траффорд» — матч жизни. Рангник вступает в права главного в МЮ , может экспериментировать с составом и тактикой, поберечь Роналду. У «Янг Бойз» слишком много потерь, чтобы верить в сенсацию, но в ЛЧ все бывает. Дома ведь МЮ обыграли.

Группа «G»

Матчи 6-го тура: «Вольфсбург» (5) — «Лилль» (8); «Зальцбург» (7) — «Севилья» (6).

«Лилль». Чемпионы Франции, которые терпят бедствие в национальной лиге, могут выйти в плей-офф ЛЧ с первого места. Но попали в квартет без фаворитов. Если «Вольфсбург» сегодня обыграет французов, то обойдет их в таблице по личным встречам – в первом туре сыграли 0:0 в гостях.

«Зальцбург». Австрийцы могут разбавить компанию клубов из топ-5 в плей-офф, но только если выдержат атаки «Севильи» в домашнем поединке. В случае ничьей в Испании учтут не количество гостевых мячей, а разницу во всех играх группы, и здесь пока тоже равенство.

«Севилья». Подопечные Лопетеги могут стать первыми – если вместе с немцами одержат параллельную победу, а могут и последними, если уступят, а «Вольфсбург» наберет три очка. Самая запутанная из групп. К слову, в любимую Лигу Европы «Севилья» отправится, если проиграет, а у немцев случится ничья.

«Вольфсбург». Устроит только победа, поскольку ничья уравняет показатели с испанцами, только если «Севилья» уступит. Но по личным встречам выше будет титулованный клуб из Андалусии. «Волки» окажутся сытыми, если «доги» будут биты. «Лилль» — упрямый, будет сложнейший матч с непредсказуемой развязкой.

Группа «Н»

Матчи 6-го тура: «Зенит» (4) — «Челси» (12); «Ювентус» (12) — «Мальме» (1).

«Челси». Побеждают «Зенит» — остаются первыми в группе. А это Тухелю нужно, ведь уже выиграли квартеты очень серьезные и неудобные команды вроде «Баварии» или «Реала». Победитель ЛЧ с радостью бы получил не такой грозный жребий (хотя ПСЖ в своей группе второй – все зависит от везения). С другой стороны, «Челси» сразу не может встретиться с англичанами, а МЮ , «Ливерпуль» и МС выиграли свои квартеты.

«Ювентус». Боятся Аллегри достаточно сильно, чтобы в домашней игре против «Мальме» — свежеиспеченного чемпиона Швеции, сыграть на победу. Гол с углового от Куадрадо и зимнее пробуждение Дибалы улучшили настроение после поражения от «Аталанты». Сегодня шведам вряд ли светят очки.

«Мальме». Тысячи фанатов выбежали на поле после победы теперь уже бывшего соперника «Зенита» в национальном первенстве. Команда не поднимется выше четвертого места в ЛЧ , так что в Турине задача понятная – нестыдно проиграть.

«Зенит». Опытный коллектив Семака не из тех, кто принципиально подходит к матчам, которые не имеют значения. С другой стороны, неудача против «Челси» может ударить по амбициям и навредить подготовке к битве с «Динамо». Непростой поединок в любом случае – в гостях победители Лиги чемпионов, а «Зенит» забыл вкус серьезных побед в престижном турнире.