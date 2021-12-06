В АПЛ идеальный сезон: трое в погоне за титулом и толпа претендентов на четвертое место

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сегодня, 12:43

Давно не было настолько весело!

Трое в чемпионской гонке — редкость для АПЛ

При всех достоинствах английского чемпионата яркая борьба за титул в Премьер-Лиге не входит в перечень обязательных развлечений. «Большая четверка» родила «Большую шестерку», но в действительности претендентов на трон в лучшем случае двое, а иногда и один. Это наглядно подтверждают недавние триумфы «Ман Сити» и «Ливерпуля»: «горожане» в сезоне 2017/18 опередили ближайшего преследователя на 19 очков, а «красные» ответили 18 очками форы два года спустя.

Между двумя этими сезонами был чемпионат, в котором «Ман Сити» и «Ливерпуль» до последнего тура шли ноздря в ноздрю, оставив всех остальных в другой лиге (занявший третью строчку «Челси» отстал на четверть сотни баллов). В предыдущем розыгрыше тоже не было золотой интриги, пусть итоговый перевес команды Гвардиолы над МЮ и составил всего 8 очков: «красные дьяволы» были рады второму месту, реальными претендентами на чемпионство их считать не приходилось, сколько бы ни пускали пыль в глаза волевыми победами.

Соискатели титула в Английской Премьер-Лиге, они почти как ситхи, которых всегда двое, ни больше ни меньше. В АПЛ «правило двух» трактуют по своему: максимум два клуба в гонке за «золотом». Но можно обойтись и одним. Хочется верить, что нынешний сезон станет исключением, ведь после 15 туров три команды идут в радиусе 2 очков друг от друга на вершине таблицы, причем и «Ливерпуль», и «Челси», и «Манчестер Сити» уже успели вкусить единоличное лидерство, а прошедший уикенд назначил нового «царя горы» взамен допустившего осечку.

«Путь чемпионов» в АПЛ

1. «Манчестер Сити» - 35 очков (11В 2Н 2П)

2. «Ливерпуль» - 34 очка (10В 4Н 1П)

3. «Челси» — 33 очка (10В 3Н 2П)

- «Челси» единолично лидировал в АПЛ на протяжении двух последних месяцев, но поражение от «Вест Хэма» отбросило команду Томаса Тухеля на третью строчку.

- В прошедшую субботу во главе таблицы успели побывать три команды: сначала на первой строчке был «Челси», однако поражение в лондонском дерби сделало положение «синих» уязвимым, чем воспользовались конкуренты. Сначала «Ливерпуль» на 90+4 минуте вырвал победу у «Вулверхэмптона» и вознес себя на вершину. Впрочем, «красные» лидировали всего пару часов, а в онлайн-таблице и того меньше, ведь «Ман Сити» забил быстрый гол «Уотфорду» и без проблем положил в копилку 3 очка.

- Забавно, что лидера Премьер-Лиге своими результатами «выбрал» идущий на четвертом месте «Вест Хэм»: «молотобойцы» нанесли «Ливерпулю» и «Челси» поражения с одинаковым счетом 3:2, а вот «Манчестер Сити» справился с командой Дэвида Мойеса (2:1), что дает преимущество над конкурентами.

- «Манчестер Сити» выиграл в АПЛ пять матчей подряд, победная серия «Ливерпуля» насчитывает четыре встречи, общий счет которых 13:1. А вот «Челси» выиграл только дважды в пяти последних турах, причем одну из этих побед сам Тухель назвал «краденой».

«Путь Лиги чемпионов» в АПЛ

Круг борцов за титул очерчен, и порядок, в котором они финишируют, не хотелось бы знать до последнего тура. Но уже сейчас без особого риска ошибиться можно предположить, что «Манчестер Сити», «Ливерпуль» и «Челси» займут весь пьедестал и оставят остальным клубам только одну путевку в Лигу чемпионов на всех. Драка за четвертое место будет отчаянно, не исключено, что сюжет окажется даже более закрученным и непредсказуемым, чем в чемпионском кластере, где тот же «Сити» может включить форсаж и уйти в отрыв от конкурентов.

4. «Вест Хэм» - 27 очков (8В 3Н 4П)

5. «Тоттенхэм» - 25 очков (8В 1Н 5П)

6. «Манчестер Юнайтед» — 24 очка (7В 3Н 5П)

7. «Арсенал» — 23 очка (7В 2Н 5П)

- «Вест Хэм» пока задает тон в этой борьбе, однако «самый английский лидер АПЛ » не может чувствовать себя спокойно и уверенно даже после победы над «Челси», ведь у «Тоттенхэма» матч в запасе, так что по потерянным очкам «шпоры» на шажок впереди.

- 14 матчей и у «Арсенала», который постарается сегодня обыграть «Эвертон», что позволит «канонирам» обойти МЮ с «Тоттенхэмом» в таблице и дышать в спину «Вест Хэму».

- В двух предыдущих розыгрышах АПЛ «Лестер» терял позицию в зоне Лиги чемпионов в предпоследних турах. Теперь «лисы» скатились в середину таблицы, а в роли дерзких выскочек, бросивших вызов осколкам «Большой шестерки», выступает «Вест Хэм», который в прошлом сезоне был шестым.

- Если «молотобойцам» удастся попасть в Лигу чемпионов, это будет их лучший результат на внутренней арене с момента основания Премьер-Лиги в сезоне 1992/1993. «Вест Хэм» еще не поднимался выше пятой строчки (1998/99) в АПЛ .

- Половина соискателей путевки в Лигу чемпионов уже сменили тренеров по ходу чемпионата: Антонио Конте заменил Нуну Эшпириту Санту в «Тоттенхэме», а Ральф Рангник пришел на место Оле-Гуннара Сульшера в МЮ . Был близок к отставке и Микель Артета после трех кряду поражений на старте чемпионата.