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Пике объяснил, почему «Барселона» стала середняком. Без Месси могут нырнуть в Лигу Европы

сегодня, 18:10
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Месси Лионель
Месси Лионель
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Левандовски Роберт
Левандовски Роберт
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Кавани Эдинсон
Кавани Эдинсон
Нападающий
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Последний раз боролись за Кубок УЕФА 17 лет назад.

«Бавария» будет мстить за Левандовски

Многие посмеиваются, что напарники Роберта собираются отыгрываться на команде, где Месси нет с лета, но сами немцы открыто говорят – не согласны, что Лионель заслужил «Золотой мяч 2021» сильнее, чем Роберт. Следовательно, каталонцы, которые ассоциируются у Мюллера и компании с аргентинцем, получат достойное сопротивление вместо легкого и дежурного.

Опрос на «Золотой мяч» снова получился скандальным – некоторые люди голосовали за «своего», а не лучшего. Журналисты из Африки и Европы – смотрят много европейского футбола, поскольку удобно из-за временных поясов, голосовали за поляка. А вот Южная Америка тащила Месси. Также за Лионеля журналисты из стран, где видят только редкие поединки из Старого света.

Лапорта на церемонии вручения ежегодных наград получил хет-трик – Месси, Путельяс и Педри забрали три главных приза. Левандовски всучили поднос для пиццы, обозванный призом лучшему форварду года. «Баварии» сегодня ничего не нужно, досрочно выиграли группу, вышли в плей-офф. Но поскольку играют в Мюнхене, провели неоднозначный поединок против «Боруссии» Д, а еще по-особому настраиваются на «Барселону», то вряд ли Хави сегодня ждет лёгкий вечер.

Победа немцев может выбросить каталонцев в Лигу Европы. В этом турнире испанцы еще ни разу в жизни не играли, а в Кубке УЕФА последний раз гостили в 2004-м, когда вылетели в 1/8-й финала от «Селтика».

У «Барселоны» футбол богатого середняка

Элитного – с высоким прессингом и контролем мяча против слабых оппонентов, но середняка. И по месту в таблице Ла Лиги, и по качеству футбола, когда нажимаем на болевые точки. Каталонцы проиграли «Бетису», причем атаки соперника были интереснее, а разница в счете могла стать крупнее, не будь в одной из атак микроскопического офсайда. Так что Куман ушел, а проблемы остались.

Пике в ответ на вопрос, почему «Барселона» настолько уступает «Баварии», был краток:

Дело в управлении клубов, все очень просто.

И сразу логичный вопрос. А где был 34-летний предприниматель, миллионер и филантроп, муж Шакиры, чемпион мира и Европы, пока Бартомеу и его директора Апокалипсиса издевались над великим клубом? Где была оценка Пике «проблем в управлении», когда Месси выдавали знаменитый контракт? О том соглашении в Испании сразу писали – будет тугой петлей на шее клуба, развалит финансовую систему и потянет за собой долги.

Если все так просто и читалось, то почему изнутри клуба годами допускали ошибки, не были испанской «Баварией» даже в лучшие времена уже без Гвардиолы? Да и на поле нелады. Сам Пике виноват в значительной части ошибок защиты, слабее заиграл в футбол. Тер Штеген то прекрасен, то ужасен. На правом краю не хватает молодого Дани Алвеса. Старичок из Бразилии сыграет еще пару матчей, но после периода дозаявок.

Можно согласиться с Нагельсманном, который ищет мотивацию для своей команды и нахваливал «Барселону» в интервью. Но Юлиан смог выделить только Френки Де Йонга – полузащитника мирового класса. «Ла Масия» уже подарила парочку талантов, но одни из них не могут сыграть – Фати и Педри, а другие сыроватые, чтобы в Мюнхене делать больно самой «Баварии». Конечно, все в Лиге чемпионов бывает.

Но куда чаще у команды Хави футбол, как у середняка, с узнаваемыми проблемами – в реализации, построении самих атак, реакции на контрвыпады, чем игра фаворита, который заблудился в парочке поражений и готов выйти из леса потерянных надежд.

Перестройка может оказаться неэффективной

Хави будет работать без живых денег на дорогие трансферы. По крайней мере, пока Лапорта не вкачает в клуб сотни миллионов евро от кредиторов, а Ла Лиге не увеличат лимиты на переходы и зарплаты. Испанцу можно лишь посочувствовать, ведь кривиться, как умеет, предстоит еще не раз. Начнем с элементарного – у «Барселоны» нет результативного центрального форварда. Агуэро ведь может завершить карьеру.

Проблемы с сердцем напугали Серхио, семья не хочет рисковать его жизнью, поэтому идут торги с врачами, спрашивают советов у друзей, вроде Месси, и сделают сложный выбор. Депай, как может, тащит «Барселону», но легко может разувериться в проекте под руководством Хави. Или же сам наставник захочет иначе строить атаку. Для начала Эрнандес занялся поисками опытного центрального форварда, который хотя бы «Эспаньолу» и «Бетису» забьет.

Пока остановились на Кавани, поскольку Эдинсон хочет покинуть МЮ и вряд ли входит в планы Рангника. Еще мечтают о Ферране Торресе, но это дорогое удовольствие. Могли забрать следующим летом свободным агентом, но поторгуются зимой. Хави легко бы составил список желаний – включил туда и Зиеша, и Вернера, и многих других. Вот только сильные клубы не любят отпускать приличных игроков зимой, Тухель будет против рождественской распродажи руками Грановской.

Между соперниками пропасть по качеству игры

Пике прав – «Бавария» и «Барселона» отличаются продуманностью в деталях. И привлекательностью проектов. Футболисты уже привыкли отказывать «Барселоне». Коутиньо и Гризманн шли играть в одном коллективе с самим Месси. Сейчас приходится адресовать передачи на Люка Де Йонга, не самого простого в общении Депая, а эта голландская мафия на международной арене ничего в последние годы не выигрывала.

Нидерланды пролетали мимо крупных турниров, а на Евро-2020 помогли создать одну из главных сенсация. Есть надежда на парочку испанцев – Фати, Гави и Педри. Школа «Барселоны» всегда выпускала талантливых ребят. Но между Месси, Иньестой, Хави и Де Ла Пенья, Кркичем и Адама Траоре есть большая разница. В клубе разучились раскрывать потенциал, как было во времена Бускетса.

А денег, чтобы возвращать домой потерянных учеников – как Сеска, Альбу и Пике, больше нет. Хотя за Ольмо придут, у Хави есть пунктик о доверии своим, сразу обозначил этот вектор. Но может просто повторить за Куманом сегодня. Увольнение Рональда де-факто «состоялось» в первом поединке «Баварии» и «Барселоны». Считанные разы в жизни доводилось видеть каталонцев у себя дома такими беспомощными и безутешно серыми.

Немцы выиграли «лишь» 0:3, но по смыслу были новые 2:8, ведь помним разницу по точным ударам – ноль против семи. Хави пару недель накачивает подопечных разговорами о победе над «Баварией», напоминает, что надо играть за честь «Барселоны». Но когда годами разрушали, сложно создать за несколько недель. Каталонцы в разобранном состоянии, и хотя талант имеется, класс растеряли.

Пока Месси делает дубли в ЛЧ в составе ПСЖ, «Барселона» уповает на дерзость «Динамо» против «Бенфики». Только неудача португальцев страхует от вылета в Лигу Европы в случае поражение в Мюнхене. Если же португальцы выиграют, а испанцы выгрызут ничью, то «Барселона» вылетит – «Бенфика» дома разгромила Кумана 3:0, а в гостях не проиграла.

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Все комментарии
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
сегодня в 20:31
Увы, скорее всего, победит Бавария...
sash71
sash71
сегодня в 19:55, ред.
К сожалению стоит признать Барселона даже не середнячок сейчас. Да, я фанат Барсы, но то во что превратили клуб (как говорят в Каталонии: Барселона больше чем клуб ) поражает не только бывалых болел, но ярых ненавистников. Ну кому нужно это последнее Эль Классико ? Стыд и позор. Все, весь мир хочет наблюдать Эль Классико от которого в жилах кровь закипает, от которого адреналин не даёт уснуть всю ночь, от которого эмоции целую неделю будоражат разум. То что Лапорта хочет как-то выкрутиться и не дать клубу совсем «здохнуть» похвально, но брать в состав каких то непонятные личности это уже перебор. Когда Барселону охватила идея назначения Хави на тренерский мостик я сразу сказал, что с этого рояля ничего толкового не получится. У Хави нет никакого опыта тренерства. Уже видно что все его действия основаны просто на интуиции.
Остаётся только ждать, но мне видится путь Барселоны, это путь некогда грозного Милана.
СДС
СДС ответ DXTK (раскрыть)
сегодня в 19:49
Уважение тебе за твою объективность .... Особенно в 13 году там вообще без вариантов было в отличие от 21 .... Просто все не хотят об этом вспоминать .... И последний скандал , цитирую...... У Роналду только одна цель — уйти на пенсию с большим количеством «Золотых мячей», чем у Месси. Он сам сказал мне об этом», — говорил Ферре в интервью The New York Times.
Евгений Сибель
Евгений Сибель
сегодня в 19:16
У Левандовски личная мотивация забить в 10 матче лч подряд.
А Барсе нужно в ЛЕ для психологической терапии.
DXTK
DXTK
сегодня в 18:57, ред.
при чем тут Месси?......он игрок ПСЖ......если так хотите реванша за ЗМ ждите в 1/8 матч Бавария - ПСЖ........ Барса уже никакого отношения к этому не имеет у нее свои проблемы, еще вписываться за то что у франц футбола яиц нету и те за 20 год не отдали ЗМ поляку..........

PS че Баварские немки не ныли когда Роналду забрал у Рибери или Роббена ЗМ 13 года с треблом у Баварии? , и у Нойера ЗМ в 14 году с титулом ЧМ?.........а тут сопли размазали........ вот тогда точно было ограбление века.....................
shlomo
shlomo
сегодня в 18:33
Спасибо за статью....ну что, для Барсы заключительный поединок в Мюнхене становится наверное самым важным в этом году....для гарантированного выхода из группы каталонцам нужна победа.... в этой истории очень важно, какой состав выставит Нагельсманн (на выходных Бавария серьезно выложилась в Дортмунде...).... с другой стороны, шанс высадить из ЛЧ Барсу тоже можно считать отличной мотивацией (впервые за 17 лет плей-офф ЛЧ рискует пройти без Барселоны ... а еще Бавария может стать второй в истории ЛЧ командой, которая дважды сумела выиграть все 6 матчей в группе (впервые это удалось ей в триумфальном сезоне-2019/20.....Реал набирал 18 очков в группе в 2011 и 2014 годах....).... так что, если у Барсы и есть проблемы с составом, то у Баварии хватает обоймы, чтобы компенсировать свои....
Elliada
Elliada
сегодня в 18:33
Вся надежда на Динамо Киев.
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