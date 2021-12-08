Пике объяснил, почему «Барселона» стала середняком. Без Месси могут нырнуть в Лигу Европы

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сегодня, 18:10

Последний раз боролись за Кубок УЕФА 17 лет назад.

«Бавария» будет мстить за Левандовски

Многие посмеиваются, что напарники Роберта собираются отыгрываться на команде, где Месси нет с лета, но сами немцы открыто говорят – не согласны, что Лионель заслужил «Золотой мяч 2021» сильнее, чем Роберт. Следовательно, каталонцы, которые ассоциируются у Мюллера и компании с аргентинцем, получат достойное сопротивление вместо легкого и дежурного.

Опрос на «Золотой мяч» снова получился скандальным – некоторые люди голосовали за «своего», а не лучшего. Журналисты из Африки и Европы – смотрят много европейского футбола, поскольку удобно из-за временных поясов, голосовали за поляка. А вот Южная Америка тащила Месси. Также за Лионеля журналисты из стран, где видят только редкие поединки из Старого света.

Лапорта на церемонии вручения ежегодных наград получил хет-трик – Месси, Путельяс и Педри забрали три главных приза. Левандовски всучили поднос для пиццы, обозванный призом лучшему форварду года. «Баварии» сегодня ничего не нужно, досрочно выиграли группу, вышли в плей-офф. Но поскольку играют в Мюнхене, провели неоднозначный поединок против «Боруссии» Д, а еще по-особому настраиваются на «Барселону», то вряд ли Хави сегодня ждет лёгкий вечер.

Победа немцев может выбросить каталонцев в Лигу Европы. В этом турнире испанцы еще ни разу в жизни не играли, а в Кубке УЕФА последний раз гостили в 2004-м, когда вылетели в 1/8-й финала от «Селтика».

У «Барселоны» футбол богатого середняка

Элитного – с высоким прессингом и контролем мяча против слабых оппонентов, но середняка. И по месту в таблице Ла Лиги, и по качеству футбола, когда нажимаем на болевые точки. Каталонцы проиграли «Бетису», причем атаки соперника были интереснее, а разница в счете могла стать крупнее, не будь в одной из атак микроскопического офсайда. Так что Куман ушел, а проблемы остались.

Пике в ответ на вопрос, почему «Барселона» настолько уступает «Баварии», был краток:

Дело в управлении клубов, все очень просто.

И сразу логичный вопрос. А где был 34-летний предприниматель, миллионер и филантроп, муж Шакиры, чемпион мира и Европы, пока Бартомеу и его директора Апокалипсиса издевались над великим клубом? Где была оценка Пике «проблем в управлении», когда Месси выдавали знаменитый контракт? О том соглашении в Испании сразу писали – будет тугой петлей на шее клуба, развалит финансовую систему и потянет за собой долги.

Если все так просто и читалось, то почему изнутри клуба годами допускали ошибки, не были испанской «Баварией» даже в лучшие времена уже без Гвардиолы? Да и на поле нелады. Сам Пике виноват в значительной части ошибок защиты, слабее заиграл в футбол. Тер Штеген то прекрасен, то ужасен. На правом краю не хватает молодого Дани Алвеса. Старичок из Бразилии сыграет еще пару матчей, но после периода дозаявок.

Можно согласиться с Нагельсманном, который ищет мотивацию для своей команды и нахваливал «Барселону» в интервью. Но Юлиан смог выделить только Френки Де Йонга – полузащитника мирового класса. «Ла Масия» уже подарила парочку талантов, но одни из них не могут сыграть – Фати и Педри, а другие сыроватые, чтобы в Мюнхене делать больно самой «Баварии». Конечно, все в Лиге чемпионов бывает.

Но куда чаще у команды Хави футбол, как у середняка, с узнаваемыми проблемами – в реализации, построении самих атак, реакции на контрвыпады, чем игра фаворита, который заблудился в парочке поражений и готов выйти из леса потерянных надежд.

Перестройка может оказаться неэффективной

Хави будет работать без живых денег на дорогие трансферы. По крайней мере, пока Лапорта не вкачает в клуб сотни миллионов евро от кредиторов, а Ла Лиге не увеличат лимиты на переходы и зарплаты. Испанцу можно лишь посочувствовать, ведь кривиться, как умеет, предстоит еще не раз. Начнем с элементарного – у «Барселоны» нет результативного центрального форварда. Агуэро ведь может завершить карьеру.

Проблемы с сердцем напугали Серхио, семья не хочет рисковать его жизнью, поэтому идут торги с врачами, спрашивают советов у друзей, вроде Месси, и сделают сложный выбор. Депай, как может, тащит «Барселону», но легко может разувериться в проекте под руководством Хави. Или же сам наставник захочет иначе строить атаку. Для начала Эрнандес занялся поисками опытного центрального форварда, который хотя бы «Эспаньолу» и «Бетису» забьет.

Пока остановились на Кавани, поскольку Эдинсон хочет покинуть МЮ и вряд ли входит в планы Рангника. Еще мечтают о Ферране Торресе, но это дорогое удовольствие. Могли забрать следующим летом свободным агентом, но поторгуются зимой. Хави легко бы составил список желаний – включил туда и Зиеша, и Вернера, и многих других. Вот только сильные клубы не любят отпускать приличных игроков зимой, Тухель будет против рождественской распродажи руками Грановской.

Между соперниками пропасть по качеству игры

Пике прав – «Бавария» и «Барселона» отличаются продуманностью в деталях. И привлекательностью проектов. Футболисты уже привыкли отказывать «Барселоне». Коутиньо и Гризманн шли играть в одном коллективе с самим Месси. Сейчас приходится адресовать передачи на Люка Де Йонга, не самого простого в общении Депая, а эта голландская мафия на международной арене ничего в последние годы не выигрывала.

Нидерланды пролетали мимо крупных турниров, а на Евро-2020 помогли создать одну из главных сенсация. Есть надежда на парочку испанцев – Фати, Гави и Педри. Школа «Барселоны» всегда выпускала талантливых ребят. Но между Месси, Иньестой, Хави и Де Ла Пенья, Кркичем и Адама Траоре есть большая разница. В клубе разучились раскрывать потенциал, как было во времена Бускетса.

А денег, чтобы возвращать домой потерянных учеников – как Сеска, Альбу и Пике, больше нет. Хотя за Ольмо придут, у Хави есть пунктик о доверии своим, сразу обозначил этот вектор. Но может просто повторить за Куманом сегодня. Увольнение Рональда де-факто «состоялось» в первом поединке «Баварии» и «Барселоны». Считанные разы в жизни доводилось видеть каталонцев у себя дома такими беспомощными и безутешно серыми.

Немцы выиграли «лишь» 0:3, но по смыслу были новые 2:8, ведь помним разницу по точным ударам – ноль против семи. Хави пару недель накачивает подопечных разговорами о победе над «Баварией», напоминает, что надо играть за честь «Барселоны». Но когда годами разрушали, сложно создать за несколько недель. Каталонцы в разобранном состоянии, и хотя талант имеется, класс растеряли.