Пропустил на 2-й – забил на 94-й. «Зенит» выдал спектакль в игре с «Челси»

1638997253

сегодня, 00:00

«Зенит» дал бой «Челси» и вырвал ничью на 94-й минуте. «Соккер.ру» — о ходе матча.

Стартовая пробуксовка

Парадоксально, но матч шестого тура был важнее даже для «Челси», чем для «Зенита». Понятно, что лондонцы уже обеспечили себе место в плей-офф Лиги чемпионов, а «Зенит» — в плей-офф Лиги Европы. Но в зависимости от позиции, первой или второй, «Челси» мог иметь небольшое преимущество в жеребьевке.

Понятно, что топ-клубы этим часто пренебрегают. Зато мы помним много случаев, когда уже в 1/8 финала образуются мощнейшие пары, а потом кто-то обязательно припомнит, что один из топов поленился побороться за первое место в группе. Без Рюдигера, но с Сарром, Саулем и Баркли состав «Челси» не казался самым оптимальным из возможных.

Однако и на откровенную массовую ротацию Томас Тухель не пошел, собрав смешанный вариант, который даже в таком виде должен быть предпочтительнее, чем любой вариант, избранные Сергеем Семаком. Первые минуты показали, что так оно и есть. И продемонстрировали, что может получиться серьезный провал «Зенита», чье отсутствие турнирной мотивации даже сильнее, чем у «Челси».

К счастью, так только показалось. Но «Челси» за это время успел открыть счет усилиями Вернера, ставший самым быстрым пропущенным для «Зенита» в ЛЧ , и создать еще очень опасное давление на ворота Кержакова, которому пришлось выручать. Так продолжалось до середины первого тайма.

Лучший отрезок

Пожалуй, только тогда психологические блоки сместились. «Челси» почувствовал, что все получается слишком легко. А вот «Зенит» наконец-то осознал, что нет смысла бороться за очередное «достойное» поражение, с умным видом тужиться и насупленно обороняться, а можно поиграть «на все деньги» и в открытую, поскольку терять действительно нечего.

Вот тогда понеслось! Стремительная контратака по центру, которая вывела Малкома один на один с вратарем, но завершилась ударом в Кепу, оказалась предвестником фестиваля. В тот момент можно было подумать, что «Зенит» упустил главный шанс всего матча. И режиссер трансляции это всячески подчеркивал, смакуя повторы, а главное – раздосадованное лицо Малкома, который кусал губы и проматывал эпизод в своих мыслях снова и снова – читалось по глазам.

Но следом был отличный момент у Азмуна, а потом «Зенит» стал пролетать центр поля слишком быстро. «Челси» не только получил плоды своей несобранности, накатившей после стартового успеха, но и стало понятно, почему этот вариант состава нельзя назвать оптимальным. Ослабла как раз центральная ось, лишенная Жоржиньо, Канте, Рюдигера. Тухель поэкспериментировал, и эксперимент вскрыл слабости.

Зенитовские техничные ребята наподобие Малкома, Клаудиньо, Азмуна получили пространство – и вот результат. До перерыва «Зенит» создал пять голевых моментов, четыре из которых – убойные. И реализовал два из них. Этого хватило, чтобы выйти вперед, и чтобы Тухель в перерыве серьезно пропесочил Сарра с Кристенсеном, а также Баркли и Сауля.

Отсидка в обороне

Но «Зенит» не был бы российским клубом, если бы не решил уберегать добытое в матче с фаворитом преимущество с начала второго тайма. Логику отчасти можно понять. Велик соблазн заиграть очень аккуратно, внимательно и надеяться, что «Челси» махнет на это дело и не будет пытаться все исправить.

А если продолжать так открыто набрасываться, то есть риск раскрыться и получить от техничного соперника гол. Но аккуратничать долго не получилось. Лукаку, который большую часть матча находился в спячке, вдруг проснулся и сравнял счет. Тут интересна реакция Семака, который перестроил игру, убрав Ракицкого и выпустив Кругового.

Кажется, «Зенит» образца концовки первого тайма его самого убедил в том, что команда способна на большее. Но на большее рассчитывал и Тухель, усилив контратакующий и дриблерский потенциал команды выходом Пулишича и Зиеша, а позднее и Хаверца с Алонсо. Так состав «Челси» стал обретать все более боевой характер.

Нечего терять

Но «Зенит» к тому времени сам включил режим «хочу большего», поэтому активность петербуржцев опять возросла. Неплохо завалили соперника угловыми, но воспользоваться ими не получилось. Как не удалось Азмуну снова реализовать моменты.

Будь он более везучим, мог бы исторического хет-трика добиться – все для этого у него было. А он еще в конце игры и травму получил. Закусившись в состоянии, когда усталость уже накатывает, а терять нечего обеим командам, команды позволили все решать реализации. И тут «Челси» вышел вперед – дубль на счету Вернера. Случилось это на 85-й минуте.

Вспомнились слова о достойном поражении, все такое. Опять. Но отсутствие страха сделало свое дело и подарило эффектную концовку в виде гола Оздоева в девятку после удара с лету с линии штрафной. Достойная ничья смотрится симпатичнее.

«Челси» стал только вторым в своей группе и может после жеребьевки об этом пожалеть. А обыгравший «Мальме» «Ювентус» возглавил квартет. Чисто статистически «Зенит» не уступил «Челси». По ударам петербуржцы были лучше – 18 против 13, пусть и 7:8 по попаданиям в створ. Мячом «Зенит» владел чуть меньше – 46 процентов.

Но точность передач у обеих команд держалась на уровне 85 процентов, что для российских команд очень высоко, можно даже сказать, что нехарактерно. Это говорит об ином уровне уверенности, отсутствии психологического блока, отсутствии компактной игры со стороны соперника и нехватке прессинга от него. Вот с такими условностями российские клубы могут сражаться. Осталось научиться делать это против соперников на максимуме мотивации, настроя и при оптимальной схеме.