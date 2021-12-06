Французские СМИ раскритиковали игру Месси в двух последних матчах ПСЖ

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сегодня, 00:01

ПСЖ завершил вничью последние два матча в рамках Лиги 1.

не сумел отметиться результативными действиями в этих двух играх, а авторитетные французские издания раскритиковали выступление аргентинца. L'Equipe поставил Лео оценку 4 из 10 за матчи против «Ниццы» (0:0) и «Ланса» (1:1), а Le Parisien оценил игру Месси на 3 балла в матче с «Ниццей» и на 4 балла во встрече с «Лансом».