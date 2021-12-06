Французские СМИ раскритиковали игру Месси в двух последних матчах ПСЖ

ПСЖ завершил вничью последние два матча в рамках Лиги 1.
Лионель Месси не сумел отметиться результативными действиями в этих двух играх, а авторитетные французские издания раскритиковали выступление аргентинца. L'Equipe поставил Лео оценку 4 из 10 за матчи против «Ниццы» (0:0) и «Ланса» (1:1), а Le Parisien оценил игру Месси на 3 балла в матче с «Ниццей» и на 4 балла во встрече с «Лансом».
Наверно худший его вариант за 15 лет!
Наверно худший его вариант за 15 лет!
Приводили даже статистику, что ПСЖ намного лучше играет без Месси, чем с ним. Просто он вынуждает Поча выставлять себя на поле, а то руку жать не будет и бунт замутит. Приходится бедняге каждый матч начинать в меньшинстве, иначе шейхи уволятЭто лучший футболист журнала "Франс Футбол".
Приводили даже статистику, что ПСЖ намного лучше играет без Месси, чем с ним. Просто он вынуждает Поча выставлять себя на поле, а то руку жать не будет и бунт замутит. Приходится бедняге каждый матч начинать в меньшинстве, иначе шейхи уволятЭто лучший футболист журнала "Франс Футбол".
А какие именно матчи не засчитались?
А какие именно матчи не засчитались?