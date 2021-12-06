ГлавнаяНовостиИтоги и оценкиФранция. Лига 1 2021/2022

Французские СМИ раскритиковали игру Месси в двух последних матчах ПСЖ

сегодня, 00:01

ПСЖ завершил вничью последние два матча в рамках Лиги 1.

Лионель Месси не сумел отметиться результативными действиями в этих двух играх, а авторитетные французские издания раскритиковали выступление аргентинца. L'Equipe поставил Лео оценку 4 из 10 за матчи против «Ниццы» (0:0) и «Ланса» (1:1), а Le Parisien оценил игру Месси на 3 балла в матче с «Ниццей» и на 4 балла во встрече с «Лансом».

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Все комментарии
Wolk15Sven
Wolk15Sven ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 09:52
Ему всё равно в отношении его потуг, у них теперь есть катарские бабки и это для них главное.
Romeo 777
Romeo 777 ответ mihaluch (раскрыть)
сегодня в 08:52
По моему он отдыхает с августа...
Ballon dOr1984
Ballon dOr1984
сегодня в 08:51
а зачем ему играть?
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 08:03
а франц футбол как оценил игру Лео?))
Nazi
Nazi
сегодня в 07:40
Гнать всю Аргентину из Парижа да в пампасы..
karnager
karnager ответ протон (раскрыть)
сегодня в 07:31
не за 10 лет, а в 21 веке
Антон Белянкин
Антон Белянкин
сегодня в 07:02
А до этого все отлично было... Две игры только...
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 06:53
Есть за что критиковать, деньги то не отрабатывает
mihaluch
mihaluch
сегодня в 06:46
Может же человек после праздвования немного отдохнуть.
Gahi
Gahi
сегодня в 06:44
Это самые низкие оценки, для обладателя "Золотого мяча" и это только начало после вручения данного приза. Это и есть оценка французским журналистам за их выбор. Удачи
pele1981
pele1981 ответ 1bear (раскрыть)
сегодня в 05:11
Но более странно, что при этом ему зм дают!
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 04:57
Его не критиковать, а гнобить надо...
Василий 50
Василий 50
сегодня в 04:55
Даже под микроскопом не нашли повода похвалить.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 02:40
А в остальных гном отличился? Французские СМИ, что то запутались.
1bear
1bear
сегодня в 02:25
объективно,если Месси слабо играет,то странно было бы чтобы его хвалили...
eleven LC
eleven LC
сегодня в 02:03
Не смотря на полученный золотой мяч Месси сейчас смотрится словно это его закат карьеры-даже его ярые фаны не будут спорить что этот Месси не праймовый!
Наверно худший его вариант за 15 лет!
протон
протон
сегодня в 00:50
Это скорее бренд, как футболист он давно не лучший.
Приводили даже статистику, что ПСЖ намного лучше играет без Месси, чем с ним. Просто он вынуждает Поча выставлять себя на поле, а то руку жать не будет и бунт замутит. Приходится бедняге каждый матч начинать в меньшинстве, иначе шейхи уволятЭто лучший футболист журнала "Франс Футбол".
протон
протон
сегодня в 00:50
Самый несправедливый ЗМ за последние 10 лет
протон
протон
сегодня в 00:49
"он ходит пешком по полю"
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 00:33
Критикуют и критикуют,достали уже все.
alexgurzan
alexgurzan ответ drive45 (раскрыть)
сегодня в 00:33
Пересчитал, очки рейтинга совпадают с количеством матчей и общим счётом.
А какие именно матчи не засчитались?
Doping87
Doping87
сегодня в 00:17
Шарлотан не вывозит уже как пару лет точно.
drive45
drive45
сегодня в 00:17
Дело прошлое конечно, но всеже. Почему в рейтинге за ноябрь месяц у меня не отразились результаты последних моих ставок, т. Е не увеличилось общее количество очков?Хотя общее количество верных ставок соответствует.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
сегодня в 00:16
Вот тут и должен проснуться профессионализм Великого, а именно спортивная злость, ежели нет - любому будет сложно отрицать, что последний Мячик зря
stanichnik
stanichnik
сегодня в 00:15
Значит пора назад в Барселону.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 00:13
Всё, можно смело потихонечку сказать спасибо за всё легендарному футболисту ! Его время закончилось с седьмым золотым мячом была сделана жирная точка в карьере великого Месси !!!Спасибо тебе за годы в футболе ⚽️ , за красоту этих лет отданых тобой этой игре и конечно шикарными мячами !!! Всем Добра !!!
дяденька Онуфрий
дяденька Онуфрий
сегодня в 00:12
та ладно ..... неужели есть такие СМИ которым шейхи чемодан забыли занести
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 00:03
Только в двух,не во всех?!
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