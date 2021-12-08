Драма «Милана» и сражение в Порту. «Атлетико» запрыгнул в плей-офф ЛЧ

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сегодня, 08:33

Шестой тур группового этапа Лиги чемпионов завершился драмой в группе В. «Соккер.ру» — о победителях и проигравших.

Давление «Порту»

На борьбу трех команд за одну оставшуюся путевку в 1/8 финала Лиги чемпионов свысока взирал «Ливерпуль», который себе выход в плей-офф гарантировал заранее. А вот «Порту», «Атлетико» и «Милан» должны были разобраться, кто составит «красным» компанию. И в чуть более выгодном положении находились «драконы», которые подошли к матчу с «Атлетико» на втором месте в квартете, тогда как «матрасники» замыкали его.

Почти целый час игры указывал на то, что такое распределение позиций вполне справедливо, ведь мадридцы ничего толком не показали, создав всего один голевой момент у ворот Диогу Кошты, тогда как «Порту» превосходил соперника по всем показателям. К 55-й минуте счет по ударам был 9:5 в пользу «драконов», по точным – 4:2, а мячом хозяева владели 65 процентов времени. «Атлетико» засел в обороне и, как казалось, не очень успешно реализовывал тактику контратак.

Опасливость мадридцев можно было объяснить не только природной склонностью к такому футболу, но и проблемами в обороне. «Атлетико» лишился Фелипе, Хименеса и Савича – трех центральных защитников. Так что трио в середине обороны составили Эрмосо, Врсалько и Кондогбиа – не та компания, глядя на которую можно говорить о надежности. Поэтому их всячески прикрывали партнеры.

Но даже при этом португальцы создавали голевые моменты, и тогда спасал лишь Облак со своей реакцией и чутьем. А впереди помог стандарт. Причем антигероем стал Тареми, который упустил два голевых момента, а тут скинул мяч в ноги Гризманну, который открыл счет.

Потеря контроля

После гола «Атлетико» все на поле изменилось. Точнее, хладнокровие изменило португальцам, которые мгновенно утратили структуру игры и перешли в какие-то судорожные попытки надавить. Явно перенервничали. А нервозность копилась на поле с первых минут, которые были насыщены жесткими стыками. Они продолжались на протяжении всего поединка, пока не переросли в пару настоящих потасовок.

Сначала Карраско влепил оплеуху Отавио, который пытался скорее ввести мяч из аута и выбил его из рук бельгийца, который зачем-то куда-то тот самый мяч стал уносить. Карраско получил красную карточку, а Корреа, Отавио и артистично наоравший в лицо Эрмосо Пепе получили по желтой. Но буквально сразу же взвинченный Венделл на фланге влетел грубо в подкат против Корреа.

Началась новая потасовка уже с участием тренерских скамеек. И в толпе Кунья наткнулся на выставленный локоть Венделла, который держал мяч и прикрывал его, даже в целом не глядя на приближающегося соперника. Но формальный повод для удаления был, и красную карточку увидел перед собой Венделл, едва вышедший на замену. Он отказывался в это верить и даже пытался уйти на фланг, чтобы продолжить игру. Наверное, надеялся, что судья не заметит. Но его изгнали с поля, несмотря на слезы.

Тут будут две точки зрения. С одной стороны, можно утверждать, что судья довел до такого взрыва, потому что с самого начала допускал очень грубую борьбу и не реагировал на нее должным образом, утратив контроль. С другой стороны, соперники так были заряжены на сражение с первых минут, что Клеман Тюрпен, начни показывать карточки сразу, мог оставить команды в сильно урезанных составах уже к перерыву. Сделало бы это «Порту» и «Атлетико» спокойнее? Вряд ли.

При игре «десять на десять» и счете в пользу «матрасников» «Порту» был обречен. И дело не только в том, что «драконы» выглядели растерянными. «Атлетико» получил свои любимые условия в улучшенном формате. Мадридцы могли выстраиваться плотно в защите и контратаковать на большем просторе, так как народу на поле стало меньше. Так и получилось – в финале Корреа и Де Пауль забили по мячу в контратаках, учинив разгром. Пенальти в пользу «Порту» под финальный свисток только вызвал саркастические аплодисменты в адрес судей со стороны Сержиу Консейсау.

«Милан» без еврокубков

В параллельной игре драма разворачивалась не меньшая. «Милан» внезапно ворвался в борьбу благодаря гостевой победе над «Атлетико» в прошлом туре. «Россонери» нужно было справиться с немотивированным «Ливерпулем» на своем поле. «Красные» в шикарной форме, конечно, но и «Милан» все же лидер Серии А. Да и всегда можно было рассчитывать, что англичане выставят не самый боевой состав и не будут сильно упираться.

Но команда Юргена Клоппа полумер не знает. Пусть поначалу все складывалось даже в пользу итальянцев. Они на исходе получаса игры открыли счет усилиями Томори. Однако скоро равновесие восстановил лидер «Ливерпуля» Салах. А в начале второго тайма гости вышли вперед благодаря голу «фантомного лидера» «красных» Ориги.

У «Милана» было много времени, чтобы все вернуть, но вот сил и мастерства не хватило. Более того, статистика говорит, что гости смотрелись предпочтительнее. У них 22 удара по воротам против всего восьми у «Милана», а в створ «Ливерпуль» попал семь раз против трех у хозяев. Владение мячом тоже качественнее было у гостей.

Цена ошибок

В итоговой расстановке «Атлетико» взлетел с последнего места в группе на второе, а замкнул тройку «Порту». Миланцы, несмотря на всплеск, оказались четвертыми и в еврокубках выступление завершили. Группа, которая выглядела квартетом смерти, получила достойную развязку. Но вот это очное сравнение двух решающих матчей показывает, насколько хрупок перевес, и насколько многое зависит от единичных решений и ошибок.

Взять игру с «Миланом». Несмотря на весь статистический перевес «Ливерпуля», свои голы он забил только после двух грубых ошибок конкретных исполнителей. В случае с голом Салаха вратарь отбил мяч прямо перед собой на египтянина, а в случае с голом Ориги защитник замешкался перед своей штрафной и позволил себя обокрасть. В нормальных условиях Меньян и Томори вряд ли повторили бы такие оплошности, но под психологическим давлением и перед лицом «Ливерпуля» — другое дело. Это к вопросу о том, готов ли был «Милан» к плей-офф Лиги чемпионов. Наверное, рановато.

Ошибки решили и судьбу «Порту». Вы думаете, Венделл, который со слезами на глазах удалялся с поля, не прокрутил сто раз эпизод с Корреа и Куньей? Да он наверняка мечтал, чтобы все отмоталось назад на пару минут, и он бы не совершил этих поступков. И в большинстве «Порту» мог бы нащупать свою игру – «Атлетико» же в нынешней Лиге чемпионов не раз терял игроков из-за красных карточек, а вслед за этим терял и игру.

Тут «матрасники» остались верными себе. Или Тареми, который не реализовал два прекрасных голевых момента при счете 0:0, а потом еще сделал скидку Гризманну под гол. Одно движение, одна деталь – и все переворачивается. Но теперь это все – уже история.