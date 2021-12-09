Провалились в Лигу Европы. У «Барселоны» 3 крупных поражения и 2 гола на групповой стадии Лиги чемпионов

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сегодня, 12:08

Предсказуемая сенсация.

Анатомия неудачи «Барселоны» в Лиге чемпионов

- «Барселона» заняла третье место в группе «E», набрав 7 очков. Выше расположились «Бавария» (18) и «Бенфика» (8).

- Каталонцы набрали всего лишь одно очко в матчах против «Баварии» и «Бенфики» (ничья с португальцами) и не забили ни одного мяча в четырех встречах с ними.

- «Барселона» потерпела три крупных поражения в шести матчах, причем все с одинаковым счетом — 0:3. Дважды «сине-гранатовых» громила «Бавария», «Бенфика» разбила дорогих гостей на своем поле.

- Оба свои мяча футболисты «Барсы» забили в матчах с киевским «Динамо», у которого дважды выиграли по 1:0. Авторами голов стали Жерар Пике и Ансу Фати.

- Меньше «Барселоны» на групповой стадии ЛЧ -2021/22 забили только киевское «Динамо» и шведский «Мальме» — по одному мячу. Наравне с каталонцами «Шахтер», у которого тоже 2 гола.

- Каталонцы сыграют во втором по значимости еврокубковом турнире впервые с сезона 2003/04, когда загремели в Кубок УЕФА как обладатели 6-го места в испанской Примере. Дошли до 1/8 финала, где уступили «Селтику» (0:1; 0:0).

- Прервалась серия из 17 кряду попаданий в плей-офф. В предыдущий раз «Барселона» не смогла преодолеть групповую стадию в Лиге чемпионов в сезоне 2000/01, когда оказалась слабее «Милана» и «Лидса» в своем квартете. 21 год назад за третье место в лигочемпионской группе тоже давали путевку в Кубок УЕФА , где «блаугранас» дошли до полуфинала и уступили будущему победителю турнира — «Ливерпулю» (0:1; 0:0).

Реакция на вылет из Лиги чемпионов

Хави, главный тренер «Барселоны»:

«Бавария» превзошла нас во всем. Они заставили нас подчиниться. Такова суровая правда. Сегодня для нас началась новая эра. Хочу, чтобы эта неудача вызвала протест в нас самих, стала поворотной точкой. Мы обязаны вернуть команду туда, где она должна быть. «Барса» заслуживает того, чтобы бороться за победу в Лиге чемпионов, а не вылетать в Лигу Европы, но такова сегодняшняя реальность. Нужно принять ее и конкурировать в этом турнире.

Жоан Лапорта, президент «Барселоны»:

Игроки сделали все, что могли. Нам грустно, мы должны двигаться вперёд, все вместе грести в одном направлении. Будем продолжать работать и постараемся поскорее забыть об этом вылете. Мы опечалены, но нужно смотреть вперед и менять сложную спортивную и финансовую ситуацию в клубе.

Это очень больно. Реальность такова, что мы отправляемся в Лигу Европы. «Барселона» делает шаг назад, который должен придать команде импульс. Мы вернемся.

Такой результат — позор, а у «Баварии» были возможности выиграть еще крупнее. Очень жаль, мы хотели сыграть в плей-офф Лиги чемпионов, но я по-прежнему доверяю нашей прекрасной команде. Мы должны сражаться и еще раз сражаться в каждом матче, это единственный путь к победам. Теперь наша цель — выиграть Лигу Европы.

«Барселона» больше не входит в европейскую элиту

«Барса» не первый сезон не в порядке, но в предыдущих сезонах хотя бы был Месси, класс которого позволял убирать с дороги соперников вроде «Бенфики», однако в Лиге чемпионов все заканчивалось одинаково болезненными вылетами в плей-офф от команд, которые не испугались Лео и не постеснялись избить уязвимую «Барселону» ногами. Пять лет подряд каталонцы вылетали из Лиги чемпионов после крупных поражений в плей-офф: постарались «Ювентус», «Рома», «Ливерпуль», «Бавария» и ПСЖ . Соперники одерживали победы нокаутом даже в тех противостояниях, которые начинались для «Барсы» удачно.

И конечно, от такой команды можно было ожидать падения еще ниже. Ни для кого не секрет, что происходило с «Барселоной» в последние годы, болезни, которыми наградил клуб Хосеп Бартомеу, не лечатся однократным прикладыванием подорожника, нужно время и цепочка правильных решений. Лапорта старается, но во многом он тоже действует вслепую, а где-то полагается на случай. Слова о начале «новой эры» после вылета в Лигу Европы звучат хорошо, но прямо сейчас в Лапорту и Хави можно только верить, объективных доказательств того, что пациент встал на путь выздоровления, пока нет.

«Барсе» необходима победа в Лиге Европы

Здесь и сейчас вылет из Лиги чемпионов кажется трагедией, но стратегически эта неудача может принести даже больше дивидендов при условии, что «Барса» выиграет Лигу Европы. Во-первых, находящуюся в стадии становления команду полезно кормить победами, а их вероятность в плей-офф второго по значимости турнира гораздо выше. Можно было проползти на пузе в 1/8 финала Лиги чемпионов, попасть на «Манчестер Сити» или «Ливерпуль» и обречь себя на очередное унижение, после которого не будет второго шанса.

Я далек от мысли, что «Барселона» будет главным и единственным фаворитом Лиги Европы, но каталонцы определенно входят в число команд, способных выиграть этот турнир. И это может ни много ни мало спасти сезон. Во-первых, завоевание трофея всегда объединяет и воодушевляет, а «Барсе» сейчас остро нужны доказательства нахождения на правильном пути. Во-вторых, загляните в турнирную таблицу испанской Примеры: команда Хави идет седьмой, и у нее могут возникнуть реальные проблемы с попаданием в топ-4. А победа в Лиге Европы — это еще и путевка в следующую Лигу чемпионов. Посмотрим, как будет выглядеть сегодняшняя драма в конце сезона.