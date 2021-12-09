ГлавнаяБлогиДно пробитоИтоги и оценкиЛига чемпионов 2021/2022

Провалились в Лигу Европы. У «Барселоны» 3 крупных поражения и 2 гола на групповой стадии Лиги чемпионов

сегодня, 12:08
00:00 / 00:00

Предсказуемая сенсация.

Анатомия неудачи «Барселоны» в Лиге чемпионов

- «Барселона» заняла третье место в группе «E», набрав 7 очков. Выше расположились «Бавария» (18) и «Бенфика» (8).

- Каталонцы набрали всего лишь одно очко в матчах против «Баварии» и «Бенфики» (ничья с португальцами) и не забили ни одного мяча в четырех встречах с ними.

- «Барселона» потерпела три крупных поражения в шести матчах, причем все с одинаковым счетом — 0:3. Дважды «сине-гранатовых» громила «Бавария», «Бенфика» разбила дорогих гостей на своем поле.

- Оба свои мяча футболисты «Барсы» забили в матчах с киевским «Динамо», у которого дважды выиграли по 1:0. Авторами голов стали Жерар Пике и Ансу Фати.

- Меньше «Барселоны» на групповой стадии ЛЧ-2021/22 забили только киевское «Динамо» и шведский «Мальме» — по одному мячу. Наравне с каталонцами «Шахтер», у которого тоже 2 гола.

- Каталонцы сыграют во втором по значимости еврокубковом турнире впервые с сезона 2003/04, когда загремели в Кубок УЕФА как обладатели 6-го места в испанской Примере. Дошли до 1/8 финала, где уступили «Селтику» (0:1; 0:0).

- Прервалась серия из 17 кряду попаданий в плей-офф. В предыдущий раз «Барселона» не смогла преодолеть групповую стадию в Лиге чемпионов в сезоне 2000/01, когда оказалась слабее «Милана» и «Лидса» в своем квартете. 21 год назад за третье место в лигочемпионской группе тоже давали путевку в Кубок УЕФА, где «блаугранас» дошли до полуфинала и уступили будущему победителю турнира — «Ливерпулю» (0:1; 0:0).

Реакция на вылет из Лиги чемпионов

Хави, главный тренер «Барселоны»:

«Бавария» превзошла нас во всем. Они заставили нас подчиниться. Такова суровая правда. Сегодня для нас началась новая эра. Хочу, чтобы эта неудача вызвала протест в нас самих, стала поворотной точкой. Мы обязаны вернуть команду туда, где она должна быть. «Барса» заслуживает того, чтобы бороться за победу в Лиге чемпионов, а не вылетать в Лигу Европы, но такова сегодняшняя реальность. Нужно принять ее и конкурировать в этом турнире.

Жоан Лапорта, президент «Барселоны»:

Игроки сделали все, что могли. Нам грустно, мы должны двигаться вперёд, все вместе грести в одном направлении. Будем продолжать работать и постараемся поскорее забыть об этом вылете. Мы опечалены, но нужно смотреть вперед и менять сложную спортивную и финансовую ситуацию в клубе.

Серхио Бускетс:

Это очень больно. Реальность такова, что мы отправляемся в Лигу Европы. «Барселона» делает шаг назад, который должен придать команде импульс. Мы вернемся.

Рональд Араухо:

Такой результат — позор, а у «Баварии» были возможности выиграть еще крупнее. Очень жаль, мы хотели сыграть в плей-офф Лиги чемпионов, но я по-прежнему доверяю нашей прекрасной команде. Мы должны сражаться и еще раз сражаться в каждом матче, это единственный путь к победам. Теперь наша цель — выиграть Лигу Европы.

«Барселона» больше не входит в европейскую элиту

«Барса» не первый сезон не в порядке, но в предыдущих сезонах хотя бы был Месси, класс которого позволял убирать с дороги соперников вроде «Бенфики», однако в Лиге чемпионов все заканчивалось одинаково болезненными вылетами в плей-офф от команд, которые не испугались Лео и не постеснялись избить уязвимую «Барселону» ногами. Пять лет подряд каталонцы вылетали из Лиги чемпионов после крупных поражений в плей-офф: постарались «Ювентус», «Рома», «Ливерпуль», «Бавария» и ПСЖ. Соперники одерживали победы нокаутом даже в тех противостояниях, которые начинались для «Барсы» удачно.

И конечно, от такой команды можно было ожидать падения еще ниже. Ни для кого не секрет, что происходило с «Барселоной» в последние годы, болезни, которыми наградил клуб Хосеп Бартомеу, не лечатся однократным прикладыванием подорожника, нужно время и цепочка правильных решений. Лапорта старается, но во многом он тоже действует вслепую, а где-то полагается на случай. Слова о начале «новой эры» после вылета в Лигу Европы звучат хорошо, но прямо сейчас в Лапорту и Хави можно только верить, объективных доказательств того, что пациент встал на путь выздоровления, пока нет.

«Барсе» необходима победа в Лиге Европы

Здесь и сейчас вылет из Лиги чемпионов кажется трагедией, но стратегически эта неудача может принести даже больше дивидендов при условии, что «Барса» выиграет Лигу Европы. Во-первых, находящуюся в стадии становления команду полезно кормить победами, а их вероятность в плей-офф второго по значимости турнира гораздо выше. Можно было проползти на пузе в 1/8 финала Лиги чемпионов, попасть на «Манчестер Сити» или «Ливерпуль» и обречь себя на очередное унижение, после которого не будет второго шанса.

Я далек от мысли, что «Барселона» будет главным и единственным фаворитом Лиги Европы, но каталонцы определенно входят в число команд, способных выиграть этот турнир. И это может ни много ни мало спасти сезон. Во-первых, завоевание трофея всегда объединяет и воодушевляет, а «Барсе» сейчас остро нужны доказательства нахождения на правильном пути. Во-вторых, загляните в турнирную таблицу испанской Примеры: команда Хави идет седьмой, и у нее могут возникнуть реальные проблемы с попаданием в топ-4. А победа в Лиге Европы — это еще и путевка в следующую Лигу чемпионов. Посмотрим, как будет выглядеть сегодняшняя драма в конце сезона.

Пропустил на 2-й – забил на 94-й. «Зенит» выдал спектакль в игре с «Челси»
Сегодня, 00:00Сергей Иванов в блоге Оценочные сужденияКомментарии32
Определились 12 участников плей-офф Лиги чемпионов
Вчера, 08:39 Комментарии30
Драма «Милана» и сражение в Порту. «Атлетико» запрыгнул в плей-офф ЛЧ
Вчера, 08:33Сергей Иванов в блоге Оценочные сужденияКомментарии3
Французские СМИ раскритиковали игру Месси в двух последних матчах ПСЖ
06 декабря Комментарии36
Шварц заслужил «финал года» против «Зенита». «Динамо» выиграло 11 из 17 матчей в РПЛ
05 декабряСтанислав Горин в блоге Цифровое измерениеКомментарии6
Гисдоль не подошел «Локомотиву». У Маркуса 2 победы в 10 играх, прессинг не работает
05 декабряВадим Багров в блоге Тренерская доляКомментарии10
Сортировать
Все комментарии
shlomo
shlomo
сегодня в 13:28
Спасибо за статью...ну что, "7-ая команда чемпионата Испании вышла в плей-офф Лиги Европы"... согласитесь, если немного видоизменить заголовок не меняя сути, то в нем нет вообще ничего удивительного... это не катастрофа, это просто их нынешний уровень... Бавария конечно та ещё машина , вообще не напрягаясь играет, захотели отдали мяч , захотели забили .... и кстати Барса ещё отскочила по минимуму, там 5 голов железобетонно должны были баварцы забивать (есть ощущение, что Баварцы отнеслись с пониманием того что твориться в Барсе...) ... ну а так что, не должна команда с 2 забитыми голами проходить дальше....при всей моей симпатии к Барселоне, если быть честным, то Лига Европы оптимальный вариант для Барсы, есть шанс побороться за первый евро трофей для Хави, чем бесславно вылететь в 1/8 ( хотя в Лиге Европы тоже очень классные команды играют, не факт далёко не факт что там будет просто...)...
arsenVS
arsenVS ответ Andrejka (раскрыть)
сегодня в 13:22, ред.
Ну сам то хоть понял что сказал ?
Andrejka
Andrejka
сегодня в 13:11
    eleven LC
    eleven LC
    сегодня в 12:42, ред.
    Да Барселона вылетела ил ЛЧ на гупповой стадии,но все забывают про положительный аспект-теперь Барсу не разгромят в плей-офф ЛЧ как последние 5 лет!
    Ждём плей-офф ЛЕ
    RoArt
    RoArt
    сегодня в 12:30
    Довел Барселону не Бартомеу, а жадный гном. А у Хосепа не было силы воли, выкинуть его до точки невозврата.
    Про какой выигрыш ЛЕ вы говорите, хорошо если первую стадию проползут!
    У Хави такая рожа кислая, он похоже понял куда вляпался.
    Gelious
    Gelious
    сегодня в 12:16
    В элиту они не входят давно уже. Но для меня показатель, что Хави и тут винит не самый-то слабый состав. А тренер-то на что? Оборона довольно шаткая у барселоны. Но в целом состав не вот уж прям слабый. Для уверенного 3го места в Испании. Ему бы больше на себя вину брать и от игроков удар отводить.
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    сегодня в 12:14
    Барса разочарование года!
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100