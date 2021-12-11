«Норвич» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 12:16

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч АПЛ «Норвич» — «Манчестер Юнайтед», который состоится 11 декабря 2021 года

«Норвич»

«Норвич» по дополнительным показателям вновь опустился на последнее место в турнирной таблице с набранными 10 очками. Коллективу очень тяжело конкурировать с более опытными и сильными соперниками, а эксперты продолжают называть его одним из главных претендентов на возвращение в Чемпионшип. К тому же в команде есть два травмированных футболиста, на которых «канарейки» не смогут рассчитывать.

05 декабря «Норвич» крупно проиграл «Тоттенхэму» (0:3), а 30 ноября сыграл вничью с «Ньюкасл Юнайтед» (1:1).

«Манчестер Юнайтед»

В клубе произошли существенные изменения и на время команду возглавил Ральф Рангник. В последних матчах «красные дьяволы» добивались необходимых результатов и в матче с аутсайдером могут закрепить свой успех. Сейчас коллектив занимает шестое место с 24 очкам и такой результат нельзя назвать удовлетворительным, но в запасе есть еще много времени исправить ситуацию.

08 декабря «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Янг Бойз» (1:1) в Лиге Чемпионов, а пятого числа минимально обыграл «Кристал Пэлас» (1:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Норвич» – 7.34

Ничья – 4.75

Победит «Манчестер Юнайтед» – 1.473

Статистика

«Манчестер Юнайтед» выиграл четыре матча из десяти последних во всех турнирах, а «Норвич» одержал две победы

«Лидс» забивал больше одного мяча в одном из десяти последних матчей на выезде

«Манчестер Юнайтед» выиграл семь из десяти последних матчей с «Норвичем»

Четыре из пяти последних матчей между клубами в Манчестере завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на «Манчестер Юнайтед» с форой (-1), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.763. Команда играет нестабильно, но приход нового тренера должен взбодрить футболистов, тем более соперник в предстоящем матче достаточно слабый. Прогнозируем победу гостей в этом поединке.