Копирует поведение Карреры, взял в тренерский штаб фаната «Зенита». Первый день Паоло Ваноли в «Спартаке»

Продолжаем наблюдение.

В пятницу «Спартак» представил широкой публике нового главного тренера команды — Паоло Ваноли. У итальянца насыщенная программа в Москве, сегодня он выступил на первой пресс-конференции после вступления в должность. Первое знакомство состоялось, много важных вещей сказано вслух, а о чем-то итальянец многозначительно промолчал.

Вопрос о Каррере впервые прозвучал в интервью официальным клубным ресурсам, это слишком очевидная параллель: Ваноли — тоже тренер без опыта, который до прихода в «Спартак» работал в штабе Антонио Конте. Паоло признался, что консультировался с Массимо перед тем, как принять предложение от «Спартака», и хотел бы «повторить его путь». Когда на пресс-конференции у Ваноли спросили об отсутствии у него самостоятельного опыта тренерской работы, он уже сам позвал на помощь Карреру, напомнив, как другой итальянец без опыта добился здесь успеха.

Возможно, Массимо подсказал соотечественнику, как лучше себя вести перед знакомой публикой, или итальянцы просто схожи по темпераменту и мировоззрению, но местами Ваноли и правда напоминал Карреру: принципиально не давал обещаний, говорил о правильном менталитете, старался выглядеть искренним, а когда не нравились вопросы, становился немного резким, но быстро отходил. Сидящий рядом гендир Мележиков своими репликами отчасти усложнил задачу Ваноли, спровоцировав вопросы, к которым итальянец не был готов, из-за этого «чистого» образа не получилось, но Паоло отбился подходящими банальностями и не попал в ловушки журналистов. Без блеска, но справился.

Паоло Ваноли рассказал о специалистах, которые будут ему помогать. Правой рукой главного тренера станет Марко Донадель, бывший полузащитник «Фиорентины», который после завершения футбольной карьеры работал в системе «фиалок»: тренировал юношей, а в прошлом сезоне входил в штабы Чезаре Пранделли и Джузеппе Якини. Вратарями будет заниматься Марко Дзуккер, физподготовкой (видимо, под присмотром неутомимого Владимира Чепзановича) займется Джампьеро Ашенци, а аналитиком будет Андреа Бьянки. И это самая интересная персона в штабе Ваноли.

