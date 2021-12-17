Копирует поведение Карреры, взял в тренерский штаб фаната «Зенита». Первый день Паоло Ваноли в «Спартаке»

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17 декабря 2021, 21:29

Продолжаем наблюдение.

В пятницу «Спартак» представил широкой публике нового главного тренера команды — Паоло Ваноли. У итальянца насыщенная программа в Москве, сегодня он выступил на первой пресс-конференции после вступления в должность. Первое знакомство состоялось, много важных вещей сказано вслух, а о чем-то итальянец многозначительно промолчал.

Ваноли не против сравнений с Каррерой. И в чем-то копирует манеру Массимо

Вопрос о Каррере впервые прозвучал в интервью официальным клубным ресурсам, это слишком очевидная параллель: Ваноли — тоже тренер без опыта, который до прихода в «Спартак» работал в штабе Антонио Конте. Паоло признался, что консультировался с Массимо перед тем, как принять предложение от «Спартака», и хотел бы «повторить его путь». Когда на пресс-конференции у Ваноли спросили об отсутствии у него самостоятельного опыта тренерской работы, он уже сам позвал на помощь Карреру, напомнив, как другой итальянец без опыта добился здесь успеха.

Возможно, Массимо подсказал соотечественнику, как лучше себя вести перед знакомой публикой, или итальянцы просто схожи по темпераменту и мировоззрению, но местами Ваноли и правда напоминал Карреру: принципиально не давал обещаний, говорил о правильном менталитете, старался выглядеть искренним, а когда не нравились вопросы, становился немного резким, но быстро отходил. Сидящий рядом гендир Мележиков своими репликами отчасти усложнил задачу Ваноли, спровоцировав вопросы, к которым итальянец не был готов, из-за этого «чистого» образа не получилось, но Паоло отбился подходящими банальностями и не попал в ловушки журналистов. Без блеска, но справился.

В тренерском штабе «Спартака» будет работать фанат «Зенита»

Паоло Ваноли рассказал о специалистах, которые будут ему помогать. Правой рукой главного тренера станет Марко Донадель, бывший полузащитник «Фиорентины», который после завершения футбольной карьеры работал в системе «фиалок»: тренировал юношей, а в прошлом сезоне входил в штабы Чезаре Пранделли и Джузеппе Якини. Вратарями будет заниматься Марко Дзуккер, физподготовкой (видимо, под присмотром неутомимого Владимира Чепзановича) займется Джампьеро Ашенци, а аналитиком будет Андреа Бьянки. И это самая интересная персона в штабе Ваноли.

We met Andrea Bianchi, hardcore Zenit fan, at our training camp in Italy. Andrea told us his hero is Bruno Alves: http://t.co/uoMUE8GTRI — FC Zenit in English✨ (@fczenit_en) March 4, 2013

Бьянки говорит по-русски, он работал в «Краснодаре», но это не самое интересное. Самая мякотка в том, что Андреа — фанат «Зенита». Во всяком случае, в 2013 году Бьянки называл себя заядлым фанатом «сине-бело-голубых», признавался, что Лучано Спаллетти и Бруну Алвеш — его герои. Также начинающий тренер посещал сборы «Зенита» в Коверчано, фотографировался с футболистами и ходил на фанатский сектор петербуржцев. На официальных ресурсах «Зенита» нетрудно отыскать заметку о теплой встрече с Андреа Бьянки и прямую речь восторженного фаната:

Сейчас я работаю с детьми в Италии, тренирую ребят, которым 11-12 лет. Следующий шаг для меня — выучить русский язык, чтобы получить возможность поработать футбольным тренером в России. Конечно, я мечтаю попасть в «Зенит». Это мой любимый клуб, который уже имеет опыт работы с итальянскими тренерами.

Условия сотрудничества

Между делом стали известны детали контракта Паоло Ваноли со «Спартаком». Соглашение подписано на полтора года — до конца сезона 2022/23, прописана опция продления еще на год. Иными словами, контракт подписан по схеме «1.5+1». Годовая зарплата итальянца в Москве составит 1.5 миллиона евро.

Задачи на вторую половину сезона 2021/22

Во время пресс-конференции нового главного тренера генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков представил скорректированные спортивные цели, которых команда под руководством Паоло Ваноли постарается достичь уже весной:

- В РПЛ — попадание в зону еврокубков, то есть в первую четверку. Напомню, летом Мележиков говорил, что закрепленная в бюджете задача «Спартака» — это финиш не ниже второго места. Но сейчас отставание от второй строчки составляет 13 очков за 12 туров до финиша, так высоко «Спартаку» уже не взобраться. Впрочем, четвертое место тоже не близко — в 7 очках.

- В Лиге Европы — основная задача выполнена предыдущим тренерским штабом, команда сыграет в весенней стадии турнира. Успешным достижением будет считаться преодоление 1/8 финала.

- В Кубке России — выход в финал. Интересная формулировка. Почему именно выход в финал, а не победа? Все-таки Кубок России дает самый реальный шанс подсластить трофеем сезон столетия: достаточно выиграть всего лишь 4 матча, чтобы завоевать главный приз.

Зимнее усиление

К руководству «Спартака» было много претензий из-за того, что Руй Витория не получил сильных футболистов в свое распоряжение, клуб не помог португальцу трансферами. С приходом Ваноли состав обновится, но не похоже, что итальянцу зимой подвезут «икру». Мележиков пообещал, что в дополнение к двум трансферам (Хлусевич и Свинов) скоро будет оформлен еще один (вероятно, речь о Леоне Классене из «Тироля»), а если все сложится удачно, то уже по ходу трансферного окна в январе может появиться еще один новичок, но это не точно.